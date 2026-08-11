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Motorola rozjíždí aktualizace na Android 17: máme seznam telefonů, které ho dostanou

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 11. 8. 15:00
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Telefon Motorola Edge 70 Pro
  • Motorola zveřejnila seznam telefonů, které obdrží Android 17
  • Na nejnovější systém od Googlu se může těšit zhruba padesátka přístrojů
  • Aktualizace odstartovaly a jeden z modelů značky již nový systém obdržel

Softwarová podpora telefonů s Androidem se v posledních letech výrazně zlepšila a Motorola patří mezi značky, které svou aktualizační politiku opravdu dramaticky pozvedly. V minulosti nebyl tento výrobce známý rychlými aktualizacemi nebo dlouhou podporou, ale vyšší řadě modelů nabízí solidní podporu – například vlajkový model Signature dostane hned 7 systémových aktualizací. Jaký je aktuální stav s Androidem 17?

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Motorola startuje aktualizace na Android 17

Nejnovější verze Androidu byla představena v květnu tohoto roku a spousta značek rozjela beta testování prakticky ihned po jeho uvolnění. Mezi ně patřila i Motorola, která začala přijímat přihlášky do beta programu hned poté, co Google zveřejnil první betu Androidu 17. Navíc se neomezovala jen na několik málo modelů a beta zamířila na množství telefonů.

Smartphone Motorola Edge 70 Pro
Smartphone Motorola Edge 70 Pro

Motorola zlepšila svůj přístup k aktualizacím již s Androidem 16, kdy tento systém uvolnila na své telefony výrazně dříve než v případě předchozích generací. S Androidem 17 by tato původně americká společnost, kterou od roku 2014 vlastní čínské Lenovo, chtěla aktualizace ještě urychlit a vypadá to, že se jí to opravdu povede.

První telefon již nový Android obdržel

Motorola již zahájila distribuci Androidu 17 na své telefony a prvním přístrojem, který se ho dočkal, trochu překvapivě není vlajka Signature, ale levný model Edge (2025). Další přístroje budou brzy následovat a celkově se Android 17 dostane na takřka 50 zařízení značky. Níže si můžete prohlédnout kompletní seznam.

Řada Signature

  • Motorola Signature

Řada Razr

  • Motorola Razr 70 Ultra, Razr 70+, Razr 70
  • Motorola Razr Ultra 2026, Razr+ 2026, Razr 2026
  • Motorola Razr Fold
  • Motorola Razr 60 Ultra, Razr 60
  • Motorola Razr Ultra 2025, Razr+ 2025, Razr 2025
  • Motorola Razr 50 Ultra
  • Motorola Razr+ 2024

Řada Edge

  • Motorola Edge 2026
  • Motorola Edge 70 Pro+
  • Motorola Edge 70 Pro
  • Motorola Edge 70 Max
  • Motorola Edge 70 Neo
  • Motorola Edge 70 Plus
  • Motorola Edge 70 Fusion+
  • Motorola Edge 70 Fusion
  • Motorola Edge 70
  • Motorola Edge 2025
  • Motorola Edge 60 Stylus
  • Motorola Edge 60 Pro
  • Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 60
  • Motorola Edge 50 Ultra

Řada Moto G

  • Moto G Stylus 2026
  • Moto G Power 2026
  • Moto G Play 2026
  • Moto G 2026
  • Moto G 2025
  • Moto G Power 2025
  • Moto G Stylus 2025
  • Moto G Max
  • Moto G87
  • Moto G86, Moto G86 Power
  • Moto G77, Moto G77 Power
  • Moto G67
  • Moto G57, Moto G57 Power
  • Moto G47
  • Moto G37, Moto G37 Power


Motorola Edge 70 Max ve všech barevných variantách



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Aktualizace se začínají rozjíždět

Dá se předpokládat, že nyní dorazí Android 17 na vlajkový model Signature a poté se dostane na véčka Razr a novější iterace v rámci řady Moto Edge. V poslední fázi se aktualizace dostanou i na levnější přístroje z řady Moto G, které se ale obecně těší vysoké popularitě a vlastní je velká spousta uživatelů.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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