Motorola rozjíždí aktualizace na Android 17: máme seznam telefonů, které ho dostanou

- Motorola zveřejnila seznam telefonů, které obdrží Android 17
- Na nejnovější systém od Googlu se může těšit zhruba padesátka přístrojů
- Aktualizace odstartovaly a jeden z modelů značky již nový systém obdržel
Softwarová podpora telefonů s Androidem se v posledních letech výrazně zlepšila a Motorola patří mezi značky, které svou aktualizační politiku opravdu dramaticky pozvedly. V minulosti nebyl tento výrobce známý rychlými aktualizacemi nebo dlouhou podporou, ale vyšší řadě modelů nabízí solidní podporu – například vlajkový model Signature dostane hned 7 systémových aktualizací. Jaký je aktuální stav s Androidem 17?
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Motorola startuje aktualizace na Android 17
Nejnovější verze Androidu byla představena v květnu tohoto roku a spousta značek rozjela beta testování prakticky ihned po jeho uvolnění. Mezi ně patřila i Motorola, která začala přijímat přihlášky do beta programu hned poté, co Google zveřejnil první betu Androidu 17. Navíc se neomezovala jen na několik málo modelů a beta zamířila na množství telefonů.
Motorola zlepšila svůj přístup k aktualizacím již s Androidem 16, kdy tento systém uvolnila na své telefony výrazně dříve než v případě předchozích generací. S Androidem 17 by tato původně americká společnost, kterou od roku 2014 vlastní čínské Lenovo, chtěla aktualizace ještě urychlit a vypadá to, že se jí to opravdu povede.
První telefon již nový Android obdržel
Motorola již zahájila distribuci Androidu 17 na své telefony a prvním přístrojem, který se ho dočkal, trochu překvapivě není vlajka Signature, ale levný model Edge (2025). Další přístroje budou brzy následovat a celkově se Android 17 dostane na takřka 50 zařízení značky. Níže si můžete prohlédnout kompletní seznam.
Řada Signature
- Motorola Signature
Řada Razr
- Motorola Razr 70 Ultra, Razr 70+, Razr 70
- Motorola Razr Ultra 2026, Razr+ 2026, Razr 2026
- Motorola Razr Fold
- Motorola Razr 60 Ultra, Razr 60
- Motorola Razr Ultra 2025, Razr+ 2025, Razr 2025
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr+ 2024
Řada Edge
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
Řada Moto G
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86, Moto G86 Power
- Moto G77, Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57, Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37, Moto G37 Power
Nepřehlédněte
Motorola Edge 70 Max je jeden z mála telefonů s plnohodnotným magnetickým nabíjením Qi2
Aktualizace se začínají rozjíždět
Dá se předpokládat, že nyní dorazí Android 17 na vlajkový model Signature a poté se dostane na véčka Razr a novější iterace v rámci řady Moto Edge. V poslední fázi se aktualizace dostanou i na levnější přístroje z řady Moto G, které se ale obecně těší vysoké popularitě a vlastní je velká spousta uživatelů.