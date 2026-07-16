Motorola Edge 70 Max je jeden z mála telefonů s plnohodnotným magnetickým nabíjením Qi2

- Motorola Edge 70 Max se pyšní vysokým výkonem a dlouhou výdrží na jedno nabití
- Velký palec nahoru si výrobce zaslouží za implementaci magnetického nabíjení Qi2
- Telefon se rovněž nezalekne pádů na zem nebo do vody
Značka Motorola představila pravděpodobně posledního člena aktuální rodiny smartphonů Edge 70. Jmenuje se jmenuje Motorola Edge 70 Max a v celé řadě patří na vrchol výkonnostního žebříčku – disponuje silným procesorem, velkou baterií a plnohodnotnou podporou bezdrátového magnetického nabíjení Qi2.
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Motorola Edge 70 Max: odolný obr
Představená novinka v sobě příslušnost ke značce nezapře, vlastně vypadá stejně jako většina Motorol z posledních let, což vlastně vůbec nevadí – design je střídmý, a přitom funkční. Tělo telefonu je vyrobené z hliníku a ze skla a nabízí vysokou odolnost IP68/IP69 a MIL-STD-810H). K dispozici budou tři barevné varianty – černá, zelená a modrá.
Novinku zepředu reprezentuje 6,8″ AMOLED displej s 2K rozlišením, obnovovací frekvencí 144 Hz a špičkovým jasem 7 000 nitů. Obrazovka je chráněna sklem Gorilla Glass 7i, pod kterým se kromě pixelů ukrývá čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka.
Ve čtvercovém ostrůvku v levém horním rohu zad najdeme čtyři „čočky“, ovšem pouze dvě patří fotoaparátům. Fotovýbavu tvoří:
- 50Mpx hlavní (Lytia 710) s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 8Mpx širokoúhlý/makro s úhlem záběru 119°
Všechny tři fotoaparáty (včetně selfie kamery) jsou schopné zaznamenávat video ve 4K rozlišení. K dispozici je navíc spousta doprovodných AI funkcí, které pomohou vytvořit působivé záznamy – audiozoom, adaptivní stabilizace nebo držení horizontu.
Magnetické nabíjení přímo v telefonu
Motorolu Edge 70 Max pohání 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez Elite), který je druhým nejvýkonnějším procesorem od Qualcommu – v AnTuTu sbírá skóre převyšující hodnotu 3,2 milionu. Čipset je navíc opatřen robustním chladicím systémem obsahujícím výparníkovou komoru o ploše 5 500 mm2, kapalný kov a speciální tepelnou pastu. Ve špičkových zátěžích mají být jádra CPU chladnější až o 7,1 °C oproti standardním řešením.
Telefon potěší i dlouhou výdrží, kterou zajišťuje akumulátor s kapacitou 7 100 mAh. Ten má podle testování výrobce nabídnout až 25 hodin nepřetržitého hraní nebo až 42 hodin přehrávání videa. Výdrž dny v běžných podmínkách není úplně nereálná. Telefon podporuje až 90W nabíjení kabelem a nechybí ani moderní magnetické bezdrátové nabíjení Qi2. Motorola je tak jedním z mála výrobců, kteří tuto technologii nabízí.
Na telefonu běží operační systém Android 16, u kterého výrobce garantuje 3 roky systémových aktualizací a 5 let bezpečnostních záplat.
Cena a dostupnost
Motorola Edge 70 Max byla zatím představena pouze na indickém trhu, kde se začne prodávat 20. července. Ceny jsou následující:
- 8/256 GB za 54 999 rupií (asi 14 600 korun s DPH)
- 12/256 GB za 59 999 rupií (asi 16 tisíc korun s DPH)
O globální dostupnosti prozatím nemáme žádné informace.