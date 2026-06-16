Žhavte svoje Pixely! Google právě uvolnil finální Android 17

- Google uvolnil finální verzi systémů Android 17 a Wear OS 7
- Jako první si je mohou nainstalovat majitelé zařízení Google Pixel
- Android 17 přináší vyšší produktivitu a lepší zabezpečení
Po několika měsících interního i veřejného testování Google uvolnil finální verzi operačního systému Android 17. Jako první ji dostávají zařízení Google Pixel, později se dostane i na telefony a tablety dalších značek. Uživatelé se mohou těšit na upravený design, nové funkce pro vyšší produktivitu, lepší zabezpečení apod. Majitelé Pixelů se navíc mohou radovat z nových funkcí, které jim přináší současně vydaný aktualizační balíček Pixel Drop.
Android 17 je venku
Hlavní chystané novinky v operačním systému Android představil Google před měsícem na události The Android Show, která předcházela vývojářské konferenci I/O. Tehdy ale nezmiňoval konkrétní verzi, neboť spousta představených novinek pravděpodobně „doteče“ i do starších verzí systému. S Androidem 17 se nicméně váže několik vylepšení, která Google popisuje ve svém blogovém příspěvku.
Multitasking v bublinách
V Androidu 17 půjde v podstatě jakoukoliv aplikaci proměnit na překryvné okno – stačí pouze dlouhým stiskem přeměnit ikonu aplikace na bublinu, a ta se rázem přemění na „bublinu“ plovoucí nad ostatními aplikacemi. Na zařízeních s velkou obrazovkou se dokonce bubliny seskupí do jedné přepínací lišty, odkud je možné přepínat se mezi jednotlivými bublinami jednoduchým klepnutím.
Reakce na obrazovce
Novinkou Androidu 17 je také možnost nahrávat dění na obrazovce společně s vlastním videokomentářem. Není k tomu zapotřebí žádná speciální aplikace, nebo používání zeleného plátna, reagovat lze instantně na cokoliv.
Konzolové hraní na skládacích telefonech
Google se rovněž chlubí novým herním režimem, který na skládacích telefonech dovoluje využít polovinu obrazovky jako dynamický digitální gamepad. Tento mód ale podle Google nebude dostupný okamžitě, ale až v příštích měsících.
Vyšší míra zabezpečení
Google také dbal na vyšší bezpečnost a ochranu zařízení a uživatelských dat. Uživatelé například mohou nově udělovat aplikacím dočasný přístup k přesné lokalitě, a namísto kompletního adresáře udělovat přístup pouze ke konkrétním kontaktům. Vylepšení doznala i funkce „Označit jako ztracený“, která může u ztraceného zařízení vyžadovat autentizaci biometrií. Funkce Advanced Protection dostala vylepšenou detekci živých hrozeb, a rovněž byly prodlouženy intervaly mezi neúspěšnými pokusy při zadávání PIN.
Novinky v červnovém Pixel Dropu
Na Google Pixel společně s Androidem 17 přistává i červnový Pixel Drop, který přidává následující novinky:
- Vlastní pozdravy v rámci funkce Take a Message – v roce 2025 byla představena funkce, která přijímá hovory za uživatele a přepisuje mluvená slova do textové podoby. Novinkou letošního roku jsou personalizované pozdravy, uživatel jednoduše může nahrát vlastní úvodní zprávu
- Nové AI modely – do Androidu rovněž míří nové jazykové modely, které Google představil na konferenci I/O, konkrétně Gemini Omni pro vytváření a editaci videí, a Lyria 3 pro tvorbu hudby
- Hlasový překlad pro Pixel 10a – smartphone Pixel 10a dostává funkci překladů v reálném čase s využitím hlasu volajícího. Tato funkce byla již nějakou dobu dostupná na sourozeneckých modelech, nyní ji dostává i nejlevnější aktuální Pixel
- AirDrop pro Pixely – smartphony Google Pixel 9a a 8a dostávají možnost využívat službu Quick Share ke sdílení souborů skrze „jablečný“ protokol AirDrop
Wear OS 7 přináší pár významných změn
Společně s Androidem 17 vydal Google i novou verzi hodinkové platformy Wear OS s několika zajímavými vylepšeními. Novinkou je například funkce Live Updates, která přímo na zápěstí zobrazuje progres vybraných akcí – skóre z utkání, doručování jídla apod.
Wear OS 7 rovněž usnadňuje připojení dalších zařízení z ekosystému Google jako jsou sluchátka, chytré brýle apod. Hodinky se lépe začleňují do služby Google Home a je možné z nich přímo ovládat přehrávání do konkrétních reproduktorů, televizorů apod.
Na obrazovku hodinek lze také nově vytvářet vlastní widgety, a to přirozenými hlasovými příkazy v rámci funkce Create My Widget. Polepšila si i umělá inteligence Gemini, která na hodinkách dokáže provádět vícestupňové kroky v rámci automatizace aplikací. K dispozici je i Personal Intelligence, která dokáže poskytovat personalizované odpovědi na základě znalosti kontextu z emailu, vyhledávání nebo z historie chatu.
Prostředí Wear OS 7 se rovněž obléklo do aktualizovaného designového jazyka Neural Expressive. Díky důkladné optimalizaci se navíc podařilo u hodinek zvýšit výdrž na jedno nabití – oproti Wear OS 6 až o deset procent.
Stahujte již dnes
Na Android 17 a Wear OS 7 je možné aktualizovat následující podporovaná zařízení:
- Pixel 6, Pixel 6 Pro a Pixel 6a
- Pixel 7, Pixel 7 Pro a Pixel 7a
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Tablet a Pixel Fold
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold a Pixel 9a
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold
- Pixel Watch 2, 3 a 4
Do kolotoče aktualizací by se měly dříve či později přidat i produkty jiných značek, u nich je ale zapotřebí nejprve vyčkat na úpravy vlastních grafických nadstaveb.