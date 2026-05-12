Google odhalil budoucnost Androidu: agentická AI, generované widgety i opatření proti závislosti

- Android vstupuje do éry agentické AI díky Gemini Intelligence a vícekrokové automatizaci
- Nová verze systému přidává generativní widgety, reakční videa i snadnější přechod z iOS
- Google zároveň nasazuje největší bezpečnostní balík v historii Androidu
Příští týden se uskuteční konference Google I/O, na které Google seznámí vývojáře s novinkami ve svých produktech a ukáže jim, jak mohou využívat ekosystém okolo Androidu a jeho služeb naplno. Pro běžné spotřebitele je sledování Google I/O spíše utrpením, naštěstí pro ně americká firma s týdenním předstihem připravila událost The Android Show, na které ukázala „hmatatelné“ novinky ve svém stěžejním operačním systému a jeho aplikacích a službách.
Android prošpikovaný umělou inteligencí
Hlavní slovo akce Android Show měla pochopitelně umělá inteligence. Velké technologické firmy se předhánějí, kdo její schopnosti využije co možná nejlépe a ideálně nabídne uživateli nástroj, který bude vykonávat většinu úkonů za něj. Pro tyto účely Google zavádí pojem Gemini Intelligence, což má být nová vrstva systému, která pracuje proaktivně a poskytuje vysokou míru automatizace.
Podle Google se přepínání mezi aplikacemi, kopírování textu a podobné úkony stanou již brzy minulostí – o vše se má postarat Gemini, a to i u vícekrokových úkonů. Gemini zvládne provádět složité úkony přímo v aplikacích, kombinovat data z více aplikací nebo pracovat s vizuálními materiály.
Podle Googlu dokáže umělá inteligence například vzít textový nákupní seznam a všechny položky na něm objednat. Také dovede na základě fotografie konkrétního místa naplánovat na toto místo výlet pro šest osob. Gemini pracuje na pozadí, pouze v notifikačním centru vidíte, v jaké fázi plánování se aktuálně nachází.
Gemini Intelligence pracuje s uživatelskými daty, aby měla co nejvíce kontextuálních informací. Jenom díky tomu může předvídat potřeby a vykonávat úkoly za uživatele. Google nicméně slibuje, že nad veškerými daty má moc pouze a jen jejich majitel. Ten má také vždy u většiny automaticky provedených úkonů finální slovo.
Google pochopitelně myslel i na bezpečnost. Funkce Gemini Intelligence bude defaultně vypnutá, a po jejím zapnutí si ji uživatel bude moci nastavit k obrazu svému – bude si moci zapnout/vypnout pouze některé její části, a také bude rozhodovat, z jakých aplikací AI získávat data. Práce s daty probíhá pouze on-device, takže nebudou ukládána mimo zařízení.
Zavádění Gemini Intelligence bude postupné, jako první tuto funkci dostanou letos v létě smartphony Pixel 10 a Galaxy S26, později bude dostupná i v hodinkách, autech, chytrých brýlích a na noteboocích.
Gemini v Chrome
Google integruje asistenta Gemini i do svého webového prohlížeče, a to jak v počítačové, tak i v mobilní verzi. Gemini v Chrome bude chápat obsah aktuální stránky, shrnovat dlouhé články, vysvětlovat složitá témata a odpovídat na otázky bez přepínání aplikací. Služba navíc bude propojená s aplikacemi od Google, takže přímo z Chrome půjde přidávat události do kalendáře, ukládat položky do aplikace Keep nebo vyhledávat informace v Gmailu. A pokud necháte zpracovávat svá data s pomocí Gemini Intelligence, dostanete osobnější výsledky.
Gemini v Chrome bude rovněž využívat jazykový model Nano Banana ke generování a úpravě obrázků přímo v prohlížeči. Přímo v Chrome tak budete moci vytvářet vizuální infografiku z textů na webu, upravovat obrázky nalezené na webu, generovat personalizované vizuály apod.
I prohlížeč Chrome se dočká agentické umělé inteligence, která bude vykonávat úkony za uživatele – rezervovat parkovací místo, měnit objednávky a provádět další rutinní úkony bez přičinění uživatele. U citlivých věcí (například potvrzování objednávek) bude vždy vyžadována součinnost uživatele.
Gemini se do Chrome dostane ke konci června letošního roku, zatím ale pouze v USA. Vyžadovány budou smartphony s minimálně 4 GB RAM a Androidem 12.
Inteligentní vyplňování textu
S Gemini Intelligence se propojuje i prediktivní doplňování textu, které nově dovede vyplňovat složité formuláře a využívat k tomu relevantní data z připojených aplikací. Tato funkce bude ve výchozím stavu vypnutá a uživatel si bude moci vybrat, do kterých zdrojů bude „sahat“ pro potřebná data.
Chytřejší přepis mluveného slova na text
Gemini inteligence se stává i součástí klávesnice Gboard, a to skrze novou funkci Rambler. Tato funkce se postará o důkladný přepis mluveného slova na text s tím, že bude automaticky opravovat chyby a odstraňovat hluchá místa či citoslovce. S Ramblerem půjde mluvit zcela přirozeně a výsledkem se stane propracovaný text. Rambler poslouchá váš hlas pouze k samotnému přepisu v reálném čase, samotný zvuk není nikam ukládán. Funkce si poradí i s více jazyky najednou.
Generativní vytváření vlastních widgetů
S Gemini nově bude možné vytvářet nové widgety dle vlastního přání, stačí jenom správně zadat příkaz. Pokud jste například cyklista a z počasí vás zajímá pouze déšť a vítr, můžete Gemini požádat, ať vám udělá widget zobrazující pouze tyto dvě veličiny. Stejně tak si můžete nechat vytvořit widget, který vám navrhne každý týden trojici jídel s vysokým obsahem bílkovin.
Takto vytvořené widgety bude možné používat nejen na telefonech s Androidem, ale i na hodinkách s WearOS.
Reakční videa
Android 17 přinese novou funkci, která umožní nahrávat dění na obrazovce současně s videozáznamem ze selfie kamerky. Tato funkce má být podle Google ideální pro natáčení reakčních videí, a to bez použití externích aplikací nebo zelené obrazovky. Tato funkce bude zpočátku exkluzivní pouze pro smartphony Pixel.
Lepší Instagram
Android rovněž zavádí větší provázanost se službou Instagram – pří sdílení obsahu bude podporován formát UltraHDR pro fotky i videa, aplikace dovede natáčet videa s využitím stabilizace a podporován bude i režim Night Sight.
Aplikace Instagram Edits pro Android se rovněž dočká několika nových funkcí, především pak vylepšování fotografií a videí s pomocí umělé inteligence, a také pokročilejší práce se zvukem, která dovede odstraňovat ruchy a zvýrazňovat požadované zvuky.
Instagram se rovněž (konečně) dočká lepšího využití na větších obrazovkách – na ohebných smartphonech, tabletech apod.
Snadnější přechod mezi platformami
Google zapracoval i na snadnějším přechodu z platformy iOS na Android. V rámci procesu jsou nově přenášena hesla, fotky, zprávy, oblíbené aplikace, kontakty, a dokonce i rozložení domovské obrazovky.
Google myslel i na meziplatformní sdílení obsahu – služba Quick Share bude na vybraných smartphonech kompatibilní s jablečným systémem AirDrop. Tato funkce nejprve dorazí na Pixely, poté bude dostupná na telefonech značek Samsung, Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi a Honor. Pokud zařízení nebude mít přímou kompatibilitu s AirDrop, bude na něm možné vygenerovat QR kód a poté přenést na iOS soubory přes cloud. Služba Quick Share má být brzy dostupná přímo v mobilních aplikacích, např. WhatsApp.
Nebuďte závislí
Do Androidu rovněž přibude funkce Pause Point, která má za cíl omezit bezmyšlenkovité používání aplikací, především těch, které člověka snadno pohltí – sociální sítě, krátká videa apod. Po aktivaci funkce Pause Point bude každému otevření rozptylující aplikace předcházet 10sekundová pauza, která má uživateli dát prostor rozmyslet se, zda je skutečně nutné danou aplikaci spouštět. Pause Point navíc nepůjde přeskočit anebo jednoduše vypnout – bude vyžadován restart telefonu.
Ochrana a zabezpečení
Systém Android přinese několik nových prvků ochrany, například dokáže sám ukončit hovor s osobou, která se vydává za banku – sám systém se spojí s bankovní aplikací a ověří si, zda skutečně volá banka.
Android rovněž nově dokáže detekovat podezřelé vzorce v reálném čase, např. měnění ikon, skryté spouštění procesů na pozadí nebo zneužívání oprávnění. Detekováno rovněž bude přeposílání SMS na jiná čísla. Prohlížeč Google Chrome bude nově provádět před stažením kontrolu APK souborů pro ruční instalaci.
Posílena rovněž bude ochrana proti krádeži zařízení. Zařízení označená jako ztracená nebude nově možné odemknout bez biometrického ověření, navíc u nich dojde ke skrytí rychlých přepínačů a nebude v nich možné přidat nová Wi-Fi a Bluetooth připojení. Google rovněž zavede přísnější limity na pokusy o odemčení.
Pokud aplikace využívají přístup k polohovým službám, bude uživatel informován ikonkou v horním řádku podobně jako při využívání mikrofonu a kamery. Uživatel se rovně rychle dostane k seznamu aplikací, které v poslední době přístup k poloze využily. Přístup k poloze půjde povolit pouze dočasně.
Zlepšena bude i správa přístupu ke kontaktům – aplikacím nově nemusí být udělen přístup k celému seznamu, ale pouze ke konkrétním kontaktům. Toto oprávnění navíc může být pouze dočasné.
Android 17 také umožní operátorům vypnout podporu sítí 2G, a to v rámci ochrany před zastaralými a zranitelnými protokoly.
Další novinky
- Google rovněž oživil svůj designový jazyk Material 3 Expressive, který přináší méně rušivé animace a větší důraz na efektivitu.
- Byla přidána podpora pro formát APV (Advanced Professional Video), který oslňuje poměrem kvality a uloženého obsahu. Tento formát je již podporován na smartphonech Samsung Galaxy S26 Ultra a Vivo X300 Ultra, později v tomto roce by se jeho podpora měla rozšířit na další smartphony se Snapdragonem 8 Elite.
- Google zavádí nové 3D emoji, které mají působit živěji, fyzičtěji a mají lépe napomoci překlenout digitální propast mezi zprávou a skutečným pocitem přítomnosti.
Android 17 vyjde někdy v létě letošního roku, ovšem spousta výše uvedených novinek bude dostupná i na starších verzích Androidu, anebo pouze na zařízeních konkrétních značek (povětšinou na telefonech Google Pixel).