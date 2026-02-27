Nejvybavenější Motorola je konečně tady. Signature má zlaté ocenění DxOMark, 165Hz displej a zvuk Bose

- Nová Motorola Signature získala zlaté ocenění DxOMark
- V prvních dnech na novince ušetříte 2 500 Kč
- Získáte k ní i reproduktor Motorola v hodnotě 4 999 Kč zdarma
Motorola oficiálně uvedla svou novou vlajkovou loď Signature a hned při startu je jasné, že jde o jeden z nejambicióznějších modelů značky. Kamera získala zlaté ocenění DxOMark a na zvuku se podílela uznávaná značka Bose. Pokud o novince uvažujete, v prvních dnech prodeje se vyplatí nejvíce. V Mobil Pohotovosti ji nyní koupíte se zaváděcí slevou 2 500 Kč, a navíc získáte bezdrátový reproduktor Motorola v hodnotě 4 999 Kč jako dárek.
Novinka se zlatým oceněním DxOMark
Motorola s modelem Signature jasně cílí na fotografii. Telefon získal neuvěřitelných 164 bodů v hodnocení DxOMark, což ho zatím řadí mezi nejlepší fotomobily roku. Hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací doplňuje 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3x optickým zoomem a ultraširoká kamera stejného rozlišení. Výsledkem jsou detailní snímky, realistické barvy a skvělé výsledky při focení na delší vzdálenost.
Výrazným prvkem je také zvuk. Stereo reproduktory jsou certifikované jako Sound by Bose a ve spojení s Dolby Atmos přinášejí prostorovější zážitek, který skutečně poznáte jak při sledování videí, tak při hraní her.
K tomu přidejte 6,8“ AMOLED Extreme displej se 165Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 6 200 nitů, výkonný Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM a velkou 5200mAh baterii s 90W nabíjením. Signature je navíc extrémně odolná díky kombinaci IP68, IP69 a vojenské normy MIL-STD-810H.
Nejvýhodněji právě teď
Motorola Signature je od dnešního dne dostupná a v Mobil Pohotovosti ji koupíte za pouhých 22 490 Kč (běžně 24 990 Kč), navíc k novince získáte reproduktor Moto Sound Flow v hodnotě 4 999 Kč jako dárek.
