Nejvybavenější Motorola je konečně tady. Signature má zlaté ocenění DxOMark, 165Hz displej a zvuk Bose

PR článek
PR článek 27. 2. 14:01
Smartphone Motorola Signature
  • Nová Motorola Signature získala zlaté ocenění DxOMark
  • V prvních dnech na novince ušetříte 2 500 Kč
  • Získáte k ní i reproduktor Motorola v hodnotě 4 999 Kč zdarma

Motorola oficiálně uvedla svou novou vlajkovou loď Signature a hned při startu je jasné, že jde o jeden z nejambicióznějších modelů značky. Kamera získala zlaté ocenění DxOMark a na zvuku se podílela uznávaná značka Bose. Pokud o novince uvažujete, v prvních dnech prodeje se vyplatí nejvíce. V Mobil Pohotovosti ji nyní koupíte se zaváděcí slevou 2 500 Kč, a navíc získáte bezdrátový reproduktor Motorola v hodnotě 4 999 Kč jako dárek.

Novinka se zlatým oceněním DxOMark

Motorola s modelem Signature jasně cílí na fotografii. Telefon získal neuvěřitelných 164 bodů v hodnocení DxOMark, což ho zatím řadí mezi nejlepší fotomobily roku. Hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací doplňuje 50Mpx periskopický teleobjektiv s 3x optickým zoomem a ultraširoká kamera stejného rozlišení. Výsledkem jsou detailní snímky, realistické barvy a skvělé výsledky při focení na delší vzdálenost.

Výrazným prvkem je také zvuk. Stereo reproduktory jsou certifikované jako Sound by Bose a ve spojení s Dolby Atmos přinášejí prostorovější zážitek, který skutečně poznáte jak při sledování videí, tak při hraní her.

K tomu přidejte 6,8“ AMOLED Extreme displej se 165Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 6 200 nitů, výkonný Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM a velkou 5200mAh baterii s 90W nabíjením. Signature je navíc extrémně odolná díky kombinaci IP68, IP69 a vojenské normy MIL-STD-810H.

Smartphone Motorola Signature

Nejvýhodněji právě teď

Motorola Signature je od dnešního dne dostupná a v Mobil Pohotovosti ji koupíte za pouhých 22 490 Kč (běžně 24 990 Kč), navíc k novince získáte reproduktor Moto Sound Flow v hodnotě 4 999 Kč jako dárek.

Omrkněte novou Motorolu Signature už teď na mp.cz.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Kapitoly článku