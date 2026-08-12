Nová skládačka Pixel 11 Pro Fold přináší tenčí konstrukci a systém HiLight. Jak je na tom s dostupností?

- Google dnes představil novou generaci svých telefonů Pixel 11
- Kromě klasické trojice jsme se dočkali také skládacího modelu Pro Fold
- Ten dorazil s hned několika zajímavými vylepšeními
Google patří mezi výrobce skládacích telefonů již od roku 2023, kdy představil svou prvotinu Pixel Fold. Nový model Pixel 11 Pro Fold, který byl právě představen, je již čtvrtou generací skládacích telefonů „Made by Google“ a je zdaleka nejpokročilejší. Do vínku dostal nový procesor, je tenčí i lehčí a dostal očekávaný světelný systém HiLight.
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Pixel 11 Pro Fold se představuje
Nový Pixel 11 Pro Fold navazuje na předchozí generaci a přináší vylepšení v několika ohledech. Na první pohled je patrný mírně přepracovaný design modulu fotoaparátu, a to kvůli světelnému prvku HiLight. Objektivy zabírají celý modul a dioda s funkcí HiLight je integrována přímo do nich. Proporce telefonu zůstaly zachovány, včetně použití rozdílných rohů uvnitř a vně.
Zatímco venkovní rohy konstrukce jsou výrazně zaoblené, vnitřní jsou ostré, a to vytváří poměrně specifickou siluetu, díky které si skládačky od Googlu s konkurencí nespletete. Konstrukce je postavena okolo hliníkového rámu a pant je vyroben z vysokopevnostní hliníkové slitiny letecké kvality v kombinaci s vícevrstvou legovanou ocelí.
Tenčí, lehčí a odolnější
Pixel 11 Pro Fold je oproti minulému modelu tenčí, lehčí a zároveň odolnější. V rozloženém stavu má jen 5 mm (- 0,2 mm) a ve složeném 10,1 mm (- 0,7 mm). Hmotnost klesla ještě výrazněji, a to z 258 gramů na 239 gramů. Díky novému sklu by pak měly být oba displeje o něco odolnější a samotný telefon disponuje krytím IP68, stejně jako minulá generace.
Venkovní OLED panel narostl díky tenčím rámečkům z 6,4 palce na 6,5 palce, disponuje dynamickou frekvencí 1–120 Hz a jas narostl na 3 600 nitů. Stejnou maximální porci jasu umí nabídnout i vnitřní displej s úhlopříčkou 8 palců, který je opět postaven na OLED technologii a má dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz.
Oproti minulé generaci mají oba displeje vyšší maximální jas, a to o 600 nitů, a novinkou je samozřejmě i procesor Tensor G6 s bezpečnostním koprocesorem Titan M3. Ten je efektivnější než předchozí model G5 a je propojen s operační pamětí 16 GB RAM. Vnitřní úložiště může mít velikost 256 GB, 512 GB nebo 1 TB ve vrcholné verzi.
Fotoaparát a systém HiLight
Fotoaparát zůstal proti minulé generaci prakticky beze změny a nabízí rozlišení 48 + 10,5 + 10,8 Mpx. Hlavní objektiv je opticky stabilizovaný, disponuje ostřením Quad PD a širokoúhlá kamera je vybavena automatickým ostřením, takže poslouží k pořizování makrofotografií. Teleobjektiv má taktéž optickou stabilizaci a nabízí 5× optický zoom.
Maximální hodnota zoomu je 30×, což už je plně digitální přiblížení a proti předchozímu modelu je to zlepšení o 10 jednotek. Selfie kamerky v obou displejích mají rozlišení shodně 10 Mpx a součástí hlavního fotoaparátu je nový systém HiLight. Tak Google označuje vícebarevnou diodu, která se rozbliká v okamžiku, kdy vám zavolá některý z vašich oblíbených kontaktů.
Barvu diody je možné měnit a reaguje jak na klasické volání, tak na volání přes WhatsApp. HiLight má ještě jednu funkci a reaguje na vaši interakci s asistentkou Gemini.
Baterie prošla dietou
Nová generace skládačky Pixel Fold dostala trochu překvapivě o něco menší baterii, konkrétně akumulátor s kapacitou 4 806 mAh (- 209 mAh). Méně miliampérhodin by ale měl vyvážit efektivnější procesor a výdrž by neměla nijak zásadně utrpět. Drátové nabíjení má stále stejný (nízký) výkon 30 W, což postačí k nabití na 50 % za 30 minut.
Bezdrátové si ale polepšilo, z 15 W na o něco použitelnějších 25 W, a nový Pixel 11 Pro Fold nabízí opět podporu standardu Qi2.2, což znamená, že má v zádech integrované magnety a je možné využívat magnetické příslušenství. Z výroby běží tato novinka na Androidu 17 a Google jí přislíbil podporu po dobu sedmi let.
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Cena a dostupnost
Google ještě nikdy neuvedl svou skládačku oficiálně do Česka a bohužel se tak nestane ani letos. Pixel 11 Pro Fold k nám bohužel nezamíří a opět tak o tento zajímavý telefon zůstaneme ochuzeni. Tam, kde bude k dispozici, se bude prodávat v šedém a olivově zeleném provedení a základní evropská cena byla stanovena na 1 999 euro (48 490 Kč).