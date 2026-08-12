Pixel 11 přináší výkon Tensoru G6 a dvojnásobné úložiště za dostupnější cenu

- Základní Pixel 11 přináší vyšší výkon a v základu dvojnásobné úložiště
- Příjemné vylepšení podstoupil i hlavní fotoaparát
- Ceny na českém trhu startují na 24 490 korunách
Google dnes představil čtveřici nových smartphonů Pixel. Stejně jako loni jsme se dočkali dvou vlajkových modelů, jedné skládačky, a pak základního Pixelu 11, který možná bude tou nejvhodnější volbou pro většinu zákazníků – za nižší cenu totiž dostanete velmi podobnou muziku jako u vlajkového Pixelu 11 Pro.
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Pixel 11: svítivější displej, nový hlavní fotoaparát
Google se ani letos nepouštěl do žádné designové revoluce, pouze upravil to, co roky funguje. Pixel 11 vypadá na první pohled velmi podobně jako loňský model, jeho charakteristickým znakem je opět oválný modul fotoaparátů táhnoucí se přes celou šířku telefonu. V letošním roce jej celý pokrývá jeden kus skla chránící čočky fotoaparátu a LED blesk. Ten je oproti řadě „Pro“ obyčejný, neumí tedy notifikovat na příchozí hovory a na interakci s umělou inteligencí.
Zepředu Pixel 11 reprezentuje 6,3″ Actua displej s Full HD+ rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 60-120 Hz a špičkovým jasem 3 000 nitů. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 10,5Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2. Na zádech pak najdeme následující tři fotoaparáty:
- 48Mpx hlavní se světelností f/1.7
- 13Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
- 10,8Mpx teleobjektiv s 5× optický přiblížením (až 30× digitálním) a světelností f/3.1
Hlavní fotoaparát je nově postaven na větším snímači, který je výrazně citlivější a má poskytovat výrazně lepší výsledky za zhoršeného osvětlení. Oproti Pixelům Pro je možné zaznamenávat video maximálně ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu.
Výkonnější čipset, dvojnásobné úložiště
Srdcem Pixelu 11 je čipset Google Tensor G6 se silnějším a efektivnějším procesorem a o polovinu výkonnější neurální jednotkou. Google navíc konečně zahodil 128GB úložiště, základem je konfigurace 12/256 GB, k dispozici bude ještě varianta s dvojnásobným úložištěm. Samozřejmostí je i přítomnost bezpečnostního koprocesoru Titan M3.
Pixel 11 disponuje příkladnou bezdrátovou konektivitou – je zde 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6 i NFC, třešničkou na dortu je satelitní SOS. Oproti „Pro“ modelům chybí UWB čip a podpora síťové technologie Thread.
Energii si letošní novinka bere z akumulátoru o kapacitě 4 985 mAh, který má telefon udržet při životě až 30 hodin. K dobití na 55 procent poté stačí půlhodinový pobyt na 30W nabíječce. Podporováno je i bezdrátové nabíjení Qi2.2 s výkonem až 25 wattů a podporou magnetického příslušenství Pixelsnap.
Operačním systémem je Android 17, u kterého Google slibuje 7 let plnohodnotných systémových aktualizací i bezpečnostních záplat.
Cena a dostupnost
Pixel 11 bude dostupný ve čtyřech barvách – černé, zelené, červeno-růžové a fialovo-modré. Ceny pro český trh jsou následující:
- 12/256 GB přijde na 24 490 korun
- 12/512 GB koupíte za 27 490 korun
Předobjednejte si nový Google Pixel 11 s výkupním bonusem 5 000 Kč a se 3letou zárukou zdarma. Využít můžete i výhodný pronájem již od 449 Kč měsíčně.
začíná již dnes, dostupnost nových Pixelů je stanovena na příští čtvrtek 20. srpna.