Google Pixel 11 je tady. Přináší revoluční notifikace HiLight a rekordní bonus až 10 000 Kč

- Novinky Google Pixel 11, 11 Pro a 11 Pro XL byly právě představeny
- Přichází se zcela novou funkcí HiLight, lepším fotoaparátem i rychlejším nabíjením
- V rámci předobjednávky je možné ušetřit až 10 000 Kč díky rekordně vysokému bonusu
Google právě odhalil novou generaci svých vlajkovek. Řada Pixel 11 přináší pokročilou Gemini Intelligence, úplně nové svítící upozornění HiLight a opět posouvá hranice mobilního focení. Letošní Pixely pořídíte v rámci předobjednávek mimořádně výhodně – s extrémním výkupním bonusem až 10 000 Kč nebo možností nejdostupnějšího pronájmu už od 449 Kč měsíčně.
Nová funkce HiLight, lepší fotoaparát i rychlejší nabíjení
Nová řada Google Pixel 11 dostala do vínku nový čip Google Tensor G6, který pohání tu nejpokročilejší umělou inteligenci přímo v zařízení. Gemini Intelligence funguje napříč aplikacemi jako proaktivní osobní asistent – sama například najde vaši letenku v mailu a rovnou ji přidá do kalendáře. Skvělou novinkou u modelů Pro je funkce HiLight. Pokud telefon leží displejem dolů, na zádech se jemně rozzáří elegantní světelný signál pokaždé, když vám volají oblíbené kontakty nebo když komunikujete s Gemini.
Fotoaparáty u modelů Pixel 11 Pro a 11 Pro XL nyní zachytí o 30 % více světla a na dálku překvapí až 120násobným Profi zoomem. Novinkou je i okamžité noční vidění nebo Kouzelná momentka, která jedním klepnutím automaticky upraví vaše fotky i videa do sbírky připravené ke sdílení. Potěší i baterie s výdrží přes 30 hodin a integrované magnetické bezdrátové nabíjení Pixelsnap. Díky němu k telefonu jednoduše připevníte příslušenství a bezdrátové nabíjení je nyní navíc až o 29 % rychlejší než u předchozí generace.
V předprodeji ušetříte až 10 tisíc
Nové Google Pixely jsou zkrátka vlajkovky se vším všudy a v rámci předprodeje se jejich nákup vyplatí víc než kdy dřív. U Mobil Pohotovosti k nim získáte automaticky prodlouženou 3letou záruku (v hodnotě několika tisíc) zcela zdarma a navíc můžete využít bezkonkurenční výkupní bonus v hodnotě až 10 000 Kč. Stačí při koupi nového Pixelu prodat svůj starý smartphone, tablet nebo chytré hodinky, a bonus se vám přičte k výkupní ceně.
Ceny telefonů po uplatnění výkupního bonusu:
- Pixel 11 od 19 490 Kč (běžně 24 490 Kč) – bonus 5 000 Kč
- Pixel 11 Pro od 21 990 Kč (běžně 29 490 Kč) – bonus 7 500 Kč
- Pixel 11 Pro XL od 23 990 Kč (běžně 33 990 Kč) – bonus 10 000 Kč
Pixel 11 za polovinu běžné ceny
Nechcete za telefon jednorázově utrácet desítky tisíc, ale rádi byste měli v kapse neustále ten nejnovější model? Mobil Pohotovost v rámci své unikátní služby pronájmu nabízí ty absolutně nejlepší podmínky. Za revolučně nízkou měsíční splátku získáte telefon a o nic dalšího se nestaráte.
Základní Pixel 11 může být váš jen za 449 Kč měsíčně, za dva roky vás tedy vyjde na pouhých 10 776 Kč. Ještě o kus zajímavější je Pixel 11 Pro, který si pronajmete jen za 599 Kč měsíčně, za tuto cenu je ale dostupných pouze 100 kusů. Největší Pixel 11 Pro XL vás pak v rámci pronájmu vyjde jen na 699 Kč měsíčně.