Surface Phone vstává ze záhrobí. Prototyp bájného telefonu pózuje na fotografiích

- Microsoft ještě před nákupem mobilní divize Nokie připravoval vlastní smartphone
- jeho vývoj se staral tým Surface, běžet měl na platformě Windows Phone
- Deset let po zrušení mobilní divize Microsoftu se tento telefon objevil na prvních fotografiích
V roce 2013 učinil Microsoft jednu z nejdražších akvizic ve své historii – za 5,44 miliardy eur koupil mobilní divizi finské Nokie a začlenil ji pod svá křídla. Ještě před tímto krokem se ale redmondští pokoušeli postavit vlastní smartphone, a to pod praporem čím dál ambicióznější značky Surface. O tomto telefonu se dlouze spekulovalo, ale nakonec světlo světa nikdy nespatřil. Nyní si můžeme po více než deseti letech prohlédnout alespoň fotografie prototypu.
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Měl takto vypadat bájný Surface Phone?
Hardwarová divize Microsoftu se v roce 2013 nadechovala k velkému vzestupu – jednak chystala nové revoluční počítače s konvertibilní konstrukcí, a kromě toho vážně zvažovala vstup do mobilního světa. Podle šéfredaktora serveru Windows Central Daniela Rubina dokonce existuje povedený propagační klip, který byl v Microsoftu interně používán pro prosazení myšlenky vyrábět telefony. Rubino má toto video uložené, ale z respektu k Microsoftu jej (zatím) nezveřejnil.
I'm just saying there's a sizzler reel of this from 2014 that was used internally to pitch the idea of a Surface Phone.
We may release it at some point, but MS gets kinda mad when we do those things (plus, it's not my leak, so not up to me to release it).
Either way, this is in…
— Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) August 11, 2026
Bájný Surface Phone byl vyvíjen pod kódovým označením Raven, jeho uvedení bylo očekávané někdy v roce 2014. A je možné, že by k němu i došlo, kdyby Microsoft nekoupil mobilní divizi Nokie a nezačal vyrábět Lumie.
Prototyp na zveřejněných fotografiích zřejmě pochází z konce roku 2013, jelikož na něm údajně běží předprodukční verze systému Windows Phone 8.1. Výbavu známe pouze v obrysech – telefon měl mít displej s HD rozlišením a měl jej pohánět blíže nespecifikovaný čipset od Qualcommu.
Zařízení vypadá podobně jako telefony s Windows Phone z té doby – obsahuje trojici ovládacích tlačítek, nabíjecí microUSB port, sluchátkový konektor a pouze jeden hlavní fotoaparát. Provedení zad pak připomíná tehdejší počítače Surface – Microsoft zřejmě u svého prototypu použil stejný hořčíkovo-hliníkový kryt v šedé barvě se zrcátkovým logem.
Nelze s jistotou říct, že Surface Phone by vypadat skutečně takto. Microsoft měl nepochybně rozpracovaných víc prototypů, po akvizici mobilní divize Nokie ale představoval pouze smartphony Lumia. Tou poslední byla Lumia 650 z února roku 2016, tři měsíce po jejím představení pak Microsoft s velkou ztrátou prodal svoji mobilní divizi finské firmě HMD Global. O čtyři roky později Microsoft zkusil ještě nakouknout do mobilního světa s dvoudisplejovým komunikátorem Surface Duo, ale ani s ním neuspěl.