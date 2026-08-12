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Surface Phone vstává ze záhrobí. Prototyp bájného telefonu pózuje na fotografiích

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 8. 19:00
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Takto měl údajně vypadat Surface Phone
  • Microsoft ještě před nákupem mobilní divize Nokie připravoval vlastní smartphone
  • jeho vývoj se staral tým Surface, běžet měl na platformě Windows Phone
  • Deset let po zrušení mobilní divize Microsoftu se tento telefon objevil na prvních fotografiích

V roce 2013 učinil Microsoft jednu z nejdražších akvizic ve své historii – za 5,44 miliardy eur koupil mobilní divizi finské Nokie a začlenil ji pod svá křídla. Ještě před tímto krokem se ale redmondští pokoušeli postavit vlastní smartphone, a to pod praporem čím dál ambicióznější značky Surface. O tomto telefonu se dlouze spekulovalo, ale nakonec světlo světa nikdy nespatřil. Nyní si můžeme po více než deseti letech prohlédnout alespoň fotografie prototypu.

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Měl takto vypadat bájný Surface Phone?

Hardwarová divize Microsoftu se v roce 2013 nadechovala k velkému vzestupu – jednak chystala nové revoluční počítače s konvertibilní konstrukcí, a kromě toho vážně zvažovala vstup do mobilního světa. Podle šéfredaktora serveru Windows Central Daniela Rubina dokonce existuje povedený propagační klip, který byl v Microsoftu interně používán pro prosazení myšlenky vyrábět telefony. Rubino má toto video uložené, ale z respektu k Microsoftu jej (zatím) nezveřejnil.

Bájný Surface Phone byl vyvíjen pod kódovým označením Raven, jeho uvedení bylo očekávané někdy v roce 2014. A je možné, že by k němu i došlo, kdyby Microsoft nekoupil mobilní divizi Nokie a nezačal vyrábět Lumie.

Prototyp na zveřejněných fotografiích zřejmě pochází z konce roku 2013, jelikož na něm údajně běží předprodukční verze systému Windows Phone 8.1. Výbavu známe pouze v obrysech – telefon měl mít displej s HD rozlišením a měl jej pohánět blíže nespecifikovaný čipset od Qualcommu.

Bájný Surface Phone na fotografiích

Zařízení vypadá podobně jako telefony s Windows Phone z té doby – obsahuje trojici ovládacích tlačítek, nabíjecí microUSB port, sluchátkový konektor a pouze jeden hlavní fotoaparát. Provedení zad pak připomíná tehdejší počítače Surface – Microsoft zřejmě u svého prototypu použil stejný hořčíkovo-hliníkový kryt v šedé barvě se zrcátkovým logem.

Nelze s jistotou říct, že Surface Phone by vypadat skutečně takto. Microsoft měl nepochybně rozpracovaných víc prototypů, po akvizici mobilní divize Nokie ale představoval pouze smartphony Lumia. Tou poslední byla Lumia 650 z února roku 2016, tři měsíce po jejím představení pak Microsoft s velkou ztrátou prodal svoji mobilní divizi finské firmě HMD Global. O čtyři roky později Microsoft zkusil ještě nakouknout do mobilního světa s dvoudisplejovým komunikátorem Surface Duo, ale ani s ním neuspěl.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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