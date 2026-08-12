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Hacknout Zoom s pomocí AI bylo triviálně jednoduché, stačilo k tomu 20 promptů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 12. 8. 20:00
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Stylizovaná podoba hackera (ilustrační obrázek)
  • Videokonference na službě Zoom mohly velmi snadno skončit hackerským útokem
  • K úspěšnému zneužití exploitu stačilo zadat jen přibližně dvě desítky promptů do běžně dostupných AI
  • Hackeři by tak získali přístup k připojeným zařízením bez vědomí uživatelů

Většina lidí doufá v to, že nám umělá inteligence ušetří práci a bude nám dobrým sluhou, nicméně AI lze pochopitelně zneužít i pro nekalé účely. Ve špatných rukou může umělá inteligence zlotřilým hackerům značně ušetřit práci a dokonce i běžným uživatelům propůjčit schopnosti a znalosti, ke kterým by se jinak dostávali o poznání složitěji. Své by o tom mohla vyprávět videochatovací platforma Zoom, která až donedávna byla překvapivě snadno napadnutelná hackery s využitím jen několika málo AI promptů.

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Prolomit ochranu platformy Zoom nebylo nic složitého

Exploit využíval funkci pro vkládání poznámek v aplikaci Zoom, která uživatelům umožňuje kreslit na obrazovku při jejím sdílení s ostatními účastníky schůzky. Pomocí této zranitelnosti mohl útočník vstoupit do schůzky, případně ji přímo uspořádat a spustit na zařízeních obětí škodlivý kód, což hackerovi umožňovalo krást osobní data, zapnout kameru nebo mikrofon či nainstalovat malware. Útok byl o to nebezpečnější, neboť nevyžadoval žádnou akci ze strany obětí a podle bezpečnostní firmy A Security nevyvolával žádné viditelné známky napadení, takže oběť o útoku ani netušila.

„Vytvoření funkční exploitu využívající této zranitelnosti bylo vždy záležitostí na úrovni států: elitní týmy, měsíce úsilí a vysoké rozpočty, přičemž výsledek následně vlády využívají jako zbraně,“ píše ve svém blogovém příspěvku Idan Levcovich, výzkumník zabývající se zranitelnostmi ve společnosti A Security. „Naše firma to zvládla za jediný den pomocí agenta umělé inteligence a modelů, ke kterým má dnes přístup kdokoli.“ Zoom na tuto zranitelnost již zareagovala a vydala opravu, která je už nyní k dispozici na platformách Windows, macOS, Linux, Android a iOS.



Sběr dat, ilustrační



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Závažná bezpečnostní chyba Zoomu, která mohla útočníkovi umožnit převzít kontrolu nad zařízením kteréhokoli účastníka během schůzky byla nebezpečná především pro to, jak snadno ji šlo zneužít. Podle zástupců společnosti A Security, kteří se vyjádřili v rozhovoru pro Wired, totiž stačilo k úspěšnému útoku zadání méně než 20 promptů do veřejně dostupných modelů umělé inteligence. Je otázkou, jak se tvůrci velkých jazykových modelů postaví k potenciální hrozbě, kterou jejich umělé inteligence představují.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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