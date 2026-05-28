NASA pokračuje v plánu na trvalou lunární základnu, letos chystá hned 3 mise

Dominik Vlasák 28. 5. 13:00
Dvojice astronautů v lunárním vozidle na povrchu Měsíce (ilustrační obrázek)
  • Postavit základnu na Měsíci je ambiciózní plán NASA
  • V letošním roce se chystá hned několik klíčových misí
  • Pokud půjde vše podle plánu, budeme opět o kousek blíže výstavbě lunární základny

Dobývání vesmíru patří mezi nejzajímavější lidské snahy v posledních dekádách. Už dávno jsou sice pryč závody o to, kdo jako první dostane do kosmu a zpět na Zemi prvního člověka nebo kdo jako první přistane na Měsíci, nicméně to neznamená, že by se vesmírné agentury o nic zajímavého nepokoušeli. Namátkou můžeme zmínit třeba výsadek modulu Philae na kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko Evropské vesmírné agentury nebo uvedení Vesmírného teleskopu Jamese Webba do provozu. Letošní rok se nicméně nesl především v přeletu lidské posádky kolem odvrácené strany Měsíce, což je doposud nejdále, kam se člověk vydal.

Měsíční základna bude již brzy realitou

Tím ale snaha NASA nekončí. Americký Úřad pro letectví a vesmír oznámil několik připravovaných misí do oblasti jižního pólu Měsíce. Tyto mise připraví půdu pro přistání posádky v rámci programu Artemis, které je naplánováno na rok 2028. Prvním krokem budou tři mise v rámci programu Moon Base, o nichž NASA uvádí, že jsou první z více než tuctu misí, které budou oznámeny v tomto roce.

Mise Moon Base I, jejíž spuštění je plánováno nejdříve na podzim roku 2026, bude využívat přistávací modul Blue Moon Mark 1 Endurance společnosti Blue Origin k dopravě nákladu NASA na Měsíc. NASA citlivé přístroje využije ke studiu interakce trysek s povrchem Měsíce a k tomu, aby kosmické lodě na oběžné dráze mohly pomocí odraženého laserového světla určit přesnější polohu. V návaznosti na ni se chystá mise Moon Base II, která by měla odstartovat koncem roku a která dopraví přibližně půl tuny nákladu na přistávacím modulu Griffin společnosti Astrobotic, jenž pomůže poskytovat informace pro budoucí operace lunárních terénních vozidel.

Modely lunárních vozidel

Třetí fáze s názvem Moon Base III, která je rovněž plánovaná na tento rok, dopraví na Měsíc několik nákladů pro NASA a také pro ESA a Korejský institut astronomie a vesmírných věd. Hlavním nákladem je Lunar Vertex, který poletí na měsíčním přistávacím modulu Nova-C Trinity společnosti Intuitive Machine a bude studovat měsíční víry neboli světlé skvrny na povrchu Měsíce s cílem zlepšit porozumění vývoji povrchu a chování materiálů v extrémních podmínkách.



Mimoto NASA alokovala značné prostředky na výrobu měsíčních vozidel, konkrétně 219 milionů dolarů společnosti Astrolab, 220 milionů dolarů firmě Lunar Outpost a 188 milionů dolarů společnosti Blue Origin. První dvě jmenované by měly představit finální návrhy měsíčních vozidel do 18 měsíců. V příštích letech nás bezesporu čeká nová a vzrušující kapitola dobývání vesmíru.

Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

