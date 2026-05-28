Chyba, nebo záměr? Tento obchod prodává AirTagy za cenu, která v Česku nemá obdoby

Michael Chrobok 28. 5. 6:30
Patrně každý z nás někdy něco ztratil či zapomněl. V lepším případě jsme se na danou věc rozpomenuli, v tom horším jsme o ni nenávratně přišli. V době moderních technologií ale už na řadu věcí myslet nemusíme, což je jednoznačně výhoda. Jenže to pochopitelně není jen tak – je potřeba mít tu správnou „výbavu“. Jednou z nich je kupříkladu chytrý lokalizační štítek AirTag, který patří mezi nejlepší zařízení na hledání ztracených předmětů na trhu, pakliže využíváte ekosystému od giganta z Cupertina. Jeho pořizovací cena sice není vysoká, ale pro někoho může být překážkou.

Kvarteto AirTagů za bezkonkurenční cenu

Pokud je to i váš případ, máme pro vás dobrou zprávu – na internetovém obchodě iStyle můžete až do vyprodání zásob pořídit hned čtyři kusy AirTagu první generace za velmi výhodnou cenu. Konkrétně namísto standardní ceny 2990 korun může být čtveřice AirTagů vaše už za lidových 1290 korun, což se dle našeho názoru vyplatí. Ostatně s touto cenou vychází jeden AirTag na přibližně 322 korun, přičemž běžně je cena jednoho kusu lokalizačního štítku více než dvojnásobná.

Možná by vás na první pohled mohlo odradit, že se jedná o první generaci, nikoli o generaci druhou, kterou Apple představil letos v lednu. Pakliže jste ochotní oželit ultraširokopásmový čip druhé generace, který vylepšuje funkci přesného hledání (je až o 50 % přesnější na delší vzdálenost – místo původních 10 metrů až 15 metrů s kompatibilním iPhonem 15 a novějším), o 50 % hlasitější reproduktor a plnohodnotné propojení s Apple Watch, nemáte moc nad čím přemýšlet.



AirTag 2 představuje vynikající upgrade



Otestovali jsme AirTag 2. generace: geniální upgrade, který dává smysl

Jestli ale nepatříte mezi uživatelé, kteří by si na tyto novinky potrpěli, určitě dlouho neváhejte a nákup výhodného balení čtyřech AirTagů zvažte. Pokud vás ale levnější cena neláká, stále máte možnost sáhnout po druhé generaci, která vás bude stát 789 korun v případě jednoho kusu, respektive 2689 korun, pokud se rozhodnete zakoupit balení po čtyřech kusech.

Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

