Otestovali jsme AirTag 2. generace: geniální upgrade, který dává smysl

- Upgrade primitivního zařízení v podobě AirTagu zvládl Apple brilantně
- Druhá generace vylepšuje to hlavní, a to bez jakýchkoliv komprimsů
- Rozměry, design i cena zůstaly stejné – jeden AirTag 2 pořídíte za 790 korun
Apple představil zkraje týdne novou generaci svého lokátoru AirTag. Na první pohled se zdá, že na tak jednoduchém zařízení není vlastně co zlepšovat – je to malý lokátor, o velikosti padesátikoruny, který hodíte do batohu, cestovního kufru nebo jej umístíte na klíčenku. Po pár dnech používání ale můžeme s klidem říct, že tento upgrade se povedl nadmíru dobře.
První AirTag způsobil revoluci
AirTag 1. generace, který Apple uvedl na trh v dubnu 2021, se stal jedním z největších komerčních úspěchů společnosti v oblasti příslušenství. A to i přestože nešlo o průlomové zařízení, protože lokátorů tohoto typu bylo na trhu už tehdy hodně – ať už od větších firem jako Tile nebo Chipolo, případně od menších asijských výrobců.
Efekt Apple ale zapůsobil naprosto geniálně. Během prvních 6 měsíců po uvedení se prodalo přes 20 milionů kusů, což podle analytiků z agentury Counterpoint představovalo téměř 70% podílu na trhu Bluetooth lokalizátorů. AirTag zůstal hitem i po letech, stal se oblíbeným vánočním dárkem pro fanoušky Applu. Kompletní data chybí, ale do konce roku 2022 se mělo prodat 50–55 milionů kusů.
AirTag 2: ve všem lepší?
Hlavní vylepšený se týká – logicky – funkce hledání ztraceného AirTagu. Novinka dostala ultraširokopásmový (UWB) čip 2. generace, stejný jako v iPhone 17 nebo Apple Watch Series 11. Díky tomu je funkce přesného hledání až o 50 % přesnější na delší vzdálenost – místo původních 10 metrů až 15 metrů s kompatibilním iPhonem 15 a novějším.
Reproduktor je nyní o 50 % hlasitější a slyšitelný až na dvojnásobek vzdálenosti, což usnadňuje hledání klíčů v gauči nebo zavazadla v autě. U reproduktoru ještě chvíli zůstaneme, protože Apple zde učinil zásadní konstrukční změnu. Rozborka prokázala, že součástka je do útrob AirTagu přilepena pevnějším lepidlem, aby nebylo možné ji snadno vyjmout. To znamená, že Apple aktivně brání úpravám, které zloději používali k umlčení AirTagu při neoprávněném sledování, což zvyšuje ochranu soukromí uživatelů a snižuje riziko zneužití zařízení ke stalkingu.
Jedním z největších průlomů AirTagu 2. generace je plnohodnotné propojení s novými Apple Watch (Series 9 a novější, včetně Ultra 2 a novějších), které umožňuje přesné hledání bez nutnosti mít iPhone po ruce. Funguje to vlastně přes stejné rozhraní „Hledat místně“ jako na iPhonu. Stačí otevřít hledání spárovaného AirTagu v ovládacím centru odkudkoliv z watchOS a nechat se navigovat šipkami.
Design zůstal, baterie také
Neobvykle potěšujícím faktem je, že design nového AirTagu zůstal stejný. Ano, sice mírně stoupla hmotnost (z 11 gramů na 11,8 gramu), ale zařízení má stejné rozměry. To znamená, že pokud si koupíte nový AirTag 2. generace, můžete jej „obléct“ do všech doplňků, které jste si pořídili už pro AirTagy 1. generace. Maličkost, ale pro Apple bohužel ne samozřejmost…
Stejná zůstala i baterie, což není velkým překvapením, protože AirTag už od 1. generace používá vyjímatelnou knoflíkovou baterii typu CR2032. Ta původní, kterou dostanete v AirTagu, od značky Duracell, vydrží zhruba 12 měsíců. Levnější baterie ze supermarketu nebo z řetězce Ikea vydrží zhruba 7–8 měsíců.
Cena a dostupnost
Cena nového AirTagu zůstává stejná jako u předchůdce: samostatný kus vyjde na 790 korun, balení po čtyřech kusech pak stojí 2 690 korun, přičemž Apple opět nabízí bezplatné gravírování. Prodej odstartoval na oficiálních stránkách a v distribuci již v pondělí, s koncem týdne už by měly být kusy dostupné i na partnerských prodejnách po celém Česku.