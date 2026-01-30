TOPlist

AirTag 2 na pitevním stole. Apple udělal změny, které nejsou vidět, ale stojí za to

Jakub Fišer
Jakub Fišer 30. 1. 12:00
0
geolokační přívěsek Apple AirTag
  • Technologický youtuber rozebral lokátor AirTag, čímž odhalil značné úpravy v útrobách zařízení
  • Reproduktor je například pevněji přilepen, což komplikuje jeho případné odstranění pro účely stalkingu
  • Design navenek ale zůstal stejný, takže AirTag 2 pasuje i do standardizovaných obalů 1. generace

Apple představil v pondělí 2. generaci svého lokátoru AirTag. Jeho nespornou výhodou je, že vypadá úplně totožně jako první model z roku 2021, přitom ale vylepšuje všechny hlavní technické specifikace. Podle rozborky youtubera Josepha Taylora skrývá však významné interní úpravy, mimo jiné zaměřené na prevenci neoprávněných zásahů.​

AirTag 2: stejný navenek, jiný uvnitř

AirTag je malé zařízení o velikosti padesátikoruny, jednoho by tak mohlo napadnout, že v útrobách není moc co vymýšlet. Jak ale ukázala rozborka na kanále Josepha Taylora, hlavní plošná deska (PCB) je výrazně tenčí než u 1. generace, s jinak umístěnými konektory pro baterii typu CR2032. Výraznou změnou (samozřejmě v mezích rozměrů) prošla sestava reproduktorů, které emitují pípavý signál při párování nebo při hledání lokátoru v místnosti.



Lokalizační štítek Apple AirTag



Nepřehlédněte

Apple vylepšil lokátor AirTag. Nová generace vypadá stejně, ale je ve všem lepší

Zdroj upozorňuje, že cívka je větší, magnet pevněji přilepený lepidlem, což ztěžuje jeho odstranění oproti původnímu modelu. Dokonce i po odstranění komponentů zůstal AirTag funkční. To znamená, že Apple aktivně brání úpravám, které zloději používali k umlčení AirTagu při neoprávněném sledování, čímž zvyšuje ochranu soukromí uživatelů a snižuje riziko zneužití zařízení ke stalkingu.

Hlasitější reproduktor

Po spárování s iPhonem vydává AirTag 2 zvuk o něco vyšší frekvenci – změna z noty F na G, jak poznamenal na síti X uživatel @Krgn1002. Apple tvrdí, že reproduktor je až o 50 % hlasitější, což usnadňuje lokalizaci v hlučném prostředí. Externě zůstává design beze změny, včetně odolnosti IP67 proti prachu a vodě.

K malým dílčím změnám patří i mírně upravené balení: užší krabice s UV tiskem, papírovými záložkami a řádkem čtyř AirTagů místo původního uspořádání. O technologických změnách – například nový Ultrawide Band čip 2. generace – jsme informovali již v samostatném článku. Klíčové je i to, že zůstala stejná cena jako u 5 let starého modelu, tedy 790 korun za jeden kus a 2 690 korun za balení po čtyřech kusech.

Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Kapitoly článku