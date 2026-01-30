AirTag 2 na pitevním stole. Apple udělal změny, které nejsou vidět, ale stojí za to

- Technologický youtuber rozebral lokátor AirTag, čímž odhalil značné úpravy v útrobách zařízení
- Reproduktor je například pevněji přilepen, což komplikuje jeho případné odstranění pro účely stalkingu
- Design navenek ale zůstal stejný, takže AirTag 2 pasuje i do standardizovaných obalů 1. generace
Apple představil v pondělí 2. generaci svého lokátoru AirTag. Jeho nespornou výhodou je, že vypadá úplně totožně jako první model z roku 2021, přitom ale vylepšuje všechny hlavní technické specifikace. Podle rozborky youtubera Josepha Taylora skrývá však významné interní úpravy, mimo jiné zaměřené na prevenci neoprávněných zásahů.
AirTag je malé zařízení o velikosti padesátikoruny, jednoho by tak mohlo napadnout, že v útrobách není moc co vymýšlet. Jak ale ukázala rozborka na kanále Josepha Taylora, hlavní plošná deska (PCB) je výrazně tenčí než u 1. generace, s jinak umístěnými konektory pro baterii typu CR2032. Výraznou změnou (samozřejmě v mezích rozměrů) prošla sestava reproduktorů, které emitují pípavý signál při párování nebo při hledání lokátoru v místnosti.
Zdroj upozorňuje, že cívka je větší, magnet pevněji přilepený lepidlem, což ztěžuje jeho odstranění oproti původnímu modelu. Dokonce i po odstranění komponentů zůstal AirTag funkční. To znamená, že Apple aktivně brání úpravám, které zloději používali k umlčení AirTagu při neoprávněném sledování, čímž zvyšuje ochranu soukromí uživatelů a snižuje riziko zneužití zařízení ke stalkingu.
Hlasitější reproduktor
Po spárování s iPhonem vydává AirTag 2 zvuk o něco vyšší frekvenci – změna z noty F na G, jak poznamenal na síti X uživatel @Krgn1002. Apple tvrdí, že reproduktor je až o 50 % hlasitější, což usnadňuje lokalizaci v hlučném prostředí. Externě zůstává design beze změny, včetně odolnosti IP67 proti prachu a vodě.
K malým dílčím změnám patří i mírně upravené balení: užší krabice s UV tiskem, papírovými záložkami a řádkem čtyř AirTagů místo původního uspořádání. O technologických změnách – například nový Ultrawide Band čip 2. generace – jsme informovali již v samostatném článku. Klíčové je i to, že zůstala stejná cena jako u 5 let starého modelu, tedy 790 korun za jeden kus a 2 690 korun za balení po čtyřech kusech.