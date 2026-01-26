TOPlist

Apple vylepšil lokátor AirTag. Nová generace vypadá stejně, ale je ve všem lepší

Jakub Fišer
Jakub Fišer 26. 1. 15:25
0
Lokalizační štítek Apple AirTag
  • Apple představil svůj první nový produkt roku 2026 – AirTag 2. generace
  • Inovace byste našli jen uvnitř, má nový UWB čip a hlasitější reproduktor
  • Cena zůstala stejná, jeden kus vyjde na 790 korun, kvarteto pak na 2 690 korun

Americký Apple dnes nečekaně v odpoledních hodinách představil první hardwarovou novinku roku 2026. Je jí druhá generace lokátoru AirTag, který je na trhu už od roku 2021 a kromě softwarových aktualizací na něj prakticky „nebylo sáhnuto“. Nová generace vypadá stejně jako ta původní, obléknete jej tedy do všech již zakoupených doplňků, přináší ale kýžené novinky uvnitř.

Přesnější a hlasitější AirTag 2

Klíčovou novinkou je rozšířený dosah díky novému Ultra Wideband (UWB) čipu 2. generace, který umožňuje přesnější lokalizaci na větší vzdálenost než doposud. Výrobce bohužel nezmiňuje přesnou vzdálenost, ale mělo dojít ke zlepšení o 50 % oproti první generaci. Hodí se ještě poznamenat, že stejným UWB čipem je osazena i řada iPhone 17 nebo nejnovější hodinky Watch Ultra 3 a Series 11.

Apple zároveň integroval hlasitější reproduktor, takže AirTag je snáze slyšitelný, když se schová v batohu, mezi gaučovými polštáři nebo v kufru. Vylepšena má být i funkce přesného navádění v aplikaci Najít, která kombinuje data z UWB, fotoaparátu a senzorů iPhonu, aby uživatele co nejrychleji dovedla k lokátoru.

Apple také dál pracuje na bezpečnosti a ochraně soukromí – nové AirTagy staví na stávajícím anonymním systému Najít (Find My), ale mají lépe řešit situace zneužití, například tím, že zvuková signalizace má být hůře odstranitelná. Díky tomu má být obtížnější AirTag „umlčet“ při pokusu o sledování cizí osoby.

Cena a dostupnost

Cena nového AirTagu zůstává stejná jako u předchůdce: samostatný kus vyjde na 790 korun, balení po čtyřech kusech pak stojí 2 690 korun, přičemž Apple opět nabízí bezplatné gravírování. Prodej odstartoval na oficiálních stránkách a v distribuci již dnes, v průběhu týdne bude novinka dostupná i na kamenných partnerských prodejnách v Česku.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Logo sociální sítě Threads na chytrém telefonu
Konec nerušeného procházení obsahu? Sociální síť Threads zaplaví reklamy
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 15:00
0
Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (Ilustrační obrázek)
WhatsApp chystá změnu skupinových chatů, noví členové dostanou užitečný kontext
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 13:30
0
Chytrý telefon iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Nečekaná změna: procesory pro budoucí iPhony má vyrábět Intel
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
1
Nové rozhraní Siri v iOS 18
Nečekaný tah Applu. Nová Siri dorazí v únoru, pak přijde další nášup novinek
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:45
4

Kapitoly článku