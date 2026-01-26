Apple vylepšil lokátor AirTag. Nová generace vypadá stejně, ale je ve všem lepší

- Apple představil svůj první nový produkt roku 2026 – AirTag 2. generace
- Inovace byste našli jen uvnitř, má nový UWB čip a hlasitější reproduktor
- Cena zůstala stejná, jeden kus vyjde na 790 korun, kvarteto pak na 2 690 korun
Americký Apple dnes nečekaně v odpoledních hodinách představil první hardwarovou novinku roku 2026. Je jí druhá generace lokátoru AirTag, který je na trhu už od roku 2021 a kromě softwarových aktualizací na něj prakticky „nebylo sáhnuto“. Nová generace vypadá stejně jako ta původní, obléknete jej tedy do všech již zakoupených doplňků, přináší ale kýžené novinky uvnitř.
Přesnější a hlasitější AirTag 2
Klíčovou novinkou je rozšířený dosah díky novému Ultra Wideband (UWB) čipu 2. generace, který umožňuje přesnější lokalizaci na větší vzdálenost než doposud. Výrobce bohužel nezmiňuje přesnou vzdálenost, ale mělo dojít ke zlepšení o 50 % oproti první generaci. Hodí se ještě poznamenat, že stejným UWB čipem je osazena i řada iPhone 17 nebo nejnovější hodinky Watch Ultra 3 a Series 11.
Apple zároveň integroval hlasitější reproduktor, takže AirTag je snáze slyšitelný, když se schová v batohu, mezi gaučovými polštáři nebo v kufru. Vylepšena má být i funkce přesného navádění v aplikaci Najít, která kombinuje data z UWB, fotoaparátu a senzorů iPhonu, aby uživatele co nejrychleji dovedla k lokátoru.
Apple také dál pracuje na bezpečnosti a ochraně soukromí – nové AirTagy staví na stávajícím anonymním systému Najít (Find My), ale mají lépe řešit situace zneužití, například tím, že zvuková signalizace má být hůře odstranitelná. Díky tomu má být obtížnější AirTag „umlčet“ při pokusu o sledování cizí osoby.
Cena a dostupnost
Cena nového AirTagu zůstává stejná jako u předchůdce: samostatný kus vyjde na 790 korun, balení po čtyřech kusech pak stojí 2 690 korun, přičemž Apple opět nabízí bezplatné gravírování. Prodej odstartoval na oficiálních stránkách a v distribuci již dnes, v průběhu týdne bude novinka dostupná i na kamenných partnerských prodejnách v Česku.