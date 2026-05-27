Dreame ukázalo roboty jako ze sci-fi. Cyber X připomíná tank a umí vylézt do schodů

Jakub Fišer 27. 5. 16:30
Robotické vysavače Dreame X60
  • Dreame na pařížské konferenci představila čtveřici nových robotických vysavačů
  • Jako první na trhu mají extrémně dlouhé rameny pro uklízení podél zdi
  • V září navíc dorazí na trh masivní dokovací stanice Cyber X, která robota vyveze do schodů

Čínský výrobce robotických vysavačů a dalších prvků chytré domácnosti Dreame má perné jaro. V průběhu března, dubna a května představil postupně celou sérii nových produktů. K tomu nejzajímavějšímu v segmentu robotických vysavačů patří bez debat modely X60 Pro Ultra Complete a Pro Ultra Matrix Vision. Pod těmito krkolomnými názvy se skrývají dost pravděpodobně technologicky nejvyspělejší úklidoví roboti současnosti.

Dreame X60 s 18centimetrovými mopy
Lepší výdrž a automatická výměna mopů
Šplhá po schodech
Cena a dostupnost

Dreame X60 s 18centimetrovými mopy

Hlavní devizou nových robotů je určitá forma modularity. Na zadní straně má X60 Pro Ultra v obou variantách Complete i Matrix Vision vysunovací ramena, která se umí roztáhnout až na 12 centimetrů a dosáhnout na nečistoty přímo u stěn. Klíčem je i zvýšit uživatelský komfort tím, že majitel nebude muset posbírat věci ze země před úklidem, případně uspořádat nábytek. Výsuvná ramena objedou i nohy stolu, židlí a podobně pro maximální možnou efektivitu při uklízení.

Jedno rameno obsluhuje klasický rotační kartáč pro sběr prachu a větších nečistot, druhé vysunuje plochý mop (dokonce na vzdálenost 18 centimetrů); to je zcela unikátní pro celý segment. Zároveň s tím oba modely disponují i dvěma fixními rotačními mopy a samozřejmě podlouhlým hlavním kartáčem pro samotné luxování. Ve snaze předejít opotřebení v čase je hlavní kartáč napůl vláknový a napůl silikonový.

Lepší výdrž a automatická výměna mopů

X60 Pro Ultra Complete a Pro Ultra Matrix Vision sdílí většinu klíčových specifikací. Ať už samotná výsuvná ramena, ale i ryze technické parametry: 42 000 Pascalů sací výkon, překonání prahů a překážek až do 10 centimetrů (ve dvou 5centimetrových krocích), 3D LiDAR a kameru pro pohyb v prostoru a také větší baterie, díky kterým uklidí na jedno nabití plochu až 1 000 metrů čtverečných.

Zásadní rozdíl mezi oběma roboty je však v dokovací stanici. Nejvyspělejší X60 Pro Ultra Matrix Vision se chlubí velkou stanicí, která ukrývá až 3 sady mopů (tedy hlavní a dva náhradní). Ty zde nejsou jen kvůli tomu, že se mopy po čase opotřebí, ale abyste mohli pro různé místnosti využívat různé mopy – například jiný pro koupelnu a záchod, jiný pro kuchyň a další pro obývák. Předejdete tím šíření nečistot a bakterií z velmi špinavých povrchů.

Šplhá po schodech

K oběma novinkám, stejně jako už dříve představeným modelům řady X60, bude k dispozici i pohyblivá dokovací stanice jménem Cyber X, která připomíná tank pohybující se na pásech. Jde o dok, který robota vyveze do schodů, aby mohl uklidit i druhé patro vašeho bytu či domu. Tento koncept představilo Dreame už na veletrhu IFA v Berlíně v září loňského roku.

Dreame vyloženě nezmiňuje, kolik schodů nebo pater dokáže robot umístěný v Cyber X vyjet, nicméně zařízení je vskutku masivní, a pokud je neschováte pod postel nebo do skříně, zabere obrovské množství místa. Při pohybu na schodech se ale jeví celkem obratně. Tento „tank“ má i zadní dvířka, která umí otevřít při přesunu dolů, aby robot uvnitř vysál nečistoty i přímo ze schodů.

Cena a dostupnost

Na konferenci v Paříži Dreame prolomilo mlčení týkající se dostupnosti novinek na evropském trhu. S jistotou víme, že v průběhu léta dorazí všechny modely, včetně robotického pohyblivého tanku pro výstup do patra.

  • X60 Pro Ultra Complete – 1 499 eur (asi 36 500 korun)
  • X60 Pro Master s kompaktnější dokovací stanicí – 1 599 eur (asi 38 900 korun)
  • X60 Pro Ultra Matrix – 1 699 eur (asi 41 500 korun), s dokovací stanicí podporující další 2 výměnné mopy stojí 1 799 eur (asi 43 700 korun)
  • Cyber X – 1 199 eur (asi 29 000 korun)

První zmíněný by měl dorazit už v červnu, další pak v srpnu a robotický tank Cyber X bude k dispozici nejdřív v září. Oficiální dostupnost v České republice a také ceny jednotlivých modelů na našem trhu pro vás zjišťujeme…



