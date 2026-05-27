Anker Soundcore Liberty 5 Pro Max míří do prodeje: sluchátka s AI diktafonem, displejem a špičkovou kvalitou hovorů

- Špičkově vybavená sluchátka od Ankeru mají dotykový AMOLED displej pro ovládání diktafonu a nastavení
- Čip Thus vlastní výroby zajišťuje prémiové ANC, čisté telefonní hovory i speciální AI funkce
- Podobně jako Plaud, i tato sluchátka umí díky AI sumarizovat vaše schůzky
- Známe také oficiální české ceny obou novinek, najdete je v závěru článku
Pokud máte čínskou značku Anker spojenou pouze s rychlými nabíječkami a powerbankami, možná je na čase si rozšířit obzory. V nabídce má totiž také reproduktory, projektory nebo sluchátka. Dva zajímavé modely sluchátek navíc přichází právě nyní. Anker je prezentuje pod svou značkou Soundcore a označil je přízvisky Liberty 5 Pro a Liberty 5 Pro Max.
Soundcore Liberty 5 Pro
V obou případech se jedná o bezdrátová špuntová sluchátka v relativně velké nabíjecí krabičce. U dostupnějšího modelu Liberty 5 Pro se můžeme těšit na ANC, kvalitní telefonní hovory i v hlučném prostředí nebo on-device hlasové ovládání s celkem 22 povely. Společná je také přítomnost čipu Thus AI, který pomáhá právě s potlačením hluku a zpracováním zvuku při telefonování. Technologie HearID 5.0 sloužící pro přizpůsobení poslechu konkrétnímu uživateli přináší personalizovaný ekvalizér i AI Audio Enhancer. U levnějšího modelu najdeme menší dotykový panel s úhlopříčkou 1″ na boku krabičky, který slouží pro jednoduché ovládání hlasitosti, přepínání skladeb nebo ovládání hovorů.
Soundcore Liberty 5 Pro Max
Mnohem zajímavější je ale dražší varianta Liberty 5 Pro Max, která přichází s velkým 1,78″ AMOLED panelem umožňujícím ovládání ANC nebo AI Voice Recorderu. Díky němu je možné ovládat jednotlivé funkce bez nutnosti vytahování telefonu. Velmi důležitou funkcí je také AI Note-Taker, se kterou chce výrobce konkurovat oblíbenému AI záznamníku Plaud (testovali jsme). Jedná se o nástroj pro přepisování záznamů ze schůzek, v doprovodné aplikaci si pak můžete vytvořit AI shrnutí celé schůzky. To vše by mělo být dostupné pro iPhone, Android i klasický počítač nebo MacBook a samozřejmě nebude chybět podpora češtiny či slovenštiny.
Ačkoliv jsme sluchátka zatím netestovali, zdá se, že budou lámat rekordy i s ohledem na kvalitu telefonních hovorů. Už v dubnu totiž byla zapsána do Guinessovy knihy rekordů jako sluchátka s nejčistšími telefonními hovory. Ačkoliv nevíme, proti kterým modelům novinka soutěžila, má se jednat o celkem 14 vlajkových sluchátek světových značek.
Hlavní podíl na tom má již zmíněný čip Thus z vlastní produkce Ankeru společně s celkem deseti dalšími snímači (8 mikrofonů a 2 snímače kostního vedení). Díky této sestavě dochází k separaci hlasu od okolního hluku i v hlučném prostředí přesahujícím 100 dB. Modely fungují dobře i v opačném scénáři. Když mluvčí šeptá, jeho hlas je zvýrazněn. Díky zpracování 384 tisíc signálů za vteřinu dochází k velmi dynamickému ladění a neměl by tedy vadit ani přesun mezi různými prostředími například při pohybu ve městě.
U obou sluchátek nechybí Bluetooth 6.1, LDAC kodek pro audio s vysokým rozlišením, multipoint připojení k několika zařízením zároveň i praktické funkcionality, jako je Apple Find My nebo Google Fast Pair. Oboje sluchátka také nabízejí krytí IP55 a výdrž 6,5 hodiny při aktivovaném ANC.
Cena a dostupnost
Levnější varianta vyjde na 4 990 Kč (199 eur), dražší verze s přídomkem Max se bude prodávat za 6 490 Kč (269 eur). Základní model Liberty 5 Pro má být k dispozici v barevných provedeních černá, modrá, růžová a bílá, přičemž vybavenější model Liberty 5 Pro Max dorazí jen v černé a speciální titanovo-zlaté. Obě novinky jsou u vybraných partnerů dostupné od dnešního dne.
Model Soundcore Liberty 5 Pro Max v redakci začínáme testovat a během následujících týdnů se můžete těšit na jejich podrobnou recenzi.