Plaud Note Pro recenze: praktický AI záznamník o velikosti kreditky

- Plaud vylepšil svůj diktafon Note o AMOLED displej a opatřil ho přídomkem Pro
- Oproti první generaci nabízí drobná, ale příjemná vylepšení
- Hlavní těžiště nicméně stále leží v mobilní aplikaci
- Cena narostla o čtyři stovky na pořád přijatelných 4 890 Kč
Umělá inteligence na sebe v posledních letech strhává velkou pozornost. Zatímco podle některých jde jen o módní vlnu, která se přežene a spousta lidí na ní vydělá (případně prodělá) velký balík peněz, jiní už pomalu staví barikády a hodlají všemi silami bojovat proti tomu, aby jim AI vzala práci a smysl života. Pravdou je, že užitečných aplikací umělé inteligence v praxi je prozatím jako šafránu, a i když se některé modely a produkty snaží tvářit, že mění svět, často jen vytvářejí šum, aby mohly vydělat nějakou tu korunu navíc.
Americká společnost Plaud na to nicméně šla poměrně chytře a pokusila se o umělou inteligenci obohatit předmět, bez kterého si mnoho lidí (především pak novinářů) nedovede představit život – diktafon.
Původní model Plaud Note nabídl chytré spojení elegantního diktafonu o velikosti kreditní karty (a s tloušťkou zhruba třech kreditek), společně s mobilní aplikací, v rámci které analyzuje nahrané záznamy umělá inteligence ChatGPT, Claude či Gemini a provádí nejen rychlý přepis, ale také ze záznamu umí vytvořit praktické shrnutí a dokonce i myšlenkové mapy. Jejich novinka s přídomkem Pro má za úkol chytrý diktafon posunout zase o kousek dále.
Design, který si zaslouží pochvalu
Hned na úvod této recenze si pojďme odbýt ty techničtější záležitosti. Slovíčko Pro v názvu nového Plaudu jednoduše znamená, že novinka dostala navíc malý barevný displej. Ten působí natolik přirozeně, že si až položíte otázku, jak je možné, že první generace se bez něj obešla.
Přitom jeho funkce není nikterak zvlášť převratná – prakticky jen zjednodušuje párování, informuje vás o stavu baterie, o aktuálním nahrávání a případně o úspěšném zaznamenání značky v daném segmentu. Jednoduché a účelné, což musím pochválit. Jen pro doplnění – jeho velikost je 0,95″, je typu AMOLED, maximální jas je 600 nitů a kryje ho Gorilla Glass.
Co se týče samotného designu, ten zůstal do značné míry nezměněn. Proč taky měnit něco, co funguje. Pokud si chcete představit konkrétní rozměry, více než čísla vám doporučím vzít si do ruky tři standardní platební karty, případně občanský průkaz nebo řidičák – rozměrem totiž Plaud Note Pro víceméně přesně tomuto odpovídá a ani hmotnost 30 gramů vám díru v kapse neudělá.
Potěší kožené MagSafe pouzdro v balení, které je zpočátku trochu tužší, ale po pár vyndáních a zandáních příjemně povolí, a ze kterého nemusíte Plaud vytahovat, abyste mohli nahrávat. Pokud nemáte telefon s magnety na zádech, je v balení i nalepovací kroužek. Palec nahoru.
O precizní záznam audia se starají rovnou čtyři MEMS mikrofony, jež zvládnou zaznamenat zvuk ze vzdálenosti přibližně pěti metrů. To přijde vhod v případech, kdy se k mluvčímu nemůžete přiblížit na běžnou komunikační vzdálenost. Z praxe mohu potvrdit, že mikrofony jsou velmi citlivé a přesné, někdy bych řekl, že možná až příliš.
Co je to ten MEMS?
MEMS mikrofon je miniaturní senzor na křemíkovém čipu, který převádí zvuk na elektrický signál pomocí pohyblivé mikromechanické membrány. Vyniká vysokou odolností, minimální spotřebou a extrémně malými rozměry, proto se skvěle hodí právě do Plaudu.
Jeho srdcem je tenká, pohyblivá membrána a pevná perforovaná elektroda. Akustický tlak rozvibruje membránu, čímž dochází ke změnám kapacity, jež jsou následně převedeny na elektrický signál.
Pro ty, kteří se bojí o bezpečnost, jsou tady certifikace podle norem ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC II, HIPAA a EN 18031, takže není třeba mít nějaké extrémní obavy, byť citlivé informace bych Plaudu přeci jen raději nesděloval, avšak to platí pro jakoukoli AI. Právě tyto bezpečnostní certifikace dávají Plaudu výraznou konkurenční výhodu. Na trhu totiž existuje spousta dalších produktů, které ale tyto standardy nesplňují. Pro spojení s telefonem lze využít Bluetooth 5.4, případně Wi-Fi, pokud se vám nechce na přenos dlouho čekat.
Důležitá je také výdrž na baterii. Plaud se chlubí tím, že zvládne až 30 hodin kontinuálního nahrávání do paměti o velikost 64 GB, přičemž v pohotovostním režimu má být schopen být připraven ke službě až po dobu 60 dní, a to díky 500mAh baterii.
Zatímco první údaj mohu z praktického testování potvrdit (za 3 a půl hodiny nahrávání klesla baterie přibližně o deset procent), druhý údaj už bohužel nikoli, neboť jsem Plaud Note Pro tak dlouho netestoval. Nevidím ale důvod v tomto výrobci nevěřit. Nabíjení pak probíhá skrze proprietární magnetický konektor a počítejte s tím, že z nuly se na plný stav dostanete okolo dvou hodinek, byť tento údaj patrně nebude hrát při dlouhodobém používání velkou roli.
Stoprocentní není, ale lze se na něj spolehnout
K samotnému zařízení by to nicméně stačilo, pojďme se tedy vrhnout na to nejdůležitější – jak zvládá pracovat Plaud Note Pro se záznamy? Ačkoli je novinařina mé řemeslo, do terénu se tak často nepodívám a rozhovory prakticky nenatáčím, tudíž jsem musel být při vytváření testovacích scénářů malinko kreativní.
Sice bych mohl ohnout své pracovní rutiny tak, abych Plaud při své práci využil, nicméně nejsem fanoušek přístupu, kdy se človek musí ohýbat tak, aby technologii vyšel vstříc. Mnohem více mě zajímalo, jak si Note Pro povede v situacích, kdy se na něj budu muset spolehnout.
Pro rozehřátí jsem mu ovšem jeden scénář vymyslel. Pro účely testování jsem zaznamenal přibližně desetiminutový monolog na téma cenově dostupných japonských vozidel na českém trhu, přičemž jsem na toto téma mluvil bez přípravy z patra, a ani jsem se nesnažil své myšlenky nijak zvlášť třídit, proč taky, když to za mě může udělat AI. Výsledek byl uspokojivý odhadem z 90 procent – většinu informací pochopil správně, avšak jeden z klíčových závěrů pochopila AI naprosto obráceně a část shrnutí jsem z nějakého důvodu dostal ve slovenštině.
Na záznam vlastních myšlenek si ale toto zařízení nejspíše pořizovat nebudete, případně k němu budete muset být v tomto ohledu shovívaví, pakliže nejste rozený Cicero. V redakci jsme Plaud Pro společně s kolegy nejvíce využívali na tiskových konferencích, kde nám pomáhal s následnou sumarizací získaných informací. S vymýšlením testovacích scénářů mi také pomohl prakticky každý známý, kterému jsem o Plaudu a jeho schopnostech řekl. To je také poměrně solidní reference o tom, že pro tento typ zařízení bezesporu existuje mnoho různých cílových skupin.
Nejvíce jsem Plaud Note Pro využil ve prospěch své kamarádky, která potřebovala stručně a jasně shrnout masérské přednášky. Ty připomínaly to nejhorší, co si pamatuji z univerzity – dlouhé, nudné, monotónní a často se vsuvkami mimo téma. Vypustil jsem tedy na několik přednášek sílu Plaudu, který se jen tak utahat nenechal a z několika hodin nezáživného záznamu dokázal vytvořit nejen relativně přesný přepis (tu a tam se pochopitelně spletl, ale to může být i vina mluvčího), ale také užitečné shrnutí a myšlenkovou mapu, která pomohla obsah lépe pochopit.
Zajímavou možností, jak Plaud Note Pro využít, je také nahrávání hovorů. To je v Evropě vzhledem k platné legislativě obtížné, přičemž pokud často řešíte věci tímto starým dobrým způsobem, a vaše hovory mají desítky minut, je chytrý diktafon užitečným pomocníkem. Na tuto úlohu je připraveno i MagSafe pouzdro, takže s Plaudem nemusíte složitě šachovat a stačí jen podržet tlačítko pro zahájení záznamu. Ideální pro ty, kteří často řeší věci po telefonu a mají problém si výsledky hovoru zapamatovat, případně pokud potřebujete mít důkaz, že jste někomu něco řekl či že něco řekl on vám.
V tomto má Plaud Note Pro velkou sílu – tam, kde by jen záznam nestačil, nabídne Plaud Note Pro minimálně textový přepis, se kterým se dá prakticky okamžitě dále pracovat a pro ověření informace i časovou značku záznamu, abyste si mohli výsledek ihned ověřit. Pokud by vám ale základní scénář zpracovávání informací nevyhovoval, klidně si můžete vytvořit vlastní scénáře, případně využít některé z těch vytvořených uživateli, které jsou k dispozici v aplikaci.
Bez aplikace si neškrtnete
Když zmiňuji Plaud Note Pro, mám sice na mysli fyzické zařízení, avšak to je bez aplikace jen drahým diktafonem. Právě mobilní aplikace je srdcem a mozkem celého projektu, bez kterého by Note Pro nebyl ani poloviční. To se nicméně dá říci i obráceně, neboť bez připojeného Plaudu mobilní aplikaci zkrátka nepoužijete, tedy ne pro vytváření nových záznamů. To jenom pro případ, že by vás napadlo sáhnout po aplikaci a jejím předplatném bez nákupu fyzického diktafonu, tak na to můžete rovnou zapomenout.
Předplatné je jistě také ožehavé téma. Se zakoupeným Plaudem Note Pro máte automaticky zdarma 300 minut záznamu (pět hodin, pokud se vám to nechce počítat) každý měsíc, takže pokud vám to stačí, gratuluji, jste bez dodatečných nákladů. Jestli ale budete chtít používat intenzivněji, počítejte s měsíčním poplatkem 499 korun měsíčně, respektive 2790 korun ročně (232,5 korun měsíčně) za 1200 minut měsíčně (dvacet hodin záznamu), nebo 799 korun měsíčně, případně 5490 korun ročně (457,5 korun měsíčně) za neomezený čas. I když se předplatná liší jen v dostupném čase a ne v dostupných funkcích (což chválím) – ruku na srdce, není to zrovna málo.
Za to ale dostanete k dispozici sílu ChatGPT-5, Gemini 2.5 Pro od Googlu a Claude Sonnet 4 od amerického startupu Anthropic, které zvládnou přepis ve 112 jazycích s odlišením mluvčích a vlastním slovníkem, generování vícevrstvých souhrnů na základě více než 10 tisíc šablon, myšlenkové mapy či práci s vloženými tabulkami a obrázky.
Relativní novinkou je také přístup k nástroji Plaud Desktop, který umožňuje pořizovat záznamy online schůzek, meetingů, telefonních hovorů a osobních konverzací, přičemž samozřejmostí je také správa vašich poznámek z pohodlí webového prohlížeče na desktopu. Budete si muset každopádně zvážit sami, zda vám to za to stojí.
Výhodou je i možnost rychlého sdílení s jinými lidmi skrze vygenerovaný online odkaz, takže pokud potřebujete záznam poslat někomu dalšímu k nahlédnutí nebo zpracování (třeba kolegovi do redakce), můžete tak učinit relativně rychle. Ke sdílení bych měl jen jednu výtku – ocenil bych, kdyby ze sdíleného odkazu šlo rovnou vše stáhnout, ať už celý audio záznam, nebo všechny poznámky. V aplikaci lze vše vyexportovat do několika různých formátů a rovnou sdílet, a tudíž nechápu, proč to nejde i se sdíleného webového odkazu.
Plaud Note Pro si svou cenu obhájí
Co říci závěrem? Plaud Note Pro je dobrým příkladem toho, jak lze v praxi využít umělou inteligenci rozumným a užitečným způsobem. Malé a elegantní zařízení je sice viditelné, avšak ta pravá magie se ukrývá v mobilní aplikaci, která je nabitá funkcemi a můžete si ji přizpůsobit pro různé pracovní i osobní situace. Ať už jste technik, obchodní cestující nebo vysokoškolský student, využití najde překvapivě velké množství lidí v rámci řady různých situací.
Co může být pro řadu potenciálních zájemců překážkou, je cena. Bez fyzického Plaudu Note Pro se pro využití mobilní (a desktopové) aplikace neobejdete, tudíž si budete muset připravit částku 4 890 korun, ať už budete chtít černou, nebo stříbrnou variantu. Kvůli pěti hodinám záznamu měsíčně si jej ale nejspíše pořizovat nebudete, takže se připravte na další investici v podobě několika stovek měsíčně.
Předplatné je nicméně patrně jediná zásadnější nevýhoda, kterou Plaud Note Pro má. Kdybych chtěl být hnidopich, mohl bych ještě zmínit pomalé nabíjení, slabší využití pro AMOLED displej (který by mohl být dotykový) nebo nemožnost stažení záznamů se sdíleného odkazu, ale to už se bavíme vyloženě o detailech.
Že se AI tu a tam netrefí a někde ustřelí, o tom se snad asi bavit nemusíme, to je bohužel aktuální realita umělé inteligence, která se časem nevyhnutelně zlepší a díky integraci moderních AI se to nevyhne ani Plaudu. Jestli si ale dovedete představit využití ve vaší praxi a cena pro vás není problém, pak nemáte moc o čem přemýšlet.
V minulém roce jsme na SMARTmanii testovali model Plaud Note Pin. Pokud se vám cena za Note Pro jeví jako vysoká, můžete využít aktuální promo akce, v rámci které lze Plaud Note Pin pořídit s 15% slevou za 3 799 Kč. Stejná sleva je i na klasický Plaud Note (bez displeje), jež rovněž koupíte za 3 799 Kč. Tato akce je platná do 5. února.
Plaud Note Pro
Design a zpracování9.6/10
Kvalita záznamu/přepisu8.6/10
Aplikace a funkce8.2/10
Výdrž baterie9.1/10
Pohodlnost nošení9.5/10
Klady
- povedený a elegantní design
- praktický a dobře čitelný AMOLED displej
- tři velké LLM modely k vašim službám
- bohaté prodejní balení
- dlouhá výdrž během záznamu i mimo něj
- kvalitní zvukový záznam
- bezpečnostní certifikace
Zápory
- pro více jak 300 minut záznamu nutné pořídit předplatné
- pro někoho vyšší cena
- AI není ve všech případech 100%
- pomalejší nabíjení
- displej by mohl mít širší využití
- nemožnost stažení záznamu ze sdíleného odkazu