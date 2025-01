Recenze Plaud Note Pin: fantastický AI záznamník pro každou situaci

Plaud Note Pin je kompaktní a elegantní AI záznamník, který najde uplatnění v široké škále situací

Nabízí pokročilé funkce pro přepis, vylepšení zvuku a organizaci nahrávek, vše v intuitivní aplikaci

I přes drobné nedostatky, jako anglické rozhraní aplikace, jde o silného pomocníka pro efektivní práci

Svět digitálních záznamníků se opět posunul o velký skok dál s příchodem Plaud Note Pin, nového přírůstku do rodiny inteligentních asistentů od Plaud. Navazuje na úspěch svého předchůdce, Plaud Note, který zaujal uživatele intuitivním ovládáním, precizním přepisem mluveného slova a bezproblémovou synchronizací s digitálním ekosystémem. Plaud Note Pin slibuje posunout tyto schopnosti ještě dál – přichází s elegantnějším designem, vylepšenou AI a rozšířenými funkcemi, jež by měly usnadnit zachytávání myšlenek, schůzek a nápadů na cestách.

V této recenzi se podíváme na to, jak si tento moderní záznamník vede v praxi, zda jeho novinky odpovídají očekáváním a jestli se skutečně jedná o nezbytného pomocníka pro každodenní organizaci a efektivní práci.

Obsah balení

První věc, která vás na tomto produktu zaujme, je jeho prodejní balení. To má přibližně velikost širší stránky A5 a je tenké asi 2 centimetry. Po rozbalení vysunete dvě stejně velké krabičky. Už v tomto momentě je patrné, že si výrobce na balení opravdu dal záležet, což na mě působí velmi sympaticky.

V první krabičce najdete samotný Pin, dále 1,5 metru dlouhý, krásně pletený kabel s USB-C koncovkami, dokovací stanici a několik příruček. A právě zde přišel další wow efekt – magnetické přichycení Pinu ke krabičce. Tento detail spolu s piktogramem žárovky na pozadí působí nejen funkčně, ale i chytrým dojmem.

Druhá krabička ukrývá sadu příslušenství pro různé způsoby nošení: přívěsek, náramek na zápěstí a klip. Musím uznat, že takto bohatý obsah balení mě velmi příjemně překvapil. Výrobce udává, že tento Accessory Kit je dostupný zdarma (jinak 1 200 Kč) pouze v rámci předobjednávek.

Konstrukce a design: minimalistická kapsle

Plaud Note Pin vás na první pohled zaujme svými kompaktními rozměry: 51 × 21 × 11 mm. Je zřejmé, že výrobce kladl důraz na elegantní a decentní design. Námi testovaná barevná varianta je podle mého názoru nejvíce univerzální, přičemž zařízení je dostupné také ve stříbrné a fialové verzi.

Drobná kapsle se skládá ze dvou částí: hlavní základny a podložky, které drží pohromadě silný magnet v základně. Magnet je natolik silný, že udrží kovovou podložku i skrze prst. V praxi to znamená, že kapsli lze bez obav nosit na bundách, kabátech nebo jiných vrstvách oblečení. Magnet je umístěn ve spodní třetině základny, takže podložku lze připojit pouze jedním směrem.

Větší část zařízení je chráněna kovovým pouzdrem, které na bocích doplňuje velmi tvrdý plast. Dílenské zpracování je prvotřídní – všechny části perfektně lícují a pevně drží na svém místě. I když v parametrech chybí oficiální certifikace krytí proti prachu a vodě, výrobce uvádí, že kapsle je odolná proti stříkající vodě, takže déšť by neměl být problémem.

Dotykové ovládání je občas na škodu

Na přední straně zařízení je decentně zakomponována dioda v logu Plaud. Spodní část základny ukrývá primární mikrofon, zatímco sekundární mikrofon se nachází na zadní straně. Kapsle postrádá fyzická tlačítka i reproduktor – ovládání probíhá prostřednictvím dotykové plošky, která je doplněna o silné vibrace signalizující spuštění nebo zastavení nahrávání.

Bohužel za mě je dotykové ovládání občas spíše na škodu. Zařízení je neustále aktivní v pohotovostním režimu, což usnadňuje párování apod. Nicméně pro zapnutí nebo vypnutí nahrávání je nutné plošku podržet delším a silnějším dotekem. Tento způsob ovládání mi ne vždy přišel ideální. Naštěstí kapsle po spuštění nebo zastavení nahrávání zavibruje, což eliminuje nutnost kontrolovat červenou diodu.

Osobně bych ale preferoval hardwarový přepínač, který by poskytoval okamžitou zpětnou vazbu o stavu nahrávání. Přesto oceňuji, že dotyková ploška je citlivá na přítlak, což minimalizuje riziko nechtěného spuštění při náhodném doteku. Tento systém funguje spolehlivě i s mokrýma rukama nebo v rukavicích, kde je přítlak také přesně rozeznán.

Možnosti nošení: hodí se pro každou příležitost

Plaud Note Pin váží pouhých 25 gramů, což je s ohledem na kovové šasi a poměrně velkou baterii naprosto adekvátní. Přesto mi nošení na lehkých materiálech, jako jsou trička, nepřišlo příliš praktické – látka by se mohla časem vytáhnout. Naštěstí výrobce myslel na různé způsoby využití a nabízí několik možností, jak zařízení nosit.

Magnetické přichycení je ideální, pokud hledáte minimalistické řešení. Na druhé straně pevná spona je vhodnější pro rychlejší uchycení, například na košile apod. Klip se snadno otevírá a díky gumové plošce a pevnému kloubu spolehlivě drží na místě. Jedinou nevýhodou je stříbrná barva, která se příliš nehodí k černému provedení kapsle. To je bohužel způsobeno tím, že příslušenství je univerzální pro všechny barevné varianty Pinu.

Pokud by vás unavilo neustálé sundávání a připevňování Pinu na oblečení, můžete využít nošení jako přívěsek. K tomu slouží pevný pletený provázek z plastových vláken, který je odolný vůči opotřebení a nechlupatí se. Jeho flexibilita je však trochu omezená – nedokáže se snadno uvolnit a napnout. Naštěstí manipulace s utažením nebo povolením je jednoduchá, stejně jako připevnění kapsle na háček.

Pro sportovce, jako jsou běžci nebo cyklisté, je vhodnou volbou gumový náramek. Ten má magnetický pásek, takže se snadno nandává i sundává. Kapsle se jednoduše zasune do pevného plastového rámečku, který ji bezpečně drží na místě.

Některým uživatelům by mohla vadit bílá barva náramku, která nemusí ladit se zbytkem příslušenství. Jinak však tomuto řešení nemám co vytknout – je funkční a praktické, zvláště pro záznam myšlenek během sportu.

Mobilní aplikace

Hardware je jen jedna část celku – u Plaud Note Pin hraje klíčovou roli také software. Bez chytrého telefonu s operačním systémem Android nebo iOS se bohužel neobejdete, protože aplikace Plaud je nezbytnou součástí používání tohoto zařízení. Aplikace je dostupná zdarma, avšak jen ve světových jazycích, což může být nevýhodou pro české uživatele. Absence češtiny by mohla některým zkomplikovat ovládání a plné využití všech funkcí.

Spárování zařízení s telefonem je velmi snadné. Připojení probíhá přes Bluetooth, přičemž výrobce doporučuje, aby vzdálenost mezi telefonem a zařízením byla maximálně 10 metrů. Pin se automaticky spáruje s telefonem a exportuje nahrané záznamy bez jakékoliv další interakce. Nemusíte se tak starat o ruční stahování souborů – stačí, aby bylo zařízení v dosahu, a vše proběhne automaticky.

Nastavení zařízení a rychlejší export

Při přenosu záznamů přes Bluetooth se přenosová rychlost pohybuje okolo 36 kB/s, což je sice dostačující pro menší soubory, ale pro delší nahrávky to může být časově náročné. Proto je zde možnost využít rychlejší přenos prostřednictvím vlastního Wi-Fi hotspotu zařízení. Během takzvaného Fast Transferu se telefon připojí přímo k Wi-Fi síti vytvořené Pinem a přenosová rychlost se může zvýšit více než desetinásobně. To je ideální řešení pro rychlé přenesení většího množství dat.

V nastavení aplikace nechybí užitečné informace, jako je aktuální stav nabití, kapacita a využití úložiště či verze firmwaru. Firmware lze snadno aktualizovat přímo z aplikace, což zajišťuje, že zařízení zůstane stále aktuální s nejnovějšími funkcemi a opravami. Mezi dostupnými možnostmi nastavení najdete také volbu citlivosti mikrofonů, kterou lze přizpůsobit podle situace. Výchozí hodnota je nastavena na 24 dB, což jsem během testování používal nejčastěji. Ovšem v některých situacích, například při slabších zvukových podnětech, se může hodit zvýšení citlivosti.

V profilu uživatele aplikace najdete detailní přehled o využití zařízení. Zobrazuje se například počet dní používání, počet záznamů, celková doba záznamu, a při rozkliknutí dokonce i podrobnější grafy. Ty zahrnují údaje o maximálním počtu nahrávek za den a délce jednotlivých záznamů. Tyto statistiky vám umožní lépe analyzovat, jak a kdy zařízení využíváte, což může být velmi praktické pro sledování produktivity nebo návyků.

Chytré AI funkce

Hlavní obrazovka aplikace nabízí přehledný seznam všech vašich záznamů. Nechybí zde možnost vyhledávání, řazení do složek nebo pojmenovávání jednotlivých nahrávek pro snadnější orientaci. U každého záznamu vidíte datum, čas, délku a kategorii nahrávky. Záznamy, které jste ještě neprohlédli, jsou navíc označeny červenou tečkou.

Po rozkliknutí konkrétního záznamu se zobrazí jeho časová osa a vizualizace průběhu zvuku. Kromě klasického přehrávání nabízí aplikace užitečné funkce, jako je:

Změna rychlosti přehrávání – ideální pro rychlý poslech dlouhých záznamů.

AI vylepšení hlasu – automaticky zlepšuje kvalitu nahrávek.

Úpravy záznamu – umožňuje klipy ořezávat a stříhat.

Při úpravách významně pomáhá umělá inteligence, která dokáže záznam jedním kliknutím automaticky oříznout, čímž šetří čas a zjednodušuje práci. Funkce střihu je pak velmi intuitivní a vhodná i pro méně zkušené uživatele.

Jednou z nejzajímavějších funkcí je AI vylepšení hlasu, které oceníte zejména u nahrávek pořízených v rušném prostředí, za větrného počasí nebo při jiných zhoršených podmínkách. Tato funkce nabízí tři úrovně vylepšení: Lehké (výchozí nastavení), Střední, Vysoké. Při testování mě překvapila kvalita výsledků, zejména při nejvyšší úrovni vylepšení. Odstranění větru, ozvěny nebo okolního ruchu funguje téměř bezchybně, díky čemuž je výsledný zvuk čistý a srozumitelný. Tato funkce výrazně zvyšuje použitelnost záznamů i z akusticky náročných prostředí.

Překlad záznamu na text

Nejvýznamnější funkcí tohoto zařízení je možnost převést nahrávky na text. K dispozici jsou tři hlavní formáty zpracování: Transcript (přepis), Summary (souhrn) a Mind map (myšlenková mapa).

Při generování překladu si můžete vybrat ze široké škály předpřipravených šablon, jako jsou například Autopilot, Meeting, Hovor, Rozhovor, Poznámky a mnoho dalších. U každé šablony najdete detailní popis jejího využití a také informace o tom, jaký bude výstup. Šablon je opravdu hodně – podrobnější přehled najdete v přiložených screenshotech.

Před spuštěním překladu si lze upravit několik parametrů: rozpoznávání mluvčích – označení jednotlivých osob v přepisu, jazyk nahrávky – podpora až 59 jazyků, výběr AI modelu – výchozím modelem je GPT-4.0, ale k dispozici je také Claude 3.5. Proces překladu trvá v závislosti na délce a složitosti nahrávky. Například přepis 10minutové nahrávky obvykle zabere 1–2 minuty.

Shrnutí a myšlenkové mapy

Dále si v nastavení překladu vybíráte, jestli mají být označeni mluvčí, o jaký jde jazyk (podporováno je až 59 jazyků) a jaká AI model chcete využít. Ve výchozím stavu se používá GPT-40, ale na výběr je Claude 3.5. Po stisknutí generovat se spustí proces překladu. Ten trvá v závislosti na délce a složitosti nahrávky. 10minutová nahrávka trvá přeložit 1 až 2 minuty.

Po vygenerování je nahrávka automaticky pojmenována na základě obsahu, což usnadňuje orientaci. Celý přepis je přehledně rozdělen podle mluvčích a líbí se mi, že při přehrávání nahrávky se text automaticky posouvá a zvýrazňuje v reálném čase. U Summary, tedy souhrnu, vidíte obsah ve vámi zvolené šabloně. Navíc se můžete AI zeptat na další věci ohledně dané nahrávky.

Dalším zajímavým výstupem je myšlenková mapa, která se generuje na základě souhrnu nahrávky. Tento nástroj je skvělý pro rychlou orientaci a strukturování obsahu. Ve výsledných textech můžete vyhledávat, text můžete poupravovat, znovu celý přegenerovat nebo přegenerovat shrnutí. Výsledky přepisu odpovídají kvalitě modelu ChatGPT-4.0, což zajišťuje vysokou přesnost a schopnost vytvořit překlad, který se blíží původní nahrávce téměř 1:1.

Plaud Web

Na stránce app.plaud.ai můžete po přihlášení spravovat své záznamy a pracovat s nimi podobně jako v mobilní aplikaci. Přestože je stále nutné nejprve exportovat nahrávky z Pinu do smartphonu, ty se poté mohou automaticky nahrát na cloud, což vám umožní přistupovat k nim z jakéhokoliv prohlížeče.

Tato funkce je velmi užitečná, protože práce s poznámkami je na počítači často pohodlnější a efektivnější. Rychlá synchronizace s cloudem, který je navíc zcela zdarma, je dalším významným plusem, který výrazně zjednodušuje správu a organizaci vašich záznamů.

S předplatným nebo bez

Nebyla by to moderní služba, kdyby nenabízela nějakou formu předplatného. Hned na úvod vás ale mohu uklidnit – obejdete se i bez placení. Plaud AI Membership nabízí dva různé plány: Starter a Pro.

Základní plán Starter je zdarma a poskytuje:

300 minut přepisu měsíčně

AI sumarizaci

více než 13 šablon přepisů

vizualizaci pomocí myšlenkových map

označování řečníků

AI potlačení hluku při nahrávání

inteligentní ořezávání zvuku

sloučení nahrávek

sdílení a export přepisů a sumarizací do formátů WAV, PDF, DOCX, JPEG a dalších

možnost uložení dat na neomezené cloudové úložiště Plaud Private Cloud

Pro uživatele s většími potřebami je tu plán Pro, který zahrnuje všechny funkce základní varianty a nabízí:

1 200 minut přepisu měsíčně

přístup k novým funkcím

více než 21 profesionálních šablon pro shrnutí vašich nahrávek

šablony na míru

funkci Ask AI (momentálně v betaverzi), která umožňuje klást otázky přímo k obsahu vašich nahrávek

Plán Pro stojí 6,6 eur měsíčně (přibližně 165 Kč). Podle mého názoru to není zanedbatelná částka. Osobně bych si tento plán nepřiplácel, protože většinu funkcí navíc lze snadno nahradit jinými nástroji s AI, které jsou k dispozici zdarma.

Výdrž baterie a nabíjení

Uvnitř kapsle se nachází baterie s kapacitou 270 mAh, což vzhledem k malým rozměrům považuji za poměrně slušné. Tato hodnota se pozitivně projevuje na výdrži, která při nepřetržitém záznamu zvuku dosahuje až 20 hodin. Takto dlouhé nahrávání jsem však v praxi netestoval, takže tento údaj nemohu potvrdit. Bohužel ani aplikace nezobrazuje přesná procenta nabití, což mi znemožnilo spočítat a přesně určit průměrnou výdrž.

V aplikaci jsou k dispozici pouze indikátory úrovně baterie: full, high, medium, low a charge required. Tyto stavy odpovídají přibližným výdržím: 15 až 20, 10 až 15, 3 až 10, méně než 3 a méně než 1 hodinu. Myslím, že procentuální zobrazení by bylo užitečné, minimálně pro testování.

Záznamník nevybíjí jen samotné nahrávání, ale i přenos záznamů do smartphonu a komunikace přes Bluetooth. Během téměř měsíčního používání se mi ho podařilo vybít pouze jednou. Pořídil jsem opravdu hodně nahrávek, ale celkový čas nahrávání dosahoval jen několik hodin. Přesto si myslím, že výrobcem udávaná výdrž v pohotovostním režimu až 40 dní bude blízko pravdě.

Nabíjení pomocí stanice

Nabíjení kapsle je poměrně elegantní, i když není bezdrátové. K nabíjení slouží čtveřice pinů, přičemž zařízení se magneticky přichytí k dokovací stanici, ve které se zcela nabije za něco málo přes 2 hodiny. To může někomu připadat dlouhé, ale díky skvělé výdrži nabíjení nebudete muset provádět příliš často.

Dokovací stanice je vybavena USB-C konektorem, což chválím, a gumová spodní část zajišťuje, že stabilně drží na stole. Jinak je stanice vyrobena z tvrdého matného plastu, který působí odolně. Ani o piny nemám obavy, protože se při stisku elegantně zasouvají dovnitř. Přesto bych u příští generace ocenil elegantnější bezdrátové nabíjení, ačkoli chápu, že to může být konstrukčně náročnější. Další nabíjecí stanice v domácnosti také může být občas na obtíž, například kvůli možnosti její ztráty.

Pro koho je Plaud Note Pin určený?

Chytrý AI záznamník Plaud Note Pin je skvělým řešením pro všechny, kdo hledají malé, skladné a praktické zařízení pro záznam svých myšlenek kdykoliv a kdekoliv. Ocení ho především sportovci nebo turisté, kterým během fyzické aktivity přicházejí na mysl zajímavé nápady, a chtějí si je rychle a elegantně uložit.

Zařízení najde uplatnění také u prodejců i kupujících, kteří si chtějí zaznamenat veškeré důležité informace během obchodních jednání – například při nákupu nemovitostí, aut či jiných hodnotných předmětů. Studenti pak mohou Note Pin využít k nahrávání výkladu během přednášek či hodin, což jim usnadní přípravu na zkoušky.

Plaud Note Pin je skvělým pomocníkem i při pracovních schůzkách, brainstorminzích či jiných pracovních aktivitách, kde je důležité uchovat si všechny zaznělé myšlenky. A pro odlehčení – někoho (například Jiřího Hrmu) by mohlo napadnout využití i v méně tradičních situacích, jako je nahrávání hádky s partnerem, abyste si zpětně mohli ověřit, co skutečně bylo nebo nebylo řečeno. Díky AI by zařízení dokázalo nabídnout i nestrannou interpretaci.

Možností využití tohoto produktu je skutečně mnoho. A je jen na vás, zda by Plaud Note Pin našel své místo ve vašem každodenním životě.

Plaud Note: placatý bráška

Před samotným závěrečným hodnocením Plaud Note Pinu bych vám ještě rád ukázal jeho brášku Plaud Note. Tento placatý předchůdce má zcela jinou konstrukci, která se hodí pro jiná použití.

Funkčnosti obou zařízení jsou víceméně stejné. V balení k Notu dostanete ještě praktický MagSafe kryt pro váš iPhone, do kterého můžete kartičku s AI záznamníkem zasunout.

Závěrečné hodnocení

Plaud Note Pin je inovativní zařízení, které přináší kompaktní, elegantní a funkční řešení pro záznam zvuku a jeho následné zpracování. Díky prvotřídnímu hardwarovému provedení, chytrému magnetickému uchycení a pestré nabídce způsobů nošení (od klipu po náramek) si najde uplatnění v mnoha situacích. Zařízení exceluje zejména v oblasti softwarové podpory. Mobilní aplikace nabízí intuitivní správu záznamů, funkci automatické synchronizace přes cloud i výkonné nástroje pro přepis a analýzu nahrávek. K dispozici je velké množství šablon, které usnadňují přizpůsobení výstupu konkrétním potřebám, a pokročilé funkce, jako je vylepšení hlasu nebo generování myšlenkových map, posouvají uživatelský komfort na novou úroveň.

Je však škoda, že aplikace není lokalizována do češtiny, což by zpřístupnilo zařízení širšímu spektru uživatelů. Nicméně český hlas a přepis samozřejmě fungují na jedničku. Pokud vás tedy neodradí anglické prostředí, může se jednat o nesmírně praktického společníka. Další drobnou výtkou může být absence hardwarového tlačítka pro ovládání, protože dotykové ovládání, ač funkční, není vždy nejintuitivnější.

Celkově je však Plaud Note Pin skvělým pomocníkem pro studenty, profesionály i sportovce. Zaujme ty, kdo chtějí mít po ruce zařízení schopné zaznamenat myšlenky, důležité rozhovory či schůzky s možností je snadno převést na text a dále s nimi pracovat. S cenou od 165 Kč (6,6 euro) měsíčně za prémiové funkce jde o solidní investici, i když někteří uživatelé mohou bez pokročilých funkcí vystačit i s bezplatnou verzí. Cena 4 790 Kč ovšem nemusí být pro řadu zájemců adekvátní, i když jde o unikátní zařízení, řada uživatelů si vystačí s klasickým smartphonem, či hodinkami, a Chat GPT.

Plaud Note Pin 9 Design a zpracování 9.5/10

















Kvalita záznamu/přepisu 8.4/10

















Aplikace a funkce 8.0/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Pohodlnost nošení 9.6/10

















Klady kompaktní a elegantní design

variabilní možnosti nošení

kvalitní přepis nahrávek (v češtině) s využitím AI

široká škála šablon a nástrojů pro analýzu dat

bezplatný cloud a automatická synchronizace

výdrž baterie

kvalita záznamu zvuku

přehledná mobilní i webová aplikace Zápory vyšší cena

absence češtiny v aplikaci

pro někoho absence hardwarového tlačítka

