Specifikace fotoaparátů Vivo X500 Pro: tuhle změnu rozhodně neuvidíte rádi

- Vivo usilovně pracuje na své nové vlajkové řadě s označením X500
- Ta naváže na povedenou sérii X300, která se prodává i v Česku
- Model X500 Pro ale pravděpodobně čeká výrazný downgrade fotoaparátu
- Zajímá vás, proč Vivo přeskočí řadu X400? Čtěte dále
Vivo trefilo se svou aktuální vlajkovou řadou X300 hřebíček na hlavičku. Vrcholný model X300 Ultra je mnohými považován za možná nejlepší fotomobil tohoto roku a i verze Pro je opravdu špičkovým přístrojem. Nástupce této série je již v přípravě, dorazí ještě letos a nyní se na světlo světa dostaly první informace týkající se fotoaparátu modelu X500 Pro.
Říkáte si, proč Vivo přeskočí značení (řadu) X400 a rovnou poskočí na X500? Může za to tzv. tetrafobie. Výslovnost číslovky 4 se vybraných asijských jazycích podobá slovu smrt a z tohoto důvodu je považováno za nešťastné. V některých budovách tak například chybí čtvrté patro, čtyřka se také vynechává v telefonních číslech, v adresách, cenách výrobků apod. Čína také údajně kvůli tetrafobii neusilovala o olympijské hry v roce 2004, ale až o 4 roky později.
Ve světě mobilních technologií se čtyřce vyhýbá například Samsung, který ji vynechává v kódovém označení svých telefonů, společnost Sony kupříkladu Xperii X4 uvedla v asijských zemích jako X3+. Ze stejného důvodu populární skládačka od Oppo vynechala označení Find N4 a rovnou poskočila na N5.
Vivo X500 Pro a fotoaparát
První informace vztahující se k fotoaparátu telefonu Vivo X500 Pro přinesl známý leaker DCS. Pokud jsou pravdivé, tato novinka bude mít oproti aktuálnímu modelu X300 Pro poměrně dost pozměněnou sestavu, a to hlavně na pozici periskopického teleobjektivu. Ten u současného modelu obsahuje snímač s rozlišením 200 Mpx, ale u nástupce bude vše jinak.
Osazený čip by měl mít rozlišení 64 Mpx a jednotka nabídne 3× optický zoom, což je také mírné zhoršení (Vivo X300 Pro má 3,7× optický zoom). Primární objektiv bude ukrývat snímač s rozlišením 50 Mpx a stejný počet megapixelů pak najdeme i v kolonce ultraširokoúhlý fotoaparát. Obě tyto jednotky vypadají víceméně stejně jako u současného modelu X300 Pro.
Nový model s novým senzorem
Periskopický teleobjektiv by měl dostat nový snímač od Sony s označením IMX06H a z dalších informací týkajících se fotoaparátu stojí za zmínku i velikost hlavního senzoru (1/1,28″) nebo to, že bude vybaven technologií LOFIC. Pohon telefonu obstará procesor Dimensity 9600 postavený na 2nm litografii a Vivo X500 Pro bude vlastně nová verze v nabídce.
Součástí této nadcházející série totiž bude další specifikace s označením Pro Max s velkým displejem a o něco lepší výbavou, což znamená změnu formátu u verze Pro na kompaktní model. Můžeme se těšit na displej s úhlopříčkou 6,37 palce, technologií LTPO, vysokým jasem a 1,5K rozlišením. Baterie by měla mít navzdory velikosti telefonu kapacitu 7 000 mAh.
Kdy Vivo X500 Pro dorazí?
Celá řada X500 bude mít premiéru ještě tento rok a pravděpodobně se jí dočkáme v září s tím, že globální premiéra se odehraje o něco později (listopad či prosinec). Vrcholná varianta Ultra scházet nebude, ale u ní se očekává příchod až v první čtvrtině příštího roku. Všechny tyto novinky poběží již v základu na Androidu 17 s nadstavbou OriginOS 7.
