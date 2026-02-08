Nejlepší proti nejlepšímu? Porovnali jsme fotoaparáty Vivo X300 Pro vs. iPhone 17 Pro

- Porovnali jsme schopnosti dvou nejlepších fotomobilů: Vivo X300 Pro a iPhone 17 Pro (Max)
- Rovnou prozradím, že o vítěze až tolik nejde, každý totiž boduje v něčem trochu jiném
- iPhone reprezentuje vyšší cit pro autenticitu, Vivo naproti tomu hraje hodně na efekt
Z našich redakčních testů, nezávislých recenzí zahraničních kolegů i dle žebříčku DxOMark vychází, že iPhone 17 Pro Max i Vivo X300 Pro platí ze jedny z nejlepších fotomobilů současnosti. Příhodné je to i z toho hlediska, že oba reprezentují opačné světy – jeden představuje americký cit pro detail, druhý čínskou inovativnost. Jak si proti sobě vedou dva asi nejzajímavější fotomobily loňského roku? Výsledky našeho velkého fotoduelu jsou opravdu zajímavé.
48 Mpx versus 200 Mpx
Řečí čísel zaujme spíš Vivo. V duchu „čínského trendu“ se ohání vysokými ciframi, jako je 200 Mpx, až 100× přiblížení a podobně. iPhone naproti tomu sází u všech zadních kamer na shodné rozlišení 48,7 Mpx (ale standardně snímky ukládá ve 12Mpx). Samotným rozlišením tak nezaujme, ale my dobře víme, že o hodnotě rozlišení to příliš není. Hlavní snímač Vivo ve výchozím stavu fotky ukládá ve 24Mpx rozlišení, ale v případě potřeby samozřejmě máte možnost sáhnout po plných 200 Mpx. Stejně tak u iPhone lze v nastavení přepnout na 48 Mpx.
Důležité je ale to, že oba telefony mají velmi podobný hlavní snímač, oba nabízí na zádech celkově 3 fotoaparáty v klasické sestavě: hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Zásadní rozdíl je v tom, že teleobjektiv iPhonu pracuje s 4× optickým přiblížením (ekvivalent 100mm ohniska) a až 40× digitálním, zatímco Vivo má 3,5× optický zoom (ekvivalent 85mm ohniska) a až 100× digitál. Širokáč na iPhonu má rovněž o něco větší záběr (0,5×, ekvivalent ohniska 13 mm), zatím Vivo disponuje 0,6× (ekvivalent 15mm ohniska).
iPhone 17 Pro (Max)
- Hlavní – Sony IMX 903, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.78, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Sony IMX 973, rozlišení 48,7 Mpx, 1/2,55″ velikost čipu, clona f/2.8, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 100 milimetrů, 4× optické přiblížení, až 40× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF), OIS.
- Širokoúhlý – Sony IMX 972, rozlišení 48,7 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, 0,5×, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Přední – Sony IMX 914, rozlišení 17,9 Mpx, clona f/1.9, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
Vivo X300 Pro
- Hlavní – Sony LYT-828, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell HPB fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, 0,6×, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
Ve dne remíza
V praxi se fotky z iPhonu 17 Pro Max a Vivo X300 Pro liší především v přístupu k zpracování: iPhone sází na konzistentní a velmi přirozený profil s důrazem na autenticitu, zatímco Vivo X300 Pro jde po výraznějším efektním vzhledu s mnohem větším důrazem na AI post-processing, což jsme – zejména u portrétů – kritizovali i v recenzi.
iPhone exceluje v přesné expozici i širokém dynamickém rozsahu. Barevné podání je neutrální, nedochází k vytažení sytějších tónů barev – pro tyto účely iPhone už dlouho nabízí možnost aplikovat před i po vyfocení jeden z mnoha filtrů. Pokud fotíte „bez úprav“, snímek ve dne vždy vypadá naprosto autenticky.
Naopak Vivo produkuje živější, sytější barvy s neutrálním až teplým bílým zbytkem. Zmínku si zaslouží i to, že Vivo (i bez aktivace portrétního režimu) mnohem lépe odděluje pozadí od popředí, snímky tak působí líbivějším a z pohledu kompozice možná i profesionálnějším dojmem.
Vlevo iPhone 17 Pro (Max), vpravo Vivo X300 Pro
Řeč je o fotkách ve dne, bez ohledu na zvolený snímač. Za ideálního osvětlení skutečně oba telefony excelují a rozdíly, které popisujeme, nenaklání misku vah ani na jednu stranu. Ano, oba telefony mají trochu jiný projev, ale v obou případech hovoříme o naprosto špičkových výsledcích.
iPhone a jeho „pseudo zoom“
Jeden problém tu ale přece jenom je. iPhone má už několik generací technický (softwarový) nedostatek, který značně ovlivňuje kvalitu snímků s přiblížením. Zatímco u Vivo si můžete vybrat přibližovací objektiv a telefon poté pořizuje snímky výhradně teleobjektivem, u iPhonu je to trochu komplikovanější.
Ve fotoaplikaci se sice můžete přepnout na teleobjektiv (4× optické přiblížení), ale až na základě scény iPhone bez vašeho vědomí rozhoduje o tom, zdali snímek pořídí teleobjektivem, anebo výřezem z hlavního fotoaparátu. Po pořízení fotky na displeji telefonu vypadá vše v pořádku, ale po zobrazení na větším monitoru se naplno odhalí šum a nedostatečné vykreslení detailů. Chtě nechtě tak nutno označit Vivo X300 Pro za univerzálnější fotomobil, alespoň v tomto ohledu.
Příliš nerozumím tomu, proč Apple nedokáže například do nastavení fotoaplikace přidat možnost „vynutit“ použití teleobjektivu, která by přesně tento neduh vyřešila.
V noci přichází dilema
Naprosto rozdílná filosofie obou výrobců se naplno odhaluje v noci, respektive ve zhoršených světelných podmínkách. Předně – oba telefony excelují i v této disciplíně, jinak bychom je nemohli označit ze nejlepší fotomobily své generace. Ale je tu jeden zásadní rozdíl.
iPhone vlastně co nevidí, to neukáže. Dobře je to vidět na snímku rušné večerní ulice – detaily v obličejích jsou rozmazané, zašuměné. Teleobjektiv iPhonu 17 Pro Max jednoduše neměl dostatek informací kvůli absenci světla, a proto fotky působí vlastně nekvalitně. Na snímku se nachází přes 15 obličejů, iPhone ale dokázal pořádně zaostřit jen na minimum z nich.
Stejná scéna, v hlavní roli Vivo X300 Pro a jeho 3,5× teleobjektiv. Ani on si neporadil s obrovským množstvím podnětů, minimálně obličeje v popředí (muž v černé bundě či žena s leopardí šálou nalevo) ale vykreslil velmi ostře. Problém je v tom, že nejde až tak moc o práci hardwaru, jako o automatickou úpravu na pozadí, která si pomocí AI vlastně domyslí kontext a, hodně zjednodušeně řečeno, dogeneruje obsah tak, aby fotka vypadala pěkně. Naprostá většina obličejů je ale nedostatkem světla zdeformovaná stejně jako na iPhonu.
Vlevo iPhone 17 Pro (Max), vpravo Vivo X300 Pro
V některých nočních scénách měl iPhone výrazně větší problém zaostřit na osvětlený předmět či postavu. Velmi pěkně je to vidět na srovnávacích fotografiích níže, kde strašidelná postava v podání iPhonu není vůbec zaostřená. Vivu se naopak i v takto špatných světelných podmínkách povedlo zaostřit lépe. Stejně tak Vivo si v horším světle o něco lépe poradí s objekty v pohybu. Sice jsou také většinou trochu rozmazané, ale u iPhonu je to ještě výraznější.
Toto dilema jsme rozebírali i v nedávné recenzi Vivo X300 Pro. Situace je stejná, jen v předchozím případě šlo o portrét jednotlivce a tam už měly oba telefony podstatně více světla a také méně podnětů. Každý by si měl sám zhodnotit, co se mu zdá lepší – jestli snímek, který je sice trochu zašuměný, ale autentický, anebo snímek částečně dogenerovaný pomocí AI modelů na pozadí.
Závěrečné hodnocení
Ve finále nejde o to, který telefon fotí „lépe“, ale spíš jakým způsobem. iPhone 17 Pro Max zůstává věrný filozofii maximální autenticity – i za cenu technických limitů. To, co na scéně skutečně je, iPhone ukáže bez příkras, bez snahy realitu agresivně vylepšovat nebo přikrášlovat. V denních podmínkách je jeho výstup extrémně konzistentní a barevně přesný, v noci pak sice méně efektní, ale o to poctivější.
Vivo X300 Pro naopak sází na dojem a univerzálnost. Jeho teleobjektiv patří k absolutní špičce současnosti a v mnoha situacích – zejména při zoomu a v horším světle – dokáže nabídnout líbivější výstup než iPhone. Daň za to je ale vyšší míra softwarových zásahů, které se při detailním zkoumání ne vždy chovají konzistentně. Vivo tak osloví ty, kteří chtějí „hotovou“ fotku rovnou z telefonu a nevadí jim, že část obrazu vznikla spíš interpretací než realitou.
iPhone 17 Pro ve variantě s 256GB pamětí se prodává za 32 990 Kč, varianta Pro Max vyjde na 34 990 Kč. Vivo X300 Pro je na českém trhu k dispozici pouze v jediné paměťové konfiguraci 16/512 GB a na výběr je z černé nebo béžové barevné varianty. Aktuální doporučená cena je 31 999 Kč, u vybraných prodejců, například Mobil Pohotovosti, dostanete i prodlouženou záruku na 3 roky zdarma, 5letou záruku na baterii a bonus k výkupní hodnotě ve výši 2 500 korun.
Jako dárek pak dostanete originální 90W nabíječku v hodnotě 599 Kč a zmíněný grip v hodnotě 5 tisíc korun. Speciální telekonvertor pak můžete pořídit s 50% slevou za 4 999 Kč. Tato speciální akce s nabíječkou, gripem a případnou slevou na telekonvertor platí jen do neděle 8. února.
Který telefon podle vašeho názoru fotí lépe? Hlasujte v anketě, případně nám dejte vědět do diskuze pod článkem.