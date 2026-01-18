TOPlist

Vivo X300 recenze: velký telefon v malém těle

Jakub Fišer
Jakub Fišer 18. 1. 20:15
0
Vivo X300 a jeho fotoaparát
  • Současná nabídka vlajkových modelů Vivo není jen o vrcholném modelu X300 Pro
  • Zaujme i kompaktní vlajková loď X300 se slušnou výbavou a skvělým fotoaparátem
  • V současnosti jej navíc můžete pořídit za necelých 25 tisíc korun

Vivo si letos přichystalo velké překvapení, zejména pro fanoušky v Evropě. Po loňském (ne)úspěchu zmenšené vlajkové lodě X200 Pro mini na domácím čínském trhu si část zákazníků přála, aby se tento telefon prodával i u nás – zájem o malé smartphony tu pořád je. Nástupce však v roce 2025 nepřišel, respektive přišel, ale nejmenuje se tak. Základní model Vivo X300 je totiž právě tou zmenšenou vlajkovou lodí, na kterou možná velká část z vás čekala.

Kapitoly článku
Obsah balení
Design a displej
Výbava, výkon a baterie
Operační systém OriginOS 6
Fotoaparát a video
Závěrečné hodnocení
Klady
Zápory

Aby nedošlo k nedorozumění: základní model Vivo X300 není tak úplně nástupce loňského X200, protože mnohem víc společného (včetně rozměrů, což je klíčové) sdílí s již zmíněným modelem X200 Pro mini. Oficiální vyjádření výrobce chybí, vypadá to ale tak, že označení „mini“ se nehodilo a dopředu od zařízení odrazovalo určitou část zákaznictva.

Malé Vivo X300 vstupovalo na trh na konci loňského roku za necelých 27 tisíc korun, nyní jej pořídíte se slevou za 24 990 korun. K mání je v jediné paměťové variantě 16/512 GB a nakonec ve dvou barevných provedeních, a sice růžové a tmavě šedé. Přestože původně byla v plánu jen růžová.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

V tradičním velkém „bonboniérovém“ balení najdete po zásahu eurounijních regulátorů už jen telefon samotný, metrový USB-C / USB-A kabel, sponku na vytažení slotu na nanoSIM a také kvalitní silikonový obal v barvě telefonu. Nabíječka s odpovídajícím výkonem 90 W chybí, nicméně u většiny tuzemských prodejců ji získáte jako dárek k nákupu, jinak stojí asi 600 korun.

Prodejní balení Vivo X300
Prodejní balení Vivo X300

Design a displej

Hlavním osobnostním prvkem telefonu Vivo X300 je, že jde o kompaktní vlajkovou loď. Na výšku měří 150,6 milimetru, na šířku 71,9 milimetru, v pase má 8 milimetrů a váží 190 gramů. Na přední straně má plochou obrazovku s úhlopříčkou 6,31″ a ani ne 1milimetrovými rámečky. Určitě nelze říct, že by kompaktních telefonů bylo málo – máme tu iPhone 17, Galaxy S25 a další – ale je fajn vidět, že výrobci tento skrz na skrz probádaný segment pořád zkouší a nabízí alternativu.

Kompaktní Vivo X300

V ruce je telefon velmi příjemný, přestože vyloženě malý není. Má rovné boky s nepatrným zaobleným v rozích, takže do ruky neřeže. Nelze se však ubránit dojmu, že kdyby byl trochu tenčí, seděl by v ruce ještě o poznání lépe. Obecně dlužno podotknout, že co bylo kompaktní dřív, to je dnes už přestárlé a „malé telefony“ dneška je třeba vždy srovnávat s jejich velkými předobrazy, které často nabízí obrazovku s úhlopříčkou 6,7–6,9″.

Novinka si ale zakládá na precizním dílenském zpracování. Monolitická hliníková konstrukce je velice pevná, při mém obligátním pokusu o ohnutí se ani nehne. Vše je navíc výborně slícované, hliníkové boky přirozeně přechází v placatá záda z matného skla. Designově pak Vivo poznáte okamžitě, a to ať už podle jemné béžovo-růžové barvy, tak podle kruhového fotomodulu na zádech, který má kolem dokola pěkný duhový gradient.

Po obvodu na vás nečeká žádné překvapení. Je to trochu škoda, protože u dražšího z dvojice Vivo nabízí šikovný prvek protilehlého akčního tlačítka. Malé Vivo však nic podobného nenabízí. Zbytek je dle očekávání: zamykací tlačítko a kolébka pro úpravu hlasitosti napravo, nahoře i dole mikrofony a reproduktory, k tomu ještě USB-C port a slotík pro 2 nanoSIM karty. Prostě klasika.

Obrazovka má již zmíněnou úhlopříčku a je plochá, takže žádné experimentování s 2,5D zaoblením a podobně. Každopádně tu máme displej na té úplně nejvyšší úrovni, konkrétně jde o LTPO AMOLED panel od čínské firmy BOE s dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz, podporou pro HDR10+ i HDR Vivid a také bohatou svítivostí kolem 2 000 nitů, v případě HDR v jednom bodě je to krátkodobě až 4 500 nitů.

Výborné je i rozlišení 1 216 × 2 640 pixelů, které vytváří jemnost obrazovky 460 pixelů na palec. V nastavení telefonu si pak můžete pohrát s regulací jednotlivých funkcí displeje, jako je redukce modrého světla, rozličná vizuální vylepšení, případně stáhnout rozlišení na Full HD+ pro prodloužení výdrže baterie.

Výbava, výkon a baterie

Co do výkonu je na tom Vivo X300 stejně jako jeho dražší kolega X300 Pro. Čínský výrobce v tomto případě nedělá mezi oběma mobily žádné rozdíly, nasadil do obou stejný hardware – hlavní výkonnou jednotkou je čipset Dimensity 9500 od MediaTeku postavený na 3nm architektuře a 8jádrovém procesoru. Komplexní rozdělení počítá s jedním ultravýkonným jádrem (4,21 GHz), třemi doplňkovými (3,5 GHz) a čtyřmi úspornějšími pro běžné operace (2,7 GHz).

Hardwarové parametry Vivo X300

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Mediatek Dimensity 9500, octa-core, 3 nm, 1× 4,21 GHz C1-Ultra + 3× 3,5 GHz C1-Premium + 4× 2,7 GHz C1-Pro, GPU: Mali-G1 Ultra, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:
Rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,31", LTPO AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1216 × 2640 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5360 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 200 Mpx, f/1.68, 23mm, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, f/1.57, 70mm, 1/1.95", PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, AF, FOV 92°, 4K video

Cena: 24 990 Kč

Kompletní specifikace

O grafické operace se pak stará čip G1 Ultra, k dispozici je také 16 GB RAM (plus až 16 GB virtuální paměti) a úložiště typu UFS 4.1 s kapacitou 512 GB. Vivo X300 je opravdu velice výkonný telefon, který si poradí s každou sebemenší operací v mžiku oka, ať už jde o hraní her, úpravu fotografií s využitím systémové umělé inteligence nebo každodenní správu e-mailů a scrollování na sociálních sítích. Nic se neseká, aplikace se spouští ihned a vše běží velmi plynule.

Nic jiného jsme ani nemohli očekávat, zde ještě pro srovnání tabulka oblíbených benchmarkových aplikací:

Benchmark Vivo X300 Vivo X300 Pro Google Pixel 10 Pro Samsung Galaxy S25
Geekbench 6 – Single Core 3 372 bodů 3 361 bodů 2 181 bodů 2 891 bodů
Geekbench 6 – Multi Core 9 511 bodů 9 421 bodů 5 639 bodů 9 579 bodů
3DMark Wild Life Extreme 7 156 bodů 7 200 bodů 3 400 bodů 6 876 bodů
AnTuTu v11 3 330 304 bodů 3 618 052 bodů 1 470 445 bodů 2 709 098 bodů

Další překvapení přichází u baterie. Výrobce totiž dokázal do stále celkem kompaktního těla vměstnat standardní akumulátor s kapacitou 5 360 mAh, a to díky technologii postavené na křemíko-uhlíkové anodě (Si/C). Díky tomu se můžete spolehnout na 2denní výdrž i při vyšší zátěži, s trochou kompromisů prožijete víkend na chatě bez nabíjení.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 %
Čas 12 minut 20 minut 38 minut 50 minut

Kromě toho je k dispozici i 90W nabíjení, se kterými nabijete telefon z 1 do 100 % za 50 minut, nebo také až 40W bezdrátové nabíjení. Na to už ale budete potřebovat speciální stojánek – nejen kvůli výkonu, ale i kvůli tomu, že Vivo X300 s jeho vystupujícím fotomodulem hned tak na nějakou Qi nabíječku neposadíte. Zamrzí snad jen to, že vlivem evropské regulace a celních předpisů byl výrobce nucen nasadit menší baterii než na trzích mimo EU, kde telefon běžně disponuje akumulátorem s kapacitou 6 040 mAh.

Operační systém OriginOS 6

Vivo letos u svých vlajkových modelů učinilo zásadní softwarovou změnu – běžné krůčky mezi jednotlivými verzemi nadstavby Funtouch letos nahradil přímo obří skok, a sice přechod k OriginOS, tedy nadstavbě, kterou už dávno Vivo používalo na domácím čínském trhu. Vivo X300 tedy od vybalení z krabice disponuje nejnovějším Androidem 16 a také OriginOS 6, k tomu ještě výrobce garantuje 5 aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních updatů. V době testování navíc s prosincovou bezpečnostní aktualizací.

Displej Vivo X300 má 6,31″ úhlopříčku

Systém je postavený na základech Androidu 16 a přináší zcela přepracovaný design, viditelně inspirovaný iOS 26, zejména co se týká poloprůhledných prvků a dynamických vizuálních efektů nazvaných Dynamic Glow. Nový design je hravější, barevnější a bohatý na animace, přičemž nejen zamykací obrazovka, ale i ovládací centrum a systémové prvky dostaly vizuální refresh. OriginOS 6 také nabízí novinku nazvanou Origin Island – chytrý výřez v horní části displeje, který umožňuje minimalizovat aplikace či zobrazuje například připojení k Wi-Fi či ovládání přehrávače. Ano, jako kdyby Dynamic Islandu z oka vypadl…

Hlavní předností OriginOS 6 je pak lepší propojení s počítači napříč platformami. Podpora je nyní kompatibilní nejen s Windows, ale i s Macem, a to díky funkci Office Kit, která umožňuje rychlý a bezproblémový přenos souborů a zrcadlení obrazovky bez potřeby speciálních ovladačů. Toto propojení překonává tradiční bariéry mezi různými operačními systémy a výrazně zlepšuje uživatelský komfort.



Vivo OriginOS 6



Nepřehlédněte

Vivo přechází na OriginOS 6 s průhlednými prvky. Přináší tyto novinky

Další významnou novinkou OriginOS 6 je vylepšená umělá inteligence Vivo AI Personal Intelligence, zaměřená na prediktivní funkce, kontextové rozhodování a automatizaci. Součástí je i optimalizace nabíjení Smart Charging Engine, která prodlužuje životnost baterie, a funkce Instant Wake, která rychle obnoví chod telefonu po připojení nabíječky bez zbytečného restartu či ztráty dat. Vivo plánuje rozšířit OriginOS 6 i na starší modely své řady v Evropě v průběhu roku 2026.

Fotoaparát a video

Sestava fotoaparátu Vivo X300 a X300 Pro se zase tolik neliší – také nabízí krytí čoček společností Zeiss, širokoúhlý snímač je dokonce totožný. Mnohem důležitější možná je, že zmenšené vlajková loď nabízí se svou cenou kolem 25 tisíc korun naprosto špičkový, vlajkový zážitek z focení. S čím máme tu čest?

  • Hlavní – Isocell HPB, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/1.68, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Teleobjektiv – Sony IMX 602, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,95″ velikost čipu, clona f/2.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 70 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
  • Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).

Fotoaparát Vivo X300

Hlavní 200Mpx snímač spoléhá na kompresi do 12 Mpx, díky čemuž ve dne produkuje mimořádně detailní, přitom velmi čisté snímky bez viditelného šumu a s přirozeným podáním barev i pleťovek. Dynamický rozsah je široký, ale zpracování si stále drží civilní, autentické – přesně ten typ fotek, které není potřeba ve velkém „zachraňovat“ v editoru.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Teleobjektiv s 3× přiblížením je jedním z důvodů, proč X300 působí jako plnohodnotný fotomobil a ne jen „osekaná“ varianta Pro. I přes menší snímač dokáže 70mm telefoťák ve dne kreslit velmi ostře, s jistým ostřením, dobrým kontrastem a přirozeným bokehem, takže portréty i detailní výřezy objektů vypadají překvapivě „velkoformátově“. Překvapí také makro z teleobjektivu – ostření už od cca 10 cm dovolí fotit výrazně izolované detaily s krásně rozmazaným pozadím.

Ultraširoký 50Mpx fotoaparát pak drží krok jak ve dne, kde nabídne vysokou ostrost a shodné barevné ladění se zbytkem sestavy, tak v noci, kdy i přes logicky nižší detail nepadají fotky do šumu nebo rozpatlané změti barev. Velkou novinkou oproti minulé generaci je 50Mpx selfie kamera s automatickým ostřením, která patří k tomu nejlepšímu, co je dnes v telefonu možné mít – ať už jde o ostrost, barvu pleťových tónů, nebo dynamický rozsah.

Potěší také video: 4K při 30/60 fps umí všechny čtyři fotoaparáty, hlavní senzor zvládne navíc 4K ve 120 fps a k tomu nechybí špičková elektronická stabilizace, která dokáže i běžnou chůzi proměnit téměř v „gimbalový“ záběr. Pokročilejší uživatele pak zaujme podpora 10bit Log videa napříč ohnisky, takže X300 lze s trochou snahy bez ostudy zapojit i do serióznějšího video workflow.

Závěrečné hodnocení

Vivo X300 je pro ty, kteří touží po kompaktní vlajkové lodi s nemalými ambicemi. Malé rozměry, špičkový Dimensity 9500, baterie s dvoudenní výdrží a zejména fotoaparát, který se jen v málo čem liší od Pro modelu, to vše za cenu kolem 25 tisíc korun.

Letošní top modely Vivo
Letošní top modely Vivo: X300 Pro a X300

Ale ať nezním zase jako Horst. I přes slušnou výdrž zamrzí rozdělení zákazníků na dva světy, kdy jedni mají větší akumulátor a jiní menší. Ano, Vivo v tomto prohrálo boj s regulátory, vzpomeňme ale na to, že konkurenční Oppo se trochu lépe postavilo za práva svých zákazníků. I za cenu vyšší celních poplatků.

Celkově X300 dokazuje, že Vivo umí udělat „malý fotomobil“ bez zbytečných úlev, který si může dovolit i ten, kdo nechce utrácet za Pro variantu 32 tisíc. Pokud hledáte alternativu k iPhonu 17 nebo Galaxy S25 v trochu robustnějším balení s čínským šmrncem, rozhodně jej dejte na svůj seznam.

Vivo X300

Vivo X300 Katalog
8.7

Design a zpracování

 9.2/10

Výkon a optimalizace

 8.9/10

Hardwarová výbava

 8.5/10

Kvalita fotografií a videa

 8.7/10

Výdrž baterie

 8.3/10

Klady

  • kompaktní vlajková loď bez kompromisů
  • skvělý fotoaparát (přední i zadní)
  • maximální výkon
  • nový OriginOS a dlouhá podpora
  • překvapivě slušná výdrž baterie

Zápory

  • menší baterie než u globální verze
  • robustnější než „kompaktní konkurence“
  • cena by mohla být nižší
Koupit Vivo X300
Vstoupit do diskuze
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Ilustra AI agenta procházejícího web
AI prohlížeče slibují revoluci, realita ale děsí: experti varují před bezpečnostními riziky
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 19:00
0
Senzor Ikea Myggspray
Konec tápání ve tmě: IKEA má v nabídce chytrý pohybový senzor jen za 199 Kč
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 12:00
0
iPhone 18 Pro se zbaví velkého oválného výřezu v displeji
iPhony letos přijdou o ikonický prvek. Skládačka má mít výbavu jako iPhone 18 Pro
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 20:35
18
Siri připomínající logo Gemini
Apple řeší AI, Google inkasuje. Spolupráce má mít hodnotu přes 100 miliard
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:30
4

Kapitoly článku