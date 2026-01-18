Vivo X300 recenze: velký telefon v malém těle

- Současná nabídka vlajkových modelů Vivo není jen o vrcholném modelu X300 Pro
- Zaujme i kompaktní vlajková loď X300 se slušnou výbavou a skvělým fotoaparátem
- V současnosti jej navíc můžete pořídit za necelých 25 tisíc korun
Vivo si letos přichystalo velké překvapení, zejména pro fanoušky v Evropě. Po loňském (ne)úspěchu zmenšené vlajkové lodě X200 Pro mini na domácím čínském trhu si část zákazníků přála, aby se tento telefon prodával i u nás – zájem o malé smartphony tu pořád je. Nástupce však v roce 2025 nepřišel, respektive přišel, ale nejmenuje se tak. Základní model Vivo X300 je totiž právě tou zmenšenou vlajkovou lodí, na kterou možná velká část z vás čekala.
Aby nedošlo k nedorozumění: základní model Vivo X300 není tak úplně nástupce loňského X200, protože mnohem víc společného (včetně rozměrů, což je klíčové) sdílí s již zmíněným modelem X200 Pro mini. Oficiální vyjádření výrobce chybí, vypadá to ale tak, že označení „mini“ se nehodilo a dopředu od zařízení odrazovalo určitou část zákaznictva.
Malé Vivo X300 vstupovalo na trh na konci loňského roku za necelých 27 tisíc korun, nyní jej pořídíte se slevou za 24 990 korun. K mání je v jediné paměťové variantě 16/512 GB a nakonec ve dvou barevných provedeních, a sice růžové a tmavě šedé. Přestože původně byla v plánu jen růžová.
Obsah balení
V tradičním velkém „bonboniérovém“ balení najdete po zásahu eurounijních regulátorů už jen telefon samotný, metrový USB-C / USB-A kabel, sponku na vytažení slotu na nanoSIM a také kvalitní silikonový obal v barvě telefonu. Nabíječka s odpovídajícím výkonem 90 W chybí, nicméně u většiny tuzemských prodejců ji získáte jako dárek k nákupu, jinak stojí asi 600 korun.
Design a displej
Hlavním osobnostním prvkem telefonu Vivo X300 je, že jde o kompaktní vlajkovou loď. Na výšku měří 150,6 milimetru, na šířku 71,9 milimetru, v pase má 8 milimetrů a váží 190 gramů. Na přední straně má plochou obrazovku s úhlopříčkou 6,31″ a ani ne 1milimetrovými rámečky. Určitě nelze říct, že by kompaktních telefonů bylo málo – máme tu iPhone 17, Galaxy S25 a další – ale je fajn vidět, že výrobci tento skrz na skrz probádaný segment pořád zkouší a nabízí alternativu.
V ruce je telefon velmi příjemný, přestože vyloženě malý není. Má rovné boky s nepatrným zaobleným v rozích, takže do ruky neřeže. Nelze se však ubránit dojmu, že kdyby byl trochu tenčí, seděl by v ruce ještě o poznání lépe. Obecně dlužno podotknout, že co bylo kompaktní dřív, to je dnes už přestárlé a „malé telefony“ dneška je třeba vždy srovnávat s jejich velkými předobrazy, které často nabízí obrazovku s úhlopříčkou 6,7–6,9″.
Novinka si ale zakládá na precizním dílenském zpracování. Monolitická hliníková konstrukce je velice pevná, při mém obligátním pokusu o ohnutí se ani nehne. Vše je navíc výborně slícované, hliníkové boky přirozeně přechází v placatá záda z matného skla. Designově pak Vivo poznáte okamžitě, a to ať už podle jemné béžovo-růžové barvy, tak podle kruhového fotomodulu na zádech, který má kolem dokola pěkný duhový gradient.
Po obvodu na vás nečeká žádné překvapení. Je to trochu škoda, protože u dražšího z dvojice Vivo nabízí šikovný prvek protilehlého akčního tlačítka. Malé Vivo však nic podobného nenabízí. Zbytek je dle očekávání: zamykací tlačítko a kolébka pro úpravu hlasitosti napravo, nahoře i dole mikrofony a reproduktory, k tomu ještě USB-C port a slotík pro 2 nanoSIM karty. Prostě klasika.
Obrazovka má již zmíněnou úhlopříčku a je plochá, takže žádné experimentování s 2,5D zaoblením a podobně. Každopádně tu máme displej na té úplně nejvyšší úrovni, konkrétně jde o LTPO AMOLED panel od čínské firmy BOE s dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz, podporou pro HDR10+ i HDR Vivid a také bohatou svítivostí kolem 2 000 nitů, v případě HDR v jednom bodě je to krátkodobě až 4 500 nitů.
Výborné je i rozlišení 1 216 × 2 640 pixelů, které vytváří jemnost obrazovky 460 pixelů na palec. V nastavení telefonu si pak můžete pohrát s regulací jednotlivých funkcí displeje, jako je redukce modrého světla, rozličná vizuální vylepšení, případně stáhnout rozlišení na Full HD+ pro prodloužení výdrže baterie.
Výbava, výkon a baterie
Co do výkonu je na tom Vivo X300 stejně jako jeho dražší kolega X300 Pro. Čínský výrobce v tomto případě nedělá mezi oběma mobily žádné rozdíly, nasadil do obou stejný hardware – hlavní výkonnou jednotkou je čipset Dimensity 9500 od MediaTeku postavený na 3nm architektuře a 8jádrovém procesoru. Komplexní rozdělení počítá s jedním ultravýkonným jádrem (4,21 GHz), třemi doplňkovými (3,5 GHz) a čtyřmi úspornějšími pro běžné operace (2,7 GHz).
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150,57 × 71,92 × 7,95 mm, hmotnost: 190 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11bn (Wi-Fi 8), GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5360 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
O grafické operace se pak stará čip G1 Ultra, k dispozici je také 16 GB RAM (plus až 16 GB virtuální paměti) a úložiště typu UFS 4.1 s kapacitou 512 GB. Vivo X300 je opravdu velice výkonný telefon, který si poradí s každou sebemenší operací v mžiku oka, ať už jde o hraní her, úpravu fotografií s využitím systémové umělé inteligence nebo každodenní správu e-mailů a scrollování na sociálních sítích. Nic se neseká, aplikace se spouští ihned a vše běží velmi plynule.
Nic jiného jsme ani nemohli očekávat, zde ještě pro srovnání tabulka oblíbených benchmarkových aplikací:
|Benchmark
|Vivo X300
|Vivo X300 Pro
|Google Pixel 10 Pro
|Samsung Galaxy S25
|Geekbench 6 – Single Core
|3 372 bodů
|3 361 bodů
|2 181 bodů
|2 891 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|9 511 bodů
|9 421 bodů
|5 639 bodů
|9 579 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|7 156 bodů
|7 200 bodů
|3 400 bodů
|6 876 bodů
|AnTuTu v11
|3 330 304 bodů
|3 618 052 bodů
|1 470 445 bodů
|2 709 098 bodů
Další překvapení přichází u baterie. Výrobce totiž dokázal do stále celkem kompaktního těla vměstnat standardní akumulátor s kapacitou 5 360 mAh, a to díky technologii postavené na křemíko-uhlíkové anodě (Si/C). Díky tomu se můžete spolehnout na 2denní výdrž i při vyšší zátěži, s trochou kompromisů prožijete víkend na chatě bez nabíjení.
|Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|12 minut
|20 minut
|38 minut
|50 minut
Kromě toho je k dispozici i 90W nabíjení, se kterými nabijete telefon z 1 do 100 % za 50 minut, nebo také až 40W bezdrátové nabíjení. Na to už ale budete potřebovat speciální stojánek – nejen kvůli výkonu, ale i kvůli tomu, že Vivo X300 s jeho vystupujícím fotomodulem hned tak na nějakou Qi nabíječku neposadíte. Zamrzí snad jen to, že vlivem evropské regulace a celních předpisů byl výrobce nucen nasadit menší baterii než na trzích mimo EU, kde telefon běžně disponuje akumulátorem s kapacitou 6 040 mAh.
Operační systém OriginOS 6
Vivo letos u svých vlajkových modelů učinilo zásadní softwarovou změnu – běžné krůčky mezi jednotlivými verzemi nadstavby Funtouch letos nahradil přímo obří skok, a sice přechod k OriginOS, tedy nadstavbě, kterou už dávno Vivo používalo na domácím čínském trhu. Vivo X300 tedy od vybalení z krabice disponuje nejnovějším Androidem 16 a také OriginOS 6, k tomu ještě výrobce garantuje 5 aktualizací Androidu a 7 let bezpečnostních updatů. V době testování navíc s prosincovou bezpečnostní aktualizací.
Systém je postavený na základech Androidu 16 a přináší zcela přepracovaný design, viditelně inspirovaný iOS 26, zejména co se týká poloprůhledných prvků a dynamických vizuálních efektů nazvaných Dynamic Glow. Nový design je hravější, barevnější a bohatý na animace, přičemž nejen zamykací obrazovka, ale i ovládací centrum a systémové prvky dostaly vizuální refresh. OriginOS 6 také nabízí novinku nazvanou Origin Island – chytrý výřez v horní části displeje, který umožňuje minimalizovat aplikace či zobrazuje například připojení k Wi-Fi či ovládání přehrávače. Ano, jako kdyby Dynamic Islandu z oka vypadl…
Hlavní předností OriginOS 6 je pak lepší propojení s počítači napříč platformami. Podpora je nyní kompatibilní nejen s Windows, ale i s Macem, a to díky funkci Office Kit, která umožňuje rychlý a bezproblémový přenos souborů a zrcadlení obrazovky bez potřeby speciálních ovladačů. Toto propojení překonává tradiční bariéry mezi různými operačními systémy a výrazně zlepšuje uživatelský komfort.
Další významnou novinkou OriginOS 6 je vylepšená umělá inteligence Vivo AI Personal Intelligence, zaměřená na prediktivní funkce, kontextové rozhodování a automatizaci. Součástí je i optimalizace nabíjení Smart Charging Engine, která prodlužuje životnost baterie, a funkce Instant Wake, která rychle obnoví chod telefonu po připojení nabíječky bez zbytečného restartu či ztráty dat. Vivo plánuje rozšířit OriginOS 6 i na starší modely své řady v Evropě v průběhu roku 2026.
Fotoaparát a video
Sestava fotoaparátu Vivo X300 a X300 Pro se zase tolik neliší – také nabízí krytí čoček společností Zeiss, širokoúhlý snímač je dokonce totožný. Mnohem důležitější možná je, že zmenšené vlajková loď nabízí se svou cenou kolem 25 tisíc korun naprosto špičkový, vlajkový zážitek z focení. S čím máme tu čest?
- Hlavní – Isocell HPB, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/1.68, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Sony IMX 602, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,95″ velikost čipu, clona f/2.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 70 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
Hlavní 200Mpx snímač spoléhá na kompresi do 12 Mpx, díky čemuž ve dne produkuje mimořádně detailní, přitom velmi čisté snímky bez viditelného šumu a s přirozeným podáním barev i pleťovek. Dynamický rozsah je široký, ale zpracování si stále drží civilní, autentické – přesně ten typ fotek, které není potřeba ve velkém „zachraňovat“ v editoru.
Teleobjektiv s 3× přiblížením je jedním z důvodů, proč X300 působí jako plnohodnotný fotomobil a ne jen „osekaná“ varianta Pro. I přes menší snímač dokáže 70mm telefoťák ve dne kreslit velmi ostře, s jistým ostřením, dobrým kontrastem a přirozeným bokehem, takže portréty i detailní výřezy objektů vypadají překvapivě „velkoformátově“. Překvapí také makro z teleobjektivu – ostření už od cca 10 cm dovolí fotit výrazně izolované detaily s krásně rozmazaným pozadím.
Ultraširoký 50Mpx fotoaparát pak drží krok jak ve dne, kde nabídne vysokou ostrost a shodné barevné ladění se zbytkem sestavy, tak v noci, kdy i přes logicky nižší detail nepadají fotky do šumu nebo rozpatlané změti barev. Velkou novinkou oproti minulé generaci je 50Mpx selfie kamera s automatickým ostřením, která patří k tomu nejlepšímu, co je dnes v telefonu možné mít – ať už jde o ostrost, barvu pleťových tónů, nebo dynamický rozsah.
Potěší také video: 4K při 30/60 fps umí všechny čtyři fotoaparáty, hlavní senzor zvládne navíc 4K ve 120 fps a k tomu nechybí špičková elektronická stabilizace, která dokáže i běžnou chůzi proměnit téměř v „gimbalový“ záběr. Pokročilejší uživatele pak zaujme podpora 10bit Log videa napříč ohnisky, takže X300 lze s trochou snahy bez ostudy zapojit i do serióznějšího video workflow.
Závěrečné hodnocení
Vivo X300 je pro ty, kteří touží po kompaktní vlajkové lodi s nemalými ambicemi. Malé rozměry, špičkový Dimensity 9500, baterie s dvoudenní výdrží a zejména fotoaparát, který se jen v málo čem liší od Pro modelu, to vše za cenu kolem 25 tisíc korun.
Ale ať nezním zase jako Horst. I přes slušnou výdrž zamrzí rozdělení zákazníků na dva světy, kdy jedni mají větší akumulátor a jiní menší. Ano, Vivo v tomto prohrálo boj s regulátory, vzpomeňme ale na to, že konkurenční Oppo se trochu lépe postavilo za práva svých zákazníků. I za cenu vyšší celních poplatků.
Celkově X300 dokazuje, že Vivo umí udělat „malý fotomobil“ bez zbytečných úlev, který si může dovolit i ten, kdo nechce utrácet za Pro variantu 32 tisíc. Pokud hledáte alternativu k iPhonu 17 nebo Galaxy S25 v trochu robustnějším balení s čínským šmrncem, rozhodně jej dejte na svůj seznam.
Vivo X300
Design a zpracování9.2/10
Výkon a optimalizace8.9/10
Hardwarová výbava8.5/10
Kvalita fotografií a videa8.7/10
Výdrž baterie8.3/10
Klady
- kompaktní vlajková loď bez kompromisů
- skvělý fotoaparát (přední i zadní)
- maximální výkon
- nový OriginOS a dlouhá podpora
- překvapivě slušná výdrž baterie
Zápory
- menší baterie než u globální verze
- robustnější než „kompaktní konkurence“
- cena by mohla být nižší