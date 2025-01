Recenze Vivo X200: hledání ztraceného „wow“ efektu

Vivo X200 je možná trochu nenápadný model, který dorazil spolu s vlajkovkou X200 Pro

Nabízí stále velmi dobrou výbavu, ale zároveň není tak obří a masivní jako jeho kolega

K tomu se prodává za výrazně nižší cenu, jediná konfigurace 12/256 GB stojí 23 990 korun

Vivo u nás od ledna prodává svou vlajkovou loď X200 Pro, nástupce loňského modelu X100 Pro. Vůbec poprvé však výrobce udělal zásadní výjimku a v Evropě nabízí i jeho odlehčenou variantu Vivo X200. Ta má na trhu význam nejen kvůli ceně, jak si za chvíli ukážeme, ale cílí také na zákazníky tzv. skoro-vlajkových lodí. Bude základní model Vivo X200 trefou do černého, nebo se nepotká s cílovkou a bude převálcován obrovskou konkurencí v tomto segmentu?

Vivo X200 figuruje v portfoliu jako „odlehčený vlajkový model“. Zároveň jej nelze nevnímat částečně jako omluvenku Viva směrem k zákazníkům. Jejich klasický vlajkový model X200 Pro totiž meziročně zdražil o 3 tisíce korun, na rozdíl od modelu X100 Pro za 27 tisíc korun je nyní nejlépe vybavená vlajkovka výrobce prodávána za necelých 30 tisíc korun.

Oddaní zákazníci ale nemusí dlouho smutnit. Proto je tu model X200, který je v konfiguraci 12/256 GB dostupný za 23 990 korun včetně DPH. Když vezmeme v potaz, že loňské Vivo X100 Pro promptně zmizelo z regálů a už je k mání pouze coby mobil z druhé ruky, jde o jedinou možnost fanoušků výrobce, kteří však nechtějí za nový telefon zaplatit 30 tisíc korun a více. A faktem je, že loňská vlajka by proti X200 stejně neobstála – novinka je totiž skoro ve všem výrazně lepší.

Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Prodejní balení od loňska podstatně zchudlo. Kvůli evropskému nařízení musela zmizet nabíječka. I když by tak letos stačila menší s výkonem 90 W, nemáme k dispozici žádnou. Ke cti Vivu jde alespoň to, že jak vloni slíbili, tak letos plní: u některých prodejců získáte nabíjecí adaptér v hodnotě 6 stovek zdarma k nákupu. Další propriety, jako je sponka na SIM slot, USB-C/USB-A kabel a černý plastový kryt, pochopitelně nechybí.

Design a zpracování

Designový jazyk Vivo X200 vychází z loňské generace, se kterou sdílí mnohé. Například zezadu jsou telefony takřka totožné, a to včetně rozmístění jednotlivých čoček ve velkém kruhovém fotomodulu. Umístěny jsou do kříže, ne do tvaru „plotýnky“ jako u X200 Pro. Nahoře vpravo pak tkví ještě trio přisvětlovacích diod.

Tím daleko nejvýraznějším mezigeneračním rozdílem jsou zploštělé strany. Zatímco model X100 Pro byl de facto oblá žiletka, nová generace sází na stále oblíbenější hranatý design. V případě námi testovaného základního modelu se navíc podařilo dosáhnout velmi sympatických rozměrů, kdy má telefon na výšku jen 160 milimetrů, v pase má 8 milimetrů a váží velice příjemných 197 gramů.

Není to zkrátka žádný obr, ani žádný střízlík. Zkrátka příjemně přiměřený telefon, který se dobře drží v ruce. S většími dlaněmi jej lze z 80 % ovládat jednou rukou, naopak nemáte pocit, že vám v jednom kuse z úchopu vypadne, jako velmi těžký a celkově masivní X200 Pro. Pochválím i hliníkovou konstrukci, která se při silnějším zatlačení trochu prohýbá, ale viditelně je dost pevná na to, aby se nezlomila. Naštěstí nechybí ani certifikace odolnosti IP68/69 na ochranu před vodou a prachem.

Po obvodu zařízení je to klasika všech klasik: vpravo kolébka pro úpravu hlasitosti a vypínací čudlík, dole USB-C, slot pro 2 nanoSIM karty a reproduktor. Nahoře jsou jen mikrofony a levá strana je holá. Reproduktor, ač vytváří přesvědčivý stereo efekt, má velice plochý zvuk a při vyšší hlasitosti kvalita reprodukce naráží na pomyslný strop.

Displej, který neudělá ostudu

Velkou výhodou X200 oproti letošnímu i loňskému modelu Pro je v mých očích velikost displeje. Jak už zaznělo, s mírným kompromisem obsloužíte telefon jednou rukou. To protože má dnes celkem konvenční velikost 6,67″ úhlopříčně. A ano, pokud používáte starší telefon s menším displejem, přijde vám to jako hodně. Nicméně pokud běžně přicházíte do styku s dnes častějšími 6,8–6,9″ telefony, menší displej vám přijde k duhu.

Zároveň nejde o žádný kompakt, takže na obrazovce pohodlně vyřídíte pracovní agendu (poznámky, to-do listy a další), zhlédnete video, přečtete článek nebo zahrajete hru. Rámečky kolem dosahují 2 milimetrů, což se zdá jako extrémně málo, v kombinaci s rovným displejovým panelem to ale působí trochu rušivě. Ve srovnání s X200 Pro je to znát určitě, trkne vás to ale i při srovnání se stejně drahou konkurencí.

Nicméně kvalitativně je displej na zcela špičkové úrovni. AMOLED panel opět dodalo čínské BOE, jeden z nejlepších výrobců na trhu. K hlavním vychytávkám displeje patří svítivost až 4 500 nitů (při běžném používání maximálně 1 880 nitů), široká paleta barev, samozřejmě i podpora HDR10+ nebo dynamické obnovovací frekvence. Ta však umí přepínat pouze mezi 60 a 120 Hz, dva režimy, nic mezi. Na to by smartphone potřeboval chytřejší LTPO panel, kterým se chlubí až dražší bratr X200 Pro.

Na druhou stranu, kromě maximálně dynamické obnovovací frekvence uživatel žádný downgrade nepocítí. K benefitům patří i vyšší rozlišení 1,5K, tedy 1 260 × 2 800 pixelů při poměru 20:9, a samozřejmě AI ochrana zraku eliminací žlutého světla nebo adaptivní nastavení barev a jasu, v podobném stylu jako technologie True Tone u iPhonu.

Výkon a výbava na vše

Přestože tvoří cenový rozdíl mezi oběma modely řady X200 6 tisíc korun, výrobce si dal záležet, aby hlavní výkonnou jednotku oba telefony sdílely. Máme tu tak MediaTek Dimensity 9400, vůbec první 3nm čip od této tchajwanské společnosti. Vlajkové čipsety MediaTeku používají prémiové telefony Vivo už třetím rokem, nejde tak o žádné velké pekvapení. A že padla volba právě na Dimensity 9400? Hned po Snapdragonu 8 Elite jde o nejvýkonnější mobilní čipset dneška.

Využívá 8jádrový procesor s hlavním jádrem Cortex X925 (3,63 GHz), třemi úspornějšími jádry Cortex X4 (3,3 GHz) a dalšími čtyřmi Cortex A720 na nízké frekvenci 2,4 GHz. Z hlediska výpočetního výkonu nabízí slibné vylepšení 28–35 % oproti minulé generaci u X100 Pro, v otázce grafického výkonu má díky čipu Immortalis G925 dokonce 41% nárůst výkonu a o 44 % lepší úsporu energie. Pochopitelně netřeba připomínat, že tento supermoderní čipset podporuje i Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC a tak podobně.

Hardwarové parametry Vivo X200 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Mediatek Dimensity 9400, octa-core, 1× 3,63 GHz Cortex-X925 + 3× 3,3 GHz Cortex-X4 + 4× 2,4 GHz Cortex-A720, GPU: Immortalis-G925, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,27 × 74,81 × 7,99 mm, hmotnost: 197 nebo 202 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.57, 23mm, 1/1.56", PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.57, 70mm, 1/1.95", PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 20mm, 4K video, HDR Cena: 23 990 Kč Kompletní specifikace

Famózní výsledky podává čipová sada i v praxi. Výrobce umí vnitřek telefon znamenitě ochladit, i při skutečně maximální zápřahu se útroby zahřály jen na 39 °C. Kromě naprosto plynulého průchodu systémem a bezproblémového chodu všech aplikací i her zabodoval telefon i v oblíbených benchmarcích.

Například v AnTuTu se jeho výsledky pohybovaly těsně pod hranicí 2 500 000 bodů – dražší sourozenec X200 Pro mířil výš, kolem 2 600 000 bodů, a pro srovnání třeba Asus ROG Phone 9 se Snapdragonem 8 Elite nahrál 2 900 000 bodů. Velmi dobré výsledky podával skoro-vlajkový model Vivo i v 3DMarku nebo Geekbenchi v6.

V českých obchodech pořídíte jedině verzi s 256GB úložištěm a 12 GB RAM. Zatímco úložiště sesekává Android a „dočasné systémové soubory“ o 27 GB dolů, operační paměť můžete pro změnu virtuálně rozšířit o dalších 12 GB. Tato funkce je ve výchozím stavu aktivní a pokud vám vyloženě nedochází místo pro aplikace či vlastní data, doporučujeme ji i tak nechat.

Výdrž a nabíjení

Už zkraje roku 2025 je jasné, že nás v disciplíně výdrže mobilních telefonů čeká malá-velká revoluce. Do mainstreamu se dostává nový typ křemíko-silikonových akumulátorů, zásadně odlišný od dřívějších li-ion či li-pol s jádrem z grafitové anody. Ten nebízí vyšší energetickou výtěžnost (jednoduše lze nabídnout víc miliampérhodin při zachování stejné velikosti) a také lépe odolává extrémním podmínkám. V běžném provozu by taková baterie měla vydržet i při teplotě -20 °C.

Vivo X200 nabízí akumulátor nového typu s kapacitou 5 800 mAh, jeho dražší kolega X200 Pro má ještě o 200 mAh větší baterii. Ačkoliv nejde o tak velké překvapení jako Magic 7 Lite, telefon značky Vivo nabízí slibnou výdrž při zachování příjemně tenkého těla. Naprosto bez se dostanete na 2 dny, a to i při výraznější zátěži. Při mírném spoření energie není problém dosáhnout na 2,5 dne, s chytrým využitím úsporných režimů lze vydržet i 3–3,5 dne bez nabíjení.

Jestli tohle není revoluce, po které zákazníci volali, tak už nevím. Vivo navíc slibnou výdrž korunuje i rychlým 90W nabíjením, se kterým mobil dobijete za 38 minut, prvních 50 % ze sítě dostanete už za 20 minut. Zároveň stojí za připomínku, že minulá generace nabízela 120W nabíjení, v případě X100 Pro pak 100W dobíjecí výkon.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 13 minut 20 minut 29 minut 38 minut

Pro mě – a věřím, že i pro celou řadu z vás – je však zásadním nedostatkem absence bezdrátového nabíjení. V cenové kategorii 20–25 tisíc korun už by tento prvek výbavy měl být pevně standardizován, přece jen takto drahé telefony cílí na ty nejnáročnější zákazníky. Vlastně je velmi složité najít mezi konkurenčními zařízeními model bez bezdrátového nabíjení. Velký palec dolů pro Vivo.

Zábava s FuntouchOS

Pevné jádro softwaru, které tu představuje Android 15, je opláštěno grafickou nadstavbou FuntouchOS, taktéž ve verzi 15. Výrobce slibuje plnou podporu po dobu 3 let, včetně velkých softwarových aktualizací. Po pár týdnech od startu prodeje však nijak špičkovou péči o své zařízení neprokazuje – námi testovaný vzorek ještě v době publikování článku visel na listopadové bezpečnostní záplatě.

Systémová nadstavba FuntouchOS 15 prošla oproti minulé iteraci celkem zásadní obměnou, přestože na oko to hned není patrné. V samostatném článku na toto téma jsme komentovali zejména naprostou lavinu nových animací a kudrlinek, které se snaží zpříjemnit uživatelský zážitek. Pravdou je, že po několika týdnech testování můžeme prohlásit, že jej spíše kazí, protože na všechno si pocitově počkáte trochu déle. Holt méně je někdy více.

Na neduhy let předchozích už zde moc nenarazíte, vyřešeny byly hlavně pitomé překlady. Widgetů nového typu je však stále velmi málo, zejména pak při porovnání s čínskou verzí OS. Předním inovátorem se Vivo nestane ani v oblasti umělé inteligence. Ano, v systému je předinstalován AI nástroj Gemini od Googlu, funguje i oblíbené gesto Circle to Search, ale vlastní AI funkce jsou spíše „do počtu“.

Vivo jen dohání konkurenci. V aplikaci Poznámky umí jakžtakž sumarizovat text, případně překládat poznámky do jiných jazyků (včetně češtiny), v záznamníku převádět záznam na text. Sadu funkcí završují AI úpravy fotek, včetně retuše nežádoucích objektů a podobně. Naštěstí se Vivo vyvarovalo vytváření vlastního hlasového asistenta, který by stejně neuměl nic. Na všem zlém je něco dobré…

Fotomobil za dvacku

Vivo plánuje i v letošním roce úzce spolupracovat s Carl Zeiss a mocně těžit z jejich odbornosti. Aby ne – čínskou společnost toto spojenectví vystřelilo mezi výrobce nejlepších fotomobilů, podle některých závěrů je o poznání lepší než Xiaomi, Samsung nebo Honor. Pro svůj mírně odlehčený model X200 připravil výrobce tuto sestavu:

Hlavní – Sony IMX906, krytí Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).

– Sony IMX906, krytí Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF). Teleobjektiv – Sony LYT-600, krytí Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,95″ velikost čipu, clona f/2.6, ohnisková vzdálenost 70 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, OIS, PDAF.

– Sony LYT-600, krytí Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,95″ velikost čipu, clona f/2.6, ohnisková vzdálenost 70 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, OIS, PDAF. Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), autofokus (AF).

Zatímco fotovýbava Vivo X200 Pro daleko více připomíná loňský model X100 Ultra, který se u nás neprodával, levnější Vivo X200 jde vlastní cestou. Opět zde však máme dobře funkční kombinaci fotočipů od Sony a Samsungu. Hlavní snímač je neobyčejně silný ve dne, líbí se mi zpracování barev i snaha zachytit vše maximálně přirozeně.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Ve nočních hodinách jeho síla neubývá, naopak – přestože jde o levnější z dua, meziroční zlepšení z hlediska noční scény je patrné i zde. Hlavní snímač má výbornou schopnost zachytit dostatek světla a v kombinaci s optickou stabilizací umí vytvořit velmi povedené noční snímky, ostré i barevně věrné, což zdaleka není pravidlem v této cenové relaci.

K dispozici je pak i teleobjektiv. K němu mám spoustu výhrad, ale předně k tomu lepšímu. Bezztrátové 3× přiblížení je velmi praktické, stejně tak 10× hybrid. Bohužel zde už dochází k poklesu kvality jak v noci, tak hlavně u portrétů. Pro ty můžete volit ohniskové vzdálenosti 23, 35, 50, 85 a 100 milimetrů, přičemž pro první tři je využíván hlavní foťák a pro dva další periskop.

Za dobrého osvětlení jsou portréty velmi ostré, dochází však k mohutným dopočtům pomocí umělé inteligence. Většinou si toho nevšimnete, řeknete si „pěkná fotka“. Jenže při bližším ohledání je patrné, že obličej jednak nepřirozeně vystupuje z fotky a jednak je na tvář aplikován jakýsi syntetický filtr, který pochopitelně nejde vypnout. Něco podobného jsem zaznamenal i u selfie fotek, ačkoliv ne tak drasticky. V noci pak portréty vyžadují přisvětlení, jinak teleobjektiv špatně ostří a objevuje se šum.

Video až ve 4K 60 fps

Natáčení videa na Vivo X200 je vlastně celkem zábavné a funguje výborně. Základní režim podporuje Full HD i 4K při 30 i 60 fps, ve všech případech je navíc přítomna alespoň lehká stabilizace, nejlepší je samozřejmě při 30snímkovém videu. K dispozici je také časosběr, zpomalené video nebo filmový režim pro natáčení videoportrétů. Až 4K při 60 fps navíc podporuje i selfie kamerka.

Záběry nejsou roztřesené, barevně i světelně dobře vyladěné a za pochvalu stojí i možnost libovolně přepínat objektivy bez velkých záseků. U X200 jsem se však několikrát setkal s kuriózní chybou, kdy se při nahrávání video začalo sypat a místo záběru byly jen roztřesené, místy až surreálné obrazce. Pravděpodobně jde o úsměvnou softwarovou chybu, kterou ale výrobce stále neopravil.

Závěrečné hodnocení

Kolega Petr Uhlíř v recenzi Vivo X200 Pro těžko hledal slova kritiky, ani mne jich nenapadá zrovna moc. Vivo X200 je pěkně vyvážený telefon, který má až na výjimky špičkovou výbavu a je kvalitně zpracovaný. Hodně se mi líbí, že výrobce dokázal vyprodukovat vlajkovou loď s hmotností pod 200 gramů a nepřerostlým 6,67″ displejem. Daní za „normální“ rozměry je však absence bezdrátového dobíjení a fotoaparát, který se kvalitou zastavil těsně před vrcholem.

Kdybych si měl vybrat mezi X200 a X100 Pro z loňského roku, asi vyberu starší top-model. Bohužel v těchto dnech už jej pořídíte jen těžko, před Vánoci byl k mání za sympatických 23–24 tisíc korun, pak z pultů zmizel a byl nahrazen dvojicí novinek. A to je dobrá zpráva pro Vivo, ale velmi špatná pro zákazníky.

Když si odmyslím sympatické rozměry a zpracování, model X200 ve mně nezanechal takový „wow“ efekt jako jeho soudruzi z minulých let. Pokud se tedy cítíte být náročným uživatelem, radím nešetřit a sáhnout po vlajkovém modelu se vším všudy. A pokud naopak pomýšlíte přesně na takovou odlehčenou vlajkovku, doporučuji podívat se i po konkurenci – za zmínku určitě stojí třeba Xiaomi 14T Pro, OnePlus 13R nebo 1TB verze Motoroly Edge 50 Ultra.

Vivo X200 9.3 Design a zpracování 9.6/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.9/10

















Kvalita fotografií a videa 8.9/10

















Výdrž baterie 9.4/10

















Klady sympatické rozměry i form faktor

pohledný AMOLED displej

vysoký výkon

hlavní fotoaparát ve dne i v noci

odladěný systém bez dřívějších chyb

univerzál i při natáčení videí Zápory reproduktor překvapivě slabý

chybí bezdrátové nabíjení

teleobjektiv není pro každou příležitost

umělá inteligence jen „do počtu“

nepřiměřená cena Koupit Vivo X200