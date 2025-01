Recenze Vivo X200 Pro: šampión v každém směru

Vivo X200 Pro má nakročeno k titulu nejlepšího fotomobilu roku

Prémiový design doprovází špičková výbava a trojice kvalitních fotoaparátů

Nechybí voděodolnost, bezdrátové nabíjení, velká baterie či AI funkce

V Česku se prodává v 512GB verzi za cenu 29 990 Kč včetně DPH

V dnešní záplavě smartphonů se jen málokterý model odváží postavit těm největším hráčům na trhu. Loňskému Vivo X100 Pro se podařilo dostat až na samý vrchol fotomobilů. Nejnovější Vivo X200 Pro také sebevědomě ukazuje, že má nejen ambice, ale také schopnosti konkurovat těm nejlepším. Tento vlajkový model sází na špičkový výkon, pokročilé fotoaparáty a precizní zpracování, což osloví nejnáročnější uživatele.

Vivo X200 Pro zakoupíte na českém trhu za cenu 29 990 Kč. V recenzi si detailně přiblížíme, zda tato novinka skutečně naplňuje své ambice. Dokáže být nový favorit na poli prémiových smartphonů, nebo se jedná o další pokus, který zůstane ve stínu konkurence? Pojďme to zjistit.

Obsah balení

Ve větší prodejní krabičce najdete jen to (ne)zbytné. Kromě samotného telefonu, který má již z výroby nalepenou ochrannou fólii na displeji (to si zaslouží pochvalu), se zde nachází metr dlouhý, robustnější kabel s USB-C a USB-A koncovkami pro napájení a přenos dat, spona pro vyjmutí slotu na dvě nanoSIM karty, uživatelské příručky a průhledný plastový obal.

Nabíjecí adaptér byste v krabičce hledali marně, nicméně v rámci zahajovací prodejní akce, výrobce k telefonu přidává 90W adaptér. Tato akce je ale časově omezena. Jen pro srovnání – takovému Xiaomi 14 Ultra (jeden z hlavních konkurenčních modelů) v balení nechyběla 90W nabíječka. Holt někde se šetřit muselo.

Prémiový design s gigantickým fotomodulem

Na první pohled je zřejmé, že design Vivo X200 Pro nepatří mezi ty nejoriginálnější. Výrobce se v tomto případě rozhodl vsadit na recyklaci vzhledu loňského vlajkového modelu X100 Pro, což není nutně na škodu. Designově se však nový model v mnohém podobá i Xiaomi 14 Ultra. Přesto musím přiznat, že právě X200 Pro mezi všemi zmíněnými a podobnými zařízeními podle mě vypadá nejlépe. Dokonce bych neváhal označit jej za nejkrásnější vlajkovou loď současnosti.

Telefon působí prémiovým a elegantním dojmem, a to díky špičkovému zpracování i atraktivní volbě materiálů. Rám je vyroben ze slitiny hliníku, jehož úprava věrně připomíná leštěnou nerezovou ocel. Jemné zaoblení spolu s příjemnou tloušťkou dodávají zařízení na atraktivitě. Na českém trhu bude pravděpodobně dostupná pouze varianta Titanium, která mě také nadchla svým provedením. Jde o kombinaci perleťové bílé s jemným stříbrným nádechem. Navíc jsou záda z matného skla, což zajišťuje příjemný sametový pocit při dotyku a minimalizaci viditelných otisků prstů.

Celkové rozměry činí 162,4 × 76 × 8,2 mm. I přes větší kapacitu baterie se podařilo snížit tloušťku telefonu o značných 0,7 mm. Právě tenkost provedení mě na X200 Pro opravdu hodně bavila. Smartphone je také o 1,7 mm nižší, ale na šířku přidal 0,7 mm. Všechny tyto změny byly realizovány při zachování stejné úhlopříčky displeje, což lehce zlepšilo poměr displeje k tělu.

Nejde o žádného drobečka

Do kapsy se ještě vleze, ale není to nic příjemného s ním chodit. Navíc displej dokáže ovládnout jen velká ruka. Hmotnost 223 gramů mi ale nepřijde nijak zlá. Dokonce bych takovému velkému zařízení přisuzoval i větší hmotnost. Ta lehkost působí až zvláštně. Nejtěžší částí je pochopitelně horní třetina s velkým fotomodulem. Kvůli tomu se telefon v ruce občas převažuje dopředu.

Je také nutné počítat s tím, že se prsty budete modulu velmi často dotýkat. Pokud máte menší ruku, dá se ukazováček při držení telefonu využít jako opěrka o objektiv. Několikrát se mi během testování stalo, že mi mobil málem vypadla z ruky – rozhodně doporučuji nepodceňovat pevnost úchopu. Fotomodul je opravdu masivní, výrazně vystupuje z těla a dominuje celému smartphonu. Při položení na stůl je telefon opravdu hodně nakloněný, ale nehoupe se.

Na bocích se neukrývá nic překvapivého. Snad jen stereo reproduktory. Ty hrají famózně a i svým basovým a prostorovým projevem patří k nejlepším na trhu smartphonů. O nabíjení a přenos dat se stará rychlé USB-C 3.2. V oblasti odolnosti se Vivo skutečně pochlapilo – model X200 Pro získal certifikaci IP69. To znamená, že je chráněn proti prachu a tryskající vysokotlaké teplé vodě, což ho činí jedním z nejodolnějších zařízení na trhu.

Velký displej v vysokým jasem

Vivo X200 Pro disponuje již typickou úhlopříčkou 6,78 palce a poměrem stran 20:9. Možní zamrzí trochu nižší rozlišení 1,5K (1260 × 2800 pixelů), což ale poskytuje stále dostatečnou jemnost 452 pixelů na palec. Jedná se o 10bitový LTPO AMOLED panel, jenž má výrazně zakulacené rohy a nepatrně zaoblené strany, a to všechny čtyři, což je velice příjemné. Potěší že jej kryje odolné sklo Armor Glass.

Maximální jas zobrazovače činí skvělých 2 000 nitů, ale krátkodobě až 4 500 nitů, čímž převyšuje i Galaxy S24 Ultra. Je tak perfektně čitelný i na přímém slunci, i pozorovací úhly jsou prvotřídní. Tady skutečně nemám, co bych zobrazovači vytkl. Nabízí syté barvy Zeiss Natural Color a podporuje HDR10+ i Dolby Vision. V nastavení displeje se nezapomnělo ani na ochranu zraku, kterou řídí AI, ale i samotný panel je vybaven 2160Hz PWM stmívání pro snížení blikání.

Samozřejmostí je variabilní obnovovací frekvence od 1 po 120 Hz. Animace prostředí jsou tak pěkně plynulé a obraz je vyladěn do nejmenšího detailu. Vybrat si můžete i standardní 60Hz frekvenci nebo čistě 120Hz, avšak na úkor horší výdrže baterie. Navíc se zde nachází adaptivní barevný přepínač, který jemně dolaďuje teplotu barev tak, aby odpovídala okolnímu světlu, podobně jako True Tone od Applu.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů se stejně jako u loňského modelu nachází v displeji. Nicméně nově není optická, ale ultrazvuková. To je skvělá zpráva, protože tato technologie je mnohem rychlejší a přesnější za jakékoliv situace. Na můj vkus je její pozice možná nepatrně níže, ale je to opravdu jen o půl centimetru, takže nic, na co byste si po pár hodinách používání nedokázali zvyknout.

Rychlost rozpoznání je ale blesková a chválím i za přesnost. Používat můžete i odemykání obličejem. Jde ale pouze o 2D sken tváře, který není tak bezpečný jako například Face ID u iPhonu, ale jedná se o rychlou a pohodlnou formu zabezpečení, která funguje spolehlivě i ve tmě nebo při natočení smartphonu.

Špičková hardwarová výbava a výborné chlazení

Vivo X200 Pro je řádná vlajková loď nebo spíše zabiják. Uvnitř tepe 3nm čipset Mediatek Dimensity 9400 (1× 3,63GHz Cortex-X925, 3× 3,3GHz Cortex-X4 a 4× 2,4GHz Cortex-A720), který nabízí vysoký výkon i efektivitu. Asistuje mu grafický akcelerátor Immortalis-G925 a 12 nebo 16 GB operační paměti LPDDR5X. Interní úložiště typu UFS 4.0 může mít 256, 512 nebo 1 000 GB – slot pro paměťové karty schází. V Česku bude zřejmě dostupná pouze námi testovaná varianta 16/512 GB.

Těšit se tak můžete na perfektní výkon ve hrách i při běžném používání. V benchmarku AnTuTu (verze 10) telefon získal necelých 2 610 000 bodů, což jej aktuálně řadí na čtvrté místo mezi nejvýkonnější smartphony na trhu. Během více než dvoutýdenního testování jsem nezaznamenal žádný zásek, zpomalení nebo zaváhání systému. Navíc smartphone v zátěži v ruce nijak významně nehřeje a nepálí.

Hardwarové parametry Vivo X200 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Mediatek Dimensity 9400, octa-core, 1× 3,63 GHz Cortex-X925 + 3× 3,3 GHz Cortex-X4 + 4× 2,4 GHz Cortex-A720, GPU: Immortalis-G925, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,4 × 76 × 8,2 - 8,5 mm (dle varianty), hmotnost: 223 nebo 228 g (dle varianty), zvýšená odolnost: IP69 Displej, konektivita a baterie 6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.57, 23mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS, druhý: 200 Mpx, teleobjektiv, f/2.67, 85mm, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS, 3.7× optický zoom, makro 2.7:1, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", 0.64µm, AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 20mm, 4K video, HDR Cena: 29 990 Kč Kompletní specifikace

I přesto, že má smartphone 120Hz displej a vysoké rozlišení, na něm běžely všechny hry na nejvyšší detaily naprosto plynule. Bez problémů rozjedete veškeré herní tituly z Obchodu Google Play. Doplním že ve výbavě se nachází připojení k 5G sítím, geolokační standardy, Wi-Fi ve standardu 7, nejnovější Bluetooth 5.4 (A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5), NFC a dokonce i infraport pro ovládání domácí elektroniky.

Nabíjení a výdrž

Vivo si u modelu X200 Pro připravilo skutečně příjemné překvapení v podobě BlueVolt baterie s velmi slušnou kapacitou 6 000 mAh. Už tím se zařazuje mezi smartphony OnePlus 13 a Oppo Find X8 Pro, které mají jednu z nejlepších výdrží mezi vlajkovými smartphony. Tato baterie navíc využívá inovativní křemíkovo-uhlíkovou anodu místo tradiční grafitové, což přispívá k lepší odolnosti a výkonu. Telefon by měl bez problémů fungovat i v extrémních podmínkách, například při teplotách až -20 °C.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 13 minut 21 minut 35 minut 49 minut

Během testování jsem si velkou kapacitu baterie opravdu užíval. V běžném provozu jsem bez problémů dosáhl na dvoudenní výdrž a i při velmi náročném používání zvládl telefon celý pracovní den. Opravdu tak má novinka od Vivo šanci stát se novým králem ve výdrži baterie mezi vlajkovými smartphony.

Maximální výkon drátového nabíjení dosahuje 90 W, což znamená, že smartphone nabijete na plnou kapacitu za pouhých 49 minut. Bezdrátové nabíjení je možné výkonem až 30 W, k čemuž je však potřeba speciální nabíjecí podložka. Nechybí ani funkce reverzního bezdrátového dobíjení pro nabíjení jiných zařízení. Nicméně model X100 Pro nabízel 100W, respektive 50W bezdrátové nabíjení, což je škoda, že zde došlo ke takovému zhoršení.

Android 15 s Funtouch OS

V telefonu najdeme nejnovější operační systém Android 15, který je doplněn uživatelskou nadstavbou Funtouch OS 15. Rychlost systému je jedním slovem prvotřídní. Prostředí je poměrně přehledné a vzhledově povedené. Po spuštění se zde nachází několik předinstalovaných aplikací: Booking.com, TikTok, LinkedIn, Netflix nebo Facebook, které můžete naštěstí odinstalovat. Více se budou hodit různé nástroje, propojení s Windows, herní režim, chytrý boční panel a další chytré funkce.

Nechybí ani oblíbená funkce Google Circle to search. Součástí je samozřejmě také asistent AI Gemini. V nabídce také naleznete funkci překladu obrazovky s podporou Google Lens. Využívat také můžete živých překladů telefonních hovorů, pomocníka AI v aplikaci Poznámky a nástroj AI Transcript Assist pro vytváření shrnutí ze záznamníku. Také není překvapením, že v editoru galerie najdeme několik funkcí poháněné umělou inteligencí. Můžete mazat objekty, odstraňovat lidi a redukovat odlesky – to vše samozřejmě s různým úspěchem.

Fotoaparát: opět nejlepší?

Největším lákadlem Vivo X200 Pro jsou rozhodně fotoaparáty, na kterých výrobce rozhodně nešetřil. V obřím kruhovém modulu se nachází tato silná sestava:

Hlavní fotoaparát Sony LYT-818 o velikosti 1/1,28″ (pixely 1,22 µm) s rozlišením 50 Mpx, ostřením PDAF a se světelností objektivu (23 mm) f/1.57, optickou stabilizací a antireflexní vrstvou Zeiss T*

Teleobjektiv s 1/1,4″ čipem s rozlišením 200 Mpx (pixely 0,56µm), PDAF, světelností objektivu f/2.57, až 3,7× optickým přiblížením, 100× digitálním zoomem a možností až 20× makro zvětšení

1/2,76″ snímač ISOCELL JN1 s rozlišením 50 Mpx (pixely 0,64µm), širokoúhlým objektivem o světelnosti f/2.0, 15mm (119˚) a AF

Hlavní fotoaparát už nemá velikost 1/0,98″ (s pixely o velikosti 1,6 µm), ale čip se nepatrně zmenšil, avšak objektiv je světelnější o dvě desetiny. Teleobjektiv si z původních 50 Mpx polepšil hned čtyřnásobně, i když ohnisková vzdálenost již není 100 mm (4,3× zoom), ale jen 85 mm. Ovšem tento snímač nově disponuje funkcí Super makro.

Zajímavostí je také podpora „živých fotografií“ (Live Photos), které jsou plně kompatibilní s iPhony. Nechybí ani funkce Superúplněk, profesionální režim, režim Humanistic pro pouliční fotografování, který má speciální rozhraní, nebo profily obrazu živý, texturovaný a Zeiss přirozený.

Portrétní režim pak nabízí množství nástrojů pro vylepšení tváře, úpravu míry rozostření pozadí nebo výběr tvaru světelných odrazů od společnosti Zeiss.

Focení ve dne

Za denního světla jsou fotografie z hlavního snímače excelentní, detailní a a velmi ostré. Není na nich patrná žádná známka šumu a vynikající je i dynamický rozsah. Telefon perfektně volí barvy a oceníte rychlé ostření i krásný bokeh, za což nese zásluhu velký senzor. Všechny snímky (pokud není napsáno jinak) jsem fotografoval na automatický režim s živým profilem barev, takže barvy se mohou zdát občas trochu přepálené.

Fotografovat můžete i v 50Mpx rozlišení u všech snímačů a u teleobjektivu lze pořizovat i 200MPx. Uložení takového snímku díky použitému čipsetu netrvá o moc déle. Výhoda tkví v mnohem větším detailu a možnosti přiblížení například pro oříznutí, ale fotografie jako taková naopak nedosahuje kvalit snímku pořízeném v automatickém režimu a má vyšší šum.

Fotografiím blízkých předmětů nechybí přirozené rozostřené pozadí a ostré detaily. Menší nevýhoda ovšem spočívá v tom, že hlavní fotoaparát ostří nejblíž zhruba 10 centimetrů od fotografovaného objektu, tudíž není možné dát telefon úplně blízko např. ke květině. Někdy je na škodu až hodně výrazný bokeh. U obou neduzích přijde na řadu širokoúhlý fotoaparát nebo funkce Super Macro, která svým detailním přiblížením bere dech.

Také portrétní režim je hodně povedený. I když změní scénu oproti automatickému režimu, tak to většinou zvládne opravdu skvěle. Správně pozná focený objekt v popředí, detailně ho ořízne a přirozeně rozostří pozadí.

Širokoúhlý fotoaparát a teleobjektivy

Širokoúhlé snímky (0,6×) jsou díky vysokému rozlišení poměrně detailní, i když těm z hlavního se kvalitou nevyrovnají. Ale chválím za korekci při okrajích snímku, díky níž nejsou až tolik zkreslené a neostré. Celkově jsou širokoúhlé fotografie nadprůměrné, i když mají oproti hlavnímu fotoaparátu lehce odlišné podání barev – jsou více tmavé, někdy naopak více saturované.

Snímky z teleobjektivů jsou taktéž velmi dobré. Mají slušnou ostrost i detaily. Dynamický rozsah je slušný a šum na přijatelné úrovni. Chválím za přidání i 2× a 10× hybridního přiblížení. Po kliknutí na některý z rychlých přepínačů se zobrazí další sada přednastavených přiblížení: 7,4×, 15×, 20×. 30× a 50×.

V těchto dalších případech už na řadu přichází AI a vy můžete digitálně zoomovat až do 100× přiblížení. Ovšem snímky jsou použitelné tak do toho 30násobného, pak sice stále rozpoznáte objekty, ale detaily se ztrácejí. Přesto je fascinující, na jakou vzdálenost se dokážete dostat a díky umělé inteligenci je text většinou čitelný.

Focení v noci a noční režim

V automatickém režimu je zapnutý automatický noční režim, který se aktivuje při slabém osvětlení a jak telefon uzná za vhodné. Za nedostatečných světelných podmínek si fotografie z hlavního snímače stále zachovávají nízkou úroveň šumu a dobré detaily. Celkově při focení za nedostatečných světelných podmínek dosáhnete s tímto smartphonem nadprůměrně kvalitních snímků. Zásluhu na tom má z velké části velký snímač, dobrý světelnost objektivu a optická stabilizace obrazu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Noční režim se zde ukrývá pod záložkou Krajina, kde najdete i jiné světelné efekty atd. Tento režim hojně využijete u „širokáče“ nebo teleobjektivu, ale u hlavního snímače prakticky na první pohled nejsou žádné rozdíly. U některých scén mě fascinovalo, kolik světla dokáže fotočip do snímku dostat.

Záznam až v 8K i podpora Dolby Vision

Pokud jde o natáčení videí, Vivo X200 Pro podporuje záznam až v 8K při 30 fps nebo ve 4K rozlišení při 120 snímcích za sekundu. Novinkou je podpora záznamu v Dolby Vision do rozlišení 4K při 60 fps.

Navíc nechybí ani možnost profesionálního záznamu v 10bitovém formátu LOG, což ocení především pokročilejší uživatelé. To vše díky vlastnímu výkonnému čipu Vivo C3.

Dostupná je i stabilizace obrazu, ale pouze v Pro režimu. Tomuhle příliš nerozumím. V automatickém režimu nejsou videa příliš dobře stabilizovaná, což je velká škoda. Výchozí kodek h.265 můžete přenastavit na h.264.

Nechybí automatické sledovávání a ostření na pohybující se objekt, nahrávání s vypnutým displejem, možnost poslouchat záznam zvuku do připojených drátových sluchátek, čtecí zařízení nebo Super Macro.

Kvalitu videí z hlavního fotoaparátu hodnotím jako naprosto skvěle. Je zde krásně vidět, jak čínská konkurence po letech v této disciplíně dokázala dohnat iPhone. Vše je krásně plynulé, čisté a detailní. Za dobrého světla si velice dobře vedou i teleobjektivy se „širokáčem“, nicméně s ubývajícím světlem jde kvalita dolů. I tak mohu říct, že se novinka řadí mezi nejlépe natáčející smartphony.

Závěrečné hodnocení

Společnost Vivo letos nasadilo cenu o něco výš než u minulé generace. Pokud bych měl vybrat největší zápor telefonu, byla by to právě cena. I když výbava je více než špičková, právě nižší cenovka byla u předchozích generací určitou konkurenční výhodou. Na našem trhu se prodává varianta s masivními 16 GB RAM a 512GB úložištěm, za kterou zaplatíte 29 990 Kč včetně DPH. Za jen nepatrně vyšší cenu se prodává i největší konkurenti: Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra nebo iPhone 16 Pro Max.

Vivo X200 Pro je smartphone, na kterém se chyby hledají opravdu těžko. Záporné body bych udělil snad jen za ne úplně ideální ergonomii a vyvážení, za což ale může velký fotomodul. Jinak se mi design velice líbí a Vivo ukázalo, že umí dělat prémiové smartphony. Také nechybí voděodolnost IP69. Plusové body dávám i velkému displeji s vysokým jasem a skvělými zobrazovacími vlastnostmi. Nesmím zapomenout ani na rychlou čtečku otisků prstů, hlasité stereo reproduktory a velmi vysoký výkon.

Velkou zbraní je nepochybně trojice snímačů, která dokáže vykouzlit kvalitní fotografie v každé situaci. Hlavní fotoaparát má velký čip a vysoké rozlišení, díky čemuž dostanete ostré a detailní snímky, ale také pěkně prosvětlené s nízkým šumem za horšího světla. Video je taktéž na vysoké úrovni a líbí se mi řada funkcí, které konkurenci schází. Celkově se jedná o perfektní zařízení v každém směru. Pokud hledáte to nejlepší, Vivo X200 Pro vás nezklame. Nicméně přechod z minulé generace nedává příliš smysl.

Vivo X200 Pro 9.5 Design a zpracování 9.6/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 9.3/10

















Kvalita fotografií a videa 9.4/10

















Výdrž baterie 9.7/10

















Klady kvalita fotek i záznamu videa

extrémní výkon, 16 GB RAM a 512 GB ROM

špičkový 120Hz AMOLED displej

výdrž baterie a rychlost nabíjení

stereo reproduktory, rychlá čtečka

rychlý systém s mnoha funkcemi

kvalita zpracování, IP69 Zápory vyšší cena

výrazně vystupující fotomodul

větší rozměry a nevyvážené těžiště

chybějící adaptér v balení