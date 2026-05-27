Problémy v ráji? Výroba ohebného iPhonu údajně narazila na potíže

- První skládačka od Applu narazila na výrobní problémy
- Podle renomovaného informátora jsou potíže přímo se samotnou výrobou
- Jestli dojde i na odklad, to je prozatím ve hvězdách
Mezi nejočekávanější chytré telefony letošního roku patří bezesporu skládačka s nakousnutým jablkem ve znaku. Apple se vstupem do segmentu ohebných smartphonů už nějakou dobu otálí a příchod jeho modelu netrpělivě očekává nejeden technologický nadšenec. S množstvím uniklých informací, které se v posledních měsících a letech objevily na internetu, je jeho letošní představení takřka jisté. To ale rozhodně neznamená, že by vše šlo jako po másle.
Bude uvedení iPhonu Ultra odloženo?
Ve svém dnešním příspěvku na Weibo známý leaker Fixed Focus Digital uvedl, že potíže Applu nesouvisí se spolehlivostí pantu, jak se dříve uvádělo, ale spíše s technologií montáže, přičemž se nedaří zvýšit výrobní výtěžnost. Informátor označil situaci za poněkud znepokojivou, avšak nezmínil, že by tím bylo ohroženo podzimní uvedení na trh. Tyto informace přichází několik dní poté, co jiný leaker známý jako Instant Digital uvedl, že pant zařízení při dlouhodobém a častém otevírání a zavírání trvale nesplňuje standardy kontroly kvality giganta z Cupertina. Instant Digital popsal tento problém jako něco, co musí být vyřešeno naprosto precizně.
DigiTimes v dubnu informovaly, že výroba již má zhruba jeden až dvouměsíční zpoždění, avšak uvedení na trh na podzim 2026 zůstává v plánu a sériová výroba by měla začít v červenci. Ať už jsou příčiny těchto problémů jakékoli, z informací získaných v posledních týdnech z různých zdrojů v dodavatelském řetězci vyplývá, že se jedná o neobvyklé výrobní potíže.
Přesto se nezdá, že by byl podzimní termín uvedení na trh v ohrožení. Mark Gurman z agentury Bloomberg minulý měsíc zminil, že skládací iPhone je stále v plánu představení na zářijové premiéře společně s modely iPhone 18 Pro a že Apple plánuje jeho uvedení do prodeje přibližně ve stejnou dobu nebo o něco později. Gurman však tehdy poznamenal, že do uvedení na trh zbývá šest měsíců a výroba se ještě musí rozběhnout a termín není definitivní.