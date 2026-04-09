Zapomeňte na iPhone Fold! Bude se jmenovat úplně jinak, tohle video odhaluje vše

- Podle posledních informací se ohebný iPhone nebude pyšnit přídomkem Fold
- Apple nejspíše sáhne po zcela jiném označení
- To už u některých produktů používá, ale příliš rozšířené prozatím není
Jedním z nejočekávanějších chytrých telefonů letošního roku je skládačka. Nikoli od Samsungu, Oppo, OnePlus či Motoroly, ale od Applu. Gigant z Cupertina prozatím se vstupem do světa ohebných smartphonů otálel, nicméně podle množících se úniků informací to vypadá, že doba vyčkávání je pomalu u konce. Už v letošním roce by Apple měl rozseknout ticho a konečně představit svou skládačku, které se prozatím přezdívá iPhone Fold. Pokud jste si na toto jméno zvykli, možná si budete muset zase rychle odvyknout.
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Apple podle všeho nechystá iPhone Fold, ale iPhone…
Ohebný iPhone se totiž nemá jmenovat Fold, tedy po vzoru Samsungu, ale má naopak vsadit na zcela jiné označení. Alespoň to tvrdí známý čínský leaker Digital Chat Station na sociální síti Weibo. Dle jeho informací, které jsou mnohdy překvapivě přesné, se má ohebný telefon s nakousnutým jablkem ve znaku nazývat jednoduše iPhone Ultra. Mezitím se čínští výrobci údajně rozhodují, zda se vydají ve stopách Applu a své chystané skládací telefony předběžně označí jako modely Ultra, pravděpodobně však za nižší cenu – model od Applu by měl stát mezi 2 000 a 2 500 dolary, tedy mezi 50 až 63 tisíci korun s daní.
Pokud by se Apple skutečně rozhodl pro označení Ultra, nebylo by to poprvé. Společnost již tento název používá k označení prémiových produktů, jako jsou Apple Watch Ultra nebo CarPlay Ultra, nemluvě o svých špičkových čipech M1 Ultra a M3 Ultra. Mark Gurman z agentury Bloomberg ostatně v březnu informoval, že Apple zvažuje značku Ultra pro MacBook s OLED dotykovým displejem a budoucí model AirPods s kamerami, což naznačuje, že by se tento název mohl rozšířit napříč několika produktovými řadami.
Na základě nejnovějších spekulací se všeobecně očekává, že skládací iPhone od Applu bude uveden na trh ještě letos, někdy mezi zářím a prosincem. Zařízení by mělo mít vnější displej o úhlopříčce přibližně 5,3 až 5,5 palce a vnitřní displej s velikostí 7,8 palce, přední kameru v uzavřené i otevřené poloze a zadní fotoaparát s duálním objektivem.