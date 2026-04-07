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Design skládacího iPhonu znovu potvrzen. Vejde se vůbec do kapsy?

Jakub Fišer
Jakub Fišer 7. 4. 17:00
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Skládací iPhone Fold, ilustrační obrázek
  • Jak bude nakonec vypadat skládací iPhone, který Apple plánuje uvést už letos?
  • Nově uniklé makety potvrzují dřívější design, tedy s neobvyklým poměrem stran
  • Zároveň s tím se spekuluje o tom, že nejdražší iPhone v historii přijde o MagSafe

Od poloviny minulého roku se na internetu objevují makety skládacího iPhonu vytištěné na 3D tiskárně. Všechny pracují s předpokládaným nekonvenčním poměrem stran a také fotomodulem se dvěma snímači na zádech. V dalším úniku se k tomuto tématu vrací insider Sonny Dickson, který tvrdí, že se mu podařilo získat finální rozměry a podle nich vytvořil nové makety. Vzhledem k tomu, že do premiéry zbývá zhruba 5 měsíců, lze předpokládat, že skládací iPhone bude vypadat skutečně takto.

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Nové makety, stejný design

Nové makety navazují na to, co jsme viděli již v minulosti, víceméně to potvrzují. iPhone s ohebnou konstrukcí by měl mít velký 7,8″ ohebný displejový panel s poměrem stran 4:3 jako u iPadu a zároveň menší vnější panel s úhlopříčkou 5,5″ a poměrem stran 13:9, což odpovídá takřka přesně poměru 3:2.

To je razantní změna oproti tomu, na co jsou zákazníci zvyklí. iPhony totiž poslední roky pracují s poměrem stran 19,5:9, skládačka tak bude oproti tomu mnohem kratší a širší. Možná to bude znít jako vtip, ale zkontrolujte si kapsy u svých kalhot, pokud se vám tam současné iPhony vejdou tak tak, se skládačkou můžete mít trochu problém.

Rozměry iPhonu Fold vs. konkurence

  • iPhone Fold – 167,6 × 120,6 × 4,8 mm (rozložený), 83,8 × 120,6 × 9,6 mm (složený)
  • Google Pixel Fold – 158,7 × 139,7 × 5,8 mm (rozložený), 79,5 × 139,7 × 12,1 mm (složený)
  • Oppo Find N – 140,2 × 132,6 × 8 mm (rozložený), 73 × 132,6 × 15,9 mm (složený)
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 – 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozložený), 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (složený)

Nové makety od Sonnyho Dicksona zároveň odhalují, že fotomodul na zádech ohebného iPhonu nebude tak široký, jak se očekávalo. Zadní straně má kralovat podlouhlý vodorovný fotomodul se dvěma snímači, mikrofonem a LED přisvícením. To už tušíme zhruba od poloviny prosince. Nicméně nové makety ukazují, že modul není dlouhý přes celá záda, nýbrž končí zhruba ve dvou třetinách.

Skládací iPhone bez MagSafe?

Zároveň s tím se ale objevují i nové informace ohledně zpracování. Zadní strana – znovu, dle makety – působí celistvě, tedy podobně jako iPhone Air, nikoliv napůl z hliníku a napůl ze skla s odděleným prostředkem zad jako v případě iPhonů 17 Pro a Pro Max. Nicméně maketa nezobrazuje magnetický kroužek pro technologii MagSafe, což u maket není běžné, a třeba předpokládané modely iPhone 18 Pro a Pro Max, rovněž vytištěné Dicksonem, kroužek pro MagSafe mají.

Může jít víceméně o omyl nebo neúplnost předprodukčních maket. Zároveň by ale zákazníci neměli být překvapeni, pokud údajně nejdražší iPhone v historii nenabídne tuto dnes již zcela elementární funkci. Stačí vzpomenout, jak Apple vloni tvrdil, že iPhone 16e nemůže disponovat MagSafe kvůli rozměrům, aby pak představil iPhone 17e s na chlup stejnými rozměry, který už MagSafe podporuje.

Další výbava taktéž překvapí

Z dřívějších úniků víme, že Apple chce dosáhnout minimálního ohybu v displeji, což by se mu podle slov Marka Gurmana z agentury Bloomberg mělo podařit minimálně na úrovni nejnovějšího Oppo Find N6. Vnější displej nabídne klasický Dynamic Island známý ze současných iPhonů, vnitřní pak nejspíš menší výřez pouze pro kamerku, protože řešení se selfie snímačem pod displejem se ukázalo jako nedostatečné stran obrazové kvality výsledných fotek.



Podpora Apple Pencil u iPhonu Fold



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Kvůli konstrukci nebude možné u tohoto telefonu nabídnout čtečku obličeje Face ID, takže má jít o první iPhone od roku 2022, který přinese zpět čtečku otisků prstů Touch ID, konkrétně v bočním zamykacím tlačítku. Na zádech pak budou k dispozici dva fotoaparáty, s největší pravděpodobností hlavní a širokoúhlý snímač, oba s rozlišením 48 Mpx.

Kontroverzním tématem zůstává předpokládaná cena. Skládací iPhone bude údajně stát kolem 2 tisíc dolarů (asi 59 tisíc korun), mělo by se tedy jednat o nejdražší iPhone v historii i v současném portfoliu, zařízení opravdu jen pro ty nejnáročnější uživatele.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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