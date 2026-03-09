TOPlist

iPhone 17e recenze: napravený hříšník je konečně ve formě

Jakub Fišer
Jakub Fišer 9. 3. 14:00
4
iPhone 17e
  • iPhone 17e opravuje nedostatky svého předchůdce
  • Přidává MagSafe, nový procesor a decentní růžovou barvu
  • V základu vyjde opět na 16 990 Kč, začíná ale na 256 GB

První vyhrání z kapsy vyhání. U produktů společnosti Apple to obvykle platí dvojnásob – první generace nikdy nemá takové grády jako ta druhá. iPhone 16e sice byl technicky vzato prvním svého druhu, nicméně levné, výbavou osekané iPhony Apple vyráběl už dlouho pod řadou SE. Právoplatný nástupce loňského levného iPhonu – model iPhone 17e – představuje ideální meziroční upgrade. Přidává to, co měl mít už předchůdce, zároveň ale nepřesahuje určitou hranici stanovenou portfoliem. Uspěje díky tomu o něco lépe než 16e?

Už v základu iPhone 17e dobře předurčuje i fakt, že vlastně nezdražil, nota bene mu narostla základní paměťová konfigurace ze 128 na 256 GB. Cena zůstala stejná, tedy 16 990 korun. Je to nejlevnější nový iPhone, o parník lepší model iPhone 17 pořídíte od 21 tisíc korun, předloňský iPhone 16 pak stojí cca 16–18 tisíc korun, ale začíná na 128 GB.

Obsah balení

Apple do balení nic nepřidal, jak má ve zvyku, naštěstí ale ani nic neubral. Najdete zde samotný iPhone ve vámi zvolené barvě, sponku na vyjmutí SIM slotu a opletený USB-C kabel. Ten bohužel nekopíruje barvu telefonu, výrobce jej dodává pouze v bílé variantě. K dispozici je i obligátní energoštítek, ze kterého se dočtete, že telefon má energetickou třídu A, odolnost třídy B, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 45 hodin.

Obsah balení iPhonu 17e

Design a displej

Recenze iPhonu 17e bude taková velká zkouška reminiscence. Jak je vám asi jasné, telefon se od svého předchůdce liší jen v několika detailech. Některé jsou přitom důležité, to ano, ale nejde o žádné revoluční bomby nebo snad test inovací u nejlevnějšího produktu v celém portfoliu.

iPhone 17e v ruce redaktora
iPhone 17e v ruce redaktora

iPhone 17e vypadá úplně stejně jako předchůdce. Má celkem tenoučké (7,8 milimetru) hliníkové tělo, záda a přední část překrývá sklo s keramickou úpravou Ceramic Shield 2. generace. Oproti minulému roku tak lze očekávat údajně až 2× lepší odolnost proti poškrábání. Za týden se na zádech ani na displeji neobjevily žádné škrábance, takže ochrana zatím plní svůj účel. Samozřejmostí je certifikace odolnosti IP68.

Vše ostatní vlastně zůstalo: jediná kamera v levém horním rohu zad, akční tlačítko, které už vloni nahradilo hardwarový přepínač, USB-C dole a také sada dvou reproduktorů nahoře a dole. Náročnější uživatele zamrzí, že chybí spoušť fotoaparátu Camera Control, ale pokud se k nim řadíte, nejste cílovka. Nesmíme zapomenout ani na novou, velice decentní růžovou barvu, která doplňuje černou a bílou.

iPhone 17e vedle svého zkušenějšího bratra (17 Pro)
iPhone 17e vedle svého zkušenějšího bratra (17 Pro)

Obrazovka zůstala také shodná. Máme k dispozici dnes už opravdu kompaktní 6,1″ zobrazovač typu OLED, ve slovníku z Cupertina jde o „Super Retina XDR“. Displeje Apple odebírá od Samsungu, nejvyšší možná kvalita je tak zaručena: nechybí HDR10, svítivost 1 200 nitů, antireflexní ochrana a také 2,5K rozlišení s jemností 460 pixelů na palec. Nenáročná klientela se i letos musí spokojit s 60Hz obnovovací frekvencí a s klasickým výřezem namísto chytrého Dynamic Island.

Absence vyšší obnovovací frekvence vzbudila poprask hlavně vloni, protože telefony s touto cenovkou u androidové konkurence dávno přešly na 120 Hz. Apple ale jde jinou cestou. Přestože základní iPhone 17 už má technologii ProMotion, model 17e fokusuje primárně na uživatele starších modelů, například poslední generace SE nebo iPhonu 12 a 13. Věřte nebo ne, ty absence svižnějšího displeje trápí ze všeho nejméně.

Výkon zajišťuje Apple A19

Druhou hlavní novinkou, po růžovém provedení, je mezigenerační obměna čipsetu. iPhone 17e přechází na 3nm čipovou sadu A19, kterou Apple poprvé nasadil vloni na podzim u iPhonu 17. A19 pracuje s 6jádrovým procesorem se 2 výkonnějšími jádry a 4 úspornějšími jádry. Druhým dechem však výrobce transparentně uvádí, že grafika byla mírně upravena a nabízí 4 grafická jádra; tedy o jedno méně než u iPhonu 17.

Hardwarové parametry iPhone 17e

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: iOS 26, čipset: Apple A19, hexa-core, GPU: Apple GPU (4 jádra), RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 146,7 × 71,5 × 7,8 mm, hmotnost: 170 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,1", OLED, rozlišení: Retina, 1170 × 2532 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4005 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS, selfie kamera: 12 Mpx + SL 3D, f/1.9, HDR, Dolby Vision HDR, 4K video
Kompletní specifikace

Výsledkem je, že novinka nedisponuje takovým hrubým výkonem pro náročné multimediální operace (například hraní her a různé benchmarky) jako dražší sourozenci. V mezigeneračním srovnání je vlastně tento čipset o půl úrovně nad A18 se 4 grafickými jádry. To znamená, že vyšší výkon oproti loňsku tu je, ale jen co by se vešlo za nehet. Jinými slovy, ať už si pořídíte iPhone 17e, iPhone 17 nebo loňský iPhone 16e v doprodeji, výkonu budete mít na rozdávání, a to jak toho výpočetního, tak grafického.

A samozřejmě i pro práci s umělou inteligencí, iPhone 17e totiž disponuje 8 GB RAM a 16jádrovým Neural Enginem, což ho opravňuje k využívání funkcí Apple Intelligence. Mobilní data zajišťuje vlastní čip Apple C1X, nástupce modemu C1, kterým disponoval iPhone 16e jako první telefon od Applu. Dále je k dispozici Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 a samozřejmě i NFC. Modernější čip N1 s podporou Wi-Fi 7 zde chybí, najdeme ho až u dražších iPhonů.

MagSafe (nejen) nabíjení a výdrž

Co ale s velkou pompou konečně iPhone nabízí, je magnetická konektivita MagSafe. Vloni šlo o možná největší oprávněnou kritiku modelu 16e, Apple se bránil tím, že se magnetický kroužek pod záda zkrátka nevešel. Tento argument vzal letos za své, iPhone 17e už nabízí magnet, a ani nejde o žádnou velkou limitaci stran rozměrů, protože tělo zůstalo tenké a hmotnost narostla jen o 2 gramy.

K dispozici je tak magnetické dobíjení MagSafe, díky čemuž narostla i rychlost bezdrátového dobíjení na 15 W. Zároveň můžete iPhone 17e vybavit libovolným příslušenstvím, ať už jde o držáky, magnetické powerbanky nebo oblíbené MagSafe peněženky. MagSafe tu každopádně je, měl být už vloni, ale jak už zaznělo v úvodu: někdy je lepší si počkat na „druhou generaci“.

Naměřená rychlost nabíjení 20W adaptérem
Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 %
Čas 15 minut 29 minut 62 minut 118 minut

Pokud jde o výdrž, je podle prvního týdne používání celkem solidní, rozhodně ne horší než vloni. Baterie s kapacitou 4 005 mAh a velmi úsporná kombinace vnitřností zavdává tomu, že iPhone 17e umí být i 2denním telefonem. Při testování jsme neměli problém zvládnout náročný pracovní den, večer zbylo „v nádrži“ i 40 %. Samozřejmě pokud budete celý den využívat Wi-Fi hotspot a hrát náročné hry, výdrž půjde rapidně dolů, jako u každého telefonu.

iOS 26

To, co by mohlo přimět zákazníky k nákupu iPhonu 17e, na úkor starších, leč lépe vybavených telefonů, je softwarová podpora. Novinka startuje s iOS 26.3.1, navíc výrobce běžně u nových iPhonů dodává podporu minimálně na 5 let. Jinými slovy, třeba takový iPhone 15 obdrží poslední update nejspíš už v roce 2028, iPhone 17e vydrží minimálně do roku 2031. Apple ale nikde přesný počet updatů negarantuje, to je důležité připomenout.

iPhone 17e a iOS 26

Nejnovější update iOS 26 představuje v očích mnoha největší změnu, jakou mobilní operační systém Apple v posledních letech nabídl. Samotný systém staví na stejných základech jako doposud, ale od píky překopal designovou identitu. Hlavním nosníkem jsou polopropustné „jakoby skleněné“ plochy a ve stejném stylu vyvedené ovládací prvky. Tomuto stylu Apple souhrnně říká Liquid Glass (tekuté sklo).

Jednotlivé designové kudrlinky jsou nápadité, práce světla a odrazů je skvěle zvládnutá a celkově systém působí zase trochu jinak. Přibylo ale animací, což ne každému uživateli může být po chuti. K hlavním novinkám stran funkcí patří:

  • Adaptivní napájení – nový režim baterie, který s využitím AI mírně omezuje výkon a další věci, aby iPhone déle vydržel (není tak agresivní jako klasický úsporný režim)
  • Nové aplikace Náhled a Hry – přibyly samostatné aplikace pro otevírání náhledu PDF a dalších souborů, respektive pro sdílení zážitků z her (obě aplikace dorazily i do iPadOS a macOS)
  • AutoMix a Crossfade – se zapnutou funkcí AutoMix či Crossfade (první je agresivnější, druhá méně) na sebe skladby přehrávané v Apple Music lépe navazují
  • Zprávy – nové možnosti libovolného pozadí pro chaty ve Zprávách, ve skupinových chatech přibyla též možnost anket
  • RCS komunikace – s iOS 26 konečně dorazila do Česka funkce RCS komunikace, která nahrazuje klasické SMS zprávy mezi uživateli Androidu a iOS (zatím však pouze pro zákazníky T-Mobilu)

Nechybí zde ani sada funkcí Apple Intelligence. I ta prošla od loňska notným vylepšením, přibyla například funkce Visual Intelligence, tedy reverzní vyhledávání věcí a míst prostřednictvím kamery fotoaparátu. Dlužno však podotknout, že AI na iPhonech stále nepodporuje češtinu a chcete-li sadu umělé inteligence využívat, budete muset přepnout jazyk telefonu do angličtiny, případně jiného podporovaného jazyka. Vylepšenou Siri, kterou Apple rovněž sliboval, stále nedodal.

Fotoaparát: 48Mpx všeuměl

Apple staví filosofii svých fotoaparátů na klíčovém slovu Fusion kamera, což je univerzální hlavní 48Mpx snímač. U dražších modelů (s výjimkou v podobě iPhonu Air) ji doplňuje ještě sekundárním snímačem, většinou širokoúhlý, případně ještě teleobjektivem. Jenže v případech, kde se rozhodne vsadit vše na jednu kartu, jako v případě iPhonu 17e, naráží na zjevné limitace tohoto „48megapixelového všeuměla“.

  • Hlavní – vlastní čip Apple, rozlišení 48,7 Mpx (12,2/24,4 Mpx), 1/2,55″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS)
  • Přední – vlastní čip Apple, rozlišení 12 Mpx (7,1 Mpx), 1/3,6″ velikost čipu, clona f/1.9, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů

Fotoaparát iPhonu 17e

Sestava je stejná jako vloni, hlavní slovo má 48Mpx Fusion foťák, který byl doposud použit právě pouze u iPhonu 16e, a také starší 12Mpx selfie kamerka. Co pak v žargónu Applu znamená ono označení „Fusion“? Za tímto marketingovým termínem se ukrývá univerzální fotoaparát s rozlišením 48 Mpx, který umí pomocí výřezu z velké fotky napodobit takřka bezztrátový 2× zoom.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Takže ano, částečně univerzální je a 2× zoom zde k dispozici je a rozhodně není k zahození. Denní snímky jsou kvalitou rozhodně na výborné úrovni. Platí to stejné, co u řádově dražších modelů: zaměření na přirozené vykreslení barev a světla, dobrá hloubka ostrosti a decentní post-processing. A to platí jak ve dne, tak překvapivě i v noci.

Zdejší „Fusion zoom“, tedy bez klasického teleobjektivu, ale nemůže suplovat klasický hardwarový teleobjektiv, což se naplno projevuje u portrétů. Při horším světle jsou zašuměné, případně o dost náchylnější k rozmazání při prudkém pohybu. Aby nezapadlo, maximální zoom je pouze 10×, pro který jsem ani vloni, ani letos nenašel žádné pádné využití.

Selfie snímač nás vrací kvalitou o mnoho let dozadu. Ne snad, že by nebyl dobrý, nicméně Apple už překopal vše, co šlo na mnohem lepší přední kamerky (u Maců Full HD, u iPhonů 18 Mpx), zatímco nejlevnější iPhony „e“ zůstaly u starých čelních kamerek. Problém to asi není, pro cílovou skupinu zcela dostačující. Zamrzí však funkce simultánního natáčení přední i zadní kamerou, která je dostupná pouze u dražších modelů současné generace.

Taktéž kvalita videa je zcela v pořádku vzhledem k zacílení produktu. Nabízí možnost 4K záznamu při 60 i 30 fps, zde však nutno upozornit na slabší stabilizaci. Video není vyloženě trhané či roztřesené, ale jde poznat, že při natáčení chodíte. Full HD záznam, opět dostupný v 60 i 30 fps, nabízí o něco lepší optickou stabilizaci.

Závěrečné hodnocení

iPhone 17e je přesně ten produkt, který vás donutí přemýšlet nad tím, jaký typ uživatele vlastně jste. A se zdravou mírou uvědomění říkám, že iPhone 17e je telefon pro většinu lidí. Jaké jsou jeho limity? Že nemá Dynamic Island? Že nemá 120Hz displej, nebo že mu chybí další fotoaparáty? Vždyť Apple ještě v září ujišťoval zákazníky iPhonu Air za bratru 30 tisíc korun, že jeden fotoaparát není žádný problém.

iPhone 17e – znovu a lépe…
iPhone 17e – znovu a lépe…

A také potvrzuje floskuli z úvodu – že druhá generace je vždycky o dost lepší, alespoň u Applu. Letos dostanete vesměs stejný iPhone jako vloni, ale s o rok delší softwarovou podporou, o generaci novějším procesorem, vyšší pamětí a také přibyl MagSafe. Díky tomu působí telefon jako mnohem vyváženější celek než iPhone 16e.

Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že pro někoho půjde stále o kompromisní iPhone. Já bych jej určitě doporučil na úkor starších, i když možná lépe vybavených iPhonů. Přece jen tady máte nové zařízení, které svou výbavou dostačuje většině zákazníků. A těm, kterým ne, ti se o jeho existenci stejně ani nebudou zajímat.

iPhone 17e

Iphone 17e Katalog
7.8

Design a zpracování

 8.2/10

Výkon a optimalizace

 8.8/10

Hardwarová výbava

 7.1/10

Fotografie a video

 7.1/10

Výdrž baterie

 7.9/10

Klady

  • minimalistický design a odlnost
  • výborný OLED displej
  • výkon a vyšší základní paměť
  • systém iOS s dlouhou podporou
  • konečně i MagSafe
  • jeden z mála posledních kompaktů

Zápory

  • jediný fotoaparát nemusí stačit
  • absence čipu N1 (Bluetooth 6, Wi-Fi 7)
  • nižší svítivost a jen 60 Hz
  • přiškrcený grafický výkon
Koupit iPhone 17e
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

