Máte doma MagSafe kabel? Apple pro něj vydal aktualizaci

Věděli jste, že napájecí kabel MagSafe k MacBookům potřebuje aktualizace?

Stačí ho mít zapojený k počítači a elektrické síti, o vše ostatní se postará sám

Mohlo by se to zdát jako dobrý začátek vtipu, ale v případě Applu se jedná o realitu. Řeč je o dvoumetrovém kabelu z USB-C na MagSafe 3, který se běžně používá pro napájení například MacBooku Air z loňska či MacBooku Pro z předloňska. Na takovém napájecím kabelu by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby pro něj Apple nevydal softwarovou aktualizaci.

Konkrétně se jedná o novou verzi firmwaru s označením 3.1.12 (10M1543). Co je předmětem záhadné aktualizace, netušíme, ale s trochou nadsázky se dá říci, že bez ní by se celý ekosystém Applu jistě zhroutil jako domeček z karet. Kromě updatu kabelu vydala firma z Cupertina také aktualizaci pro svou bezdrátovou nabíječku MagSafe Duo. Ani tady netušíme, co vlastně opravuje či vylepšuje.

Samotná aktualizace kabelu je navržena tak, aby o ní uživatel v ideálním případě ani nevěděl – stačí jej mít pouze zapojený v zásuvce a v MacBooku, přičemž celá magie se odehraje na pozadí bez zásahu uživatele. V případě nabíječky MagSafe Duo je rovněž potřeba ji připojit k počítači, aby se aktualizovala, přestože běžně nabíjí telefon či sluchátka.