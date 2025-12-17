Apple pro další iPhony chystá nápravu kontroverzního tlačítka Camera Control

- Tlačítko pro ovládání fotoaparátů u iPhonů s názvem Camera Control budí kontroverze
- Apple si toho je vědom a podle posledních spekulací chystá nápravu
- Některé dílčí úpravy dorazily už s příchodem iOS 18.2
Poslední generace iPhonů se mohou pyšnit dedikovaným tlačítkem pro ovládání fotoaparátů, nicméně nebyl by to Apple, kdyby představil jen obyčejné tlačítko – jedná se o kapacitní senzor, jež zároveň funguje jako dotyková ploška a reaguje na tlak. Díky tomu můžete ovládat více různých funkcí fotosestavy, kterou se daný iPhone pyšní. Ačkoli by jeden řekl, že představení Camera Control tlačítka, jak se oficiálně nazývá, většinu uživatelů potěší, opak je pravdou. Největší kritika se na něj nese především stran jeho umístění, neboť pro většinu majitelů je obtížně ovladatelné. Naštěstí se však zdá, že Apple plánuje tuto vychytávku vylepšit.
Očekávané vylepšení tlačítka Camera Control
Podle informací serveru The Information Apple plánuje odstranit citlivost na dotek a haptickou odezvu z tlačítka pro ovládání fotoaparátu u standardního modelu iPhone 18, což naznačuje, že nejspíše odstraní kapacitní vrstvu tlačítka. Spekulace neuvádí, zda se tato změna bude týkat i modelů iPhone 18 Pro, ale z důvodu konzistence se to jeví jako pravděpodobné. O zjednodušeném tlačítku pro ovládání fotoaparátu u modelů iPhone 18 se již dříve spekulovalo a vzhledem ke stále nepříliš pozitivním ohlasům není divu, že v Cupertinu přemýšlí, jak Camera Control vylepšit.
Díky této změně by uživatelé iPhone 18 už nemohli přejet prstem po ovládání fotoaparátu, což je něco, na co si mnoho uživatelů stěžovalo. Přepracované tlačítko by mělo být citlivé pouze na tlak. Spekulace zmiňuje, že zjednodušení ovládání fotoaparátu by snížilo náklady Applu, ale je velmi pravděpodobné, že společnost není motivována jen finanční stránkou věci, ale také naslouchá zpětné vazbě od zákazníků.
Apple již podnikl kroky, aby uživatelům poskytl větší kontrolu nad chováním ovládání fotoaparátu, v rámci aktualizace operačního systému iOS 18.2. Při nastavování nového iPhonu jsou nyní gesta přejetím prstem ve výchozím nastavení vypnutá. Očekává se, že Apple uvede modely iPhone 18 Pro na trh v září příštího roku, zatímco běžný model iPhone 18 se podle dřívějších spekulací se na trhu objeví až na jaře 2027.