iPhone 18 Pro: výrazná změna dynamického ostrova a Face ID pod displejem?

- O přesunu Face ID pod displej se hovoří už nějaký ten pátek
- Další spekulace nyní naznačují, že se toho dočkáme už u příští generace iPhonu
- Velká jména jako Mark Gurman či Ross Young nicméně nesouhlasí
Výřez na přední straně displeje iPhonu prošel v minulosti hned několika proměnami. Na tu největší ale uživatelé stále čekají, konkrétně na chvíli, kdy se Apple odhodlá přesunout přední selfie kameru společně se senzory biometrického ověřování Face ID pod displej, aby při letmém pohledu nebylo patrné, že se na přední straně nachází něco jiného, než displej. I když potřebné technologie už jsou nějaký ten pátek k dispozici, gigant z Cupertina podle všeho chce mít všechno vyladěné k dokonalosti a tak stále tento krok odkládá.
Dočkáme se Face ID pod displejem?
Podle účtu Smart Pikachu na čínské sociální síti Weibo, který již dříve sdílel přesné informace z dodavatelského řetězce čínského hardwaru, Apple testuje speciální sklo, které umožňuje infračerveným senzorům systému TrueDepth procházet panelem bez zkreslení. Tento přístup je podobný stávajícím průmyslovým technikám, které používají mikroperforované nebo nanostrukturované sklo k selektivnímu zlepšení přenosu infračerveného záření v lokalizované oblasti nad senzory. Informace také naznačují, že Apple již přiměl související dodavatele k urychlení příprav na potenciální výrobu.
Již dříve se objevilo několik spekulací, že modely iPhone 18 Pro budou vybaveny Face ID pod displejem, avšak zdroje se neshodnou na tom, zda se dočkáme již v příštím roce. V květnu publikoval The Information, že iPhony 18 Pro nebudou mít dynamický ostrov, ale pouze malý otvor v levém horním rohu displeje. Jiné spekulace naopak naznačují, že dynamický ostrov zůstane na svém místě v nezměněné podobě. Analytik Ross Young uvedl, že chystané iPhony by mohly mít Face ID pod displejem, což ale nemusí znamenat, že dynamický ostrov zmizí – místo toho může být otvor ve tvaru pilulky jen menší, k čemuž se přiklání i Mark Gurman z Bloombergu.
Nové tvrzení o mikrotransparentním skleněném okénku podporuje názor, že Apple chystá menší dynamický ostrov, který přesune komponenty senzoru TrueDepth pod displej a zachová menší výřez pro přední kameru. Ačkoli Smart Pikachu konkrétně nezmiňuje modely Pro, mezi řádky je naznačena přítomnost nového typu dynamického ostrova právě u nejvybavenějších modelů. Očekává se, že Apple uvede iPhony 18 Pro v září, spolu se zcela novým ohebným iPhonem.