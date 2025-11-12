TOPlist

iPhone 18 Pro přijde s upraveným designem zad. Co všechno se změní?

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 11. 12:00
2
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
  • Apple plánuje u příštích iPhonů Pro změnit design zad
  • Hovoří se o sjednocení barev u hliníkových a skleněných ploch
  • Spekuluje se i transparentní verzi

Apple se u letošních iPhonů Pro pořádně odvázal. Oproti minulým generacím sáhl k výrazné obměně celé konstrukce a designu, takže letošní iPhony poznáte od těch straších na první pohled. Celé tělo včetně zad je z velké části hliníkové, zaoblený čtvercový ostrůvek fotoaparátu byl nahrazen širokým „plateau“ a pod se pak nově nachází skleněný panel ukrývající nabíjecí systém MagSafe.

iPhone 17 Pro v oranžové a iPhone 17 Pro Max v modré barvě
iPhone 17 Pro v oranžové a iPhone 17 Pro Max v modré barvě

Apple se bude pravděpodobně držet tohoto designu po několik příštích generací, avšak úplně beze změn to zřejmě nebude – už příští iPhone 18 Pro má přinést minimálně jednu designovou úpravu.

iPhone 18 Pro: Apple sladí barvu hliníku a skla

Podle informací z čínských zdrojů má Apple v plánu provést příští rok drobnou designovou změnu zad, která se bude týkat skleněné plochy ve spodní části. Ta má u letošních modelů výrazně odlišnou barvu než hliníkový zbytek, u příští generace by ale mělo dojít ke sjednocení barev. Informátor Instant Digital tvrdí, že Apple aktualizoval proces výroby zadního skla, aby dokázal minimalizovat barevný rozdíl mezi sklem a hliníkovým rámem.

Barvy iPhonu 17 Pro a Pro Max

Informátor Digital Chat Station rovněž hovoří o chystané úpravě skleněné části, podle jeho informací by dokonce Apple mohl sáhnout k mírně transparentnímu designu. I když tato myšlenka zní zajímavě, předpokládáme, že se Apple vydá spíše konzervativní cestou. Za trochu té průsvitné odvahy bychom se rozhodně nezlobili – iPhone Air s průhlednými zády vypadá naprosto úžasně.

iPhone Air s průhlednými zády

Co se konstrukce týče, měly by příští iPhony Pro vypadat prakticky stejně jako ty letošní – měly by dostat stejné hliníkové šasi s podobnými rozměry a totožným rozmístěním prvků. Odvážnější by mohly být barevné varianty, podle nedávných spekulací by měl Apple nabídnout kávově hnědou, tmavě červenou a výrazně fialovou verzi.

Trojice nových barev pro iPhone 18 Pro/Max
Trojice spekulovaných nových barev pro iPhone 18 Pro/Max

Zbytek novinek bude pravděpodobně pouze mírnou evolucí – očekáváme nasazení výkonnějšího 2nm čipsetu Apple A20 Pro, vlastního modemu a vylepšených fotoaparátů a modernějšího displeje s menším dynamickým ostrůvkem.

Příchod další generace iPhonů Pro je očekáván tradičně v září příštího roku, jejich premiéra by měla být spojena s odhalením prvního ohebného iPhonu. Apple v tento termín plánoval odhalit i druhou generaci iPhonu Air, avšak kvůli mizerným prodejům první generace prý dojde k odkladu.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

