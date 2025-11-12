iPhone 18 Pro přijde s upraveným designem zad. Co všechno se změní?

- Apple plánuje u příštích iPhonů Pro změnit design zad
- Hovoří se o sjednocení barev u hliníkových a skleněných ploch
- Spekuluje se i transparentní verzi
Apple se u letošních iPhonů Pro pořádně odvázal. Oproti minulým generacím sáhl k výrazné obměně celé konstrukce a designu, takže letošní iPhony poznáte od těch straších na první pohled. Celé tělo včetně zad je z velké části hliníkové, zaoblený čtvercový ostrůvek fotoaparátu byl nahrazen širokým „plateau“ a pod se pak nově nachází skleněný panel ukrývající nabíjecí systém MagSafe.
Apple se bude pravděpodobně držet tohoto designu po několik příštích generací, avšak úplně beze změn to zřejmě nebude – už příští iPhone 18 Pro má přinést minimálně jednu designovou úpravu.
iPhone 18 Pro: Apple sladí barvu hliníku a skla
Podle informací z čínských zdrojů má Apple v plánu provést příští rok drobnou designovou změnu zad, která se bude týkat skleněné plochy ve spodní části. Ta má u letošních modelů výrazně odlišnou barvu než hliníkový zbytek, u příští generace by ale mělo dojít ke sjednocení barev. Informátor Instant Digital tvrdí, že Apple aktualizoval proces výroby zadního skla, aby dokázal minimalizovat barevný rozdíl mezi sklem a hliníkovým rámem.
Informátor Digital Chat Station rovněž hovoří o chystané úpravě skleněné části, podle jeho informací by dokonce Apple mohl sáhnout k mírně transparentnímu designu. I když tato myšlenka zní zajímavě, předpokládáme, že se Apple vydá spíše konzervativní cestou. Za trochu té průsvitné odvahy bychom se rozhodně nezlobili – iPhone Air s průhlednými zády vypadá naprosto úžasně.
Co se konstrukce týče, měly by příští iPhony Pro vypadat prakticky stejně jako ty letošní – měly by dostat stejné hliníkové šasi s podobnými rozměry a totožným rozmístěním prvků. Odvážnější by mohly být barevné varianty, podle nedávných spekulací by měl Apple nabídnout kávově hnědou, tmavě červenou a výrazně fialovou verzi.
Zbytek novinek bude pravděpodobně pouze mírnou evolucí – očekáváme nasazení výkonnějšího 2nm čipsetu Apple A20 Pro, vlastního modemu a vylepšených fotoaparátů a modernějšího displeje s menším dynamickým ostrůvkem.
Příchod další generace iPhonů Pro je očekáván tradičně v září příštího roku, jejich premiéra by měla být spojena s odhalením prvního ohebného iPhonu. Apple v tento termín plánoval odhalit i druhou generaci iPhonu Air, avšak kvůli mizerným prodejům první generace prý dojde k odkladu.