iPhone Air s průhlednými zády? Design, který pobláznil i fanoušky Nothingu

Jakub Fišer
Jakub Fišer 20. 10. 18:30
iPhone Air s průhlednými zády
  • iPhone Air má kvůli své extra tenké konstrukci velmi specifickou anatomii
  • Záda, z nichž tři čtvrtiny jsou pouze baterie, přímo vybízí k využití transparentního designu
  • YouTube kanál Phone Repair Guru vytvořil alternativní kryt, který odhaluje všechny vnitřnosti

iPhone Air má unikátní anatomii zad, kterou částečně komentoval už sám Apple, naplno se pak projevila při rozborce iFixit. Specificky umístěné komponenty na zádech tak přímo volají po tom, aby měl iPhone Air transparentní povrch zad. Alternativní řešení zadního krytu navrhli designéři z youtubového kanálu Phone Repair Guru a dlužno podotknout, že telefony značky Nothing mohou blednout závistí.

iPhone Air, anatomický unikát

Konstruktéři společnosti Apple při vývoji iPhonu Air soustředili veškerou pozornost do horního hrbolku, kde je umístěn fotoaparát, ale také drtivá většina všech komponent – prakticky až na baterii, bezdrátovou dobíjecí cívku a pochopitelně i porty nebo kontakty bočních tlačítek.



iPhone Air v podrobné české recenzi



Youtubeři Phone Repair Guru tedy odejmuli zadní sklokeramický kryt iPhonu, odepnuli z něj bezdrátovou nabíjecí cívku, kterou následně připojili k transparentnímu skleněnému krytu. Tento náhradní kryt byl speciálně navržen tak, aby kopíroval design toho původního, včetně vystouplého „fotoostrůvku“ na zádech, který se jakoby postupně zvedá ze zad a nevystupuje kolmo.

Transparentní záda, která závidí i Nothing

Během rozebírání si všimli několika technických detailů, včetně znatelně silnějších magnetů MagSafe a složitého vrstvení pod zakřiveným výstupkem kamery. Pomocí kombinace tepla, isopropylalkoholu a trpělivosti se jim podařilo oddělit kovové desky a odstranit barvu, aby odhalili čisté, minimalistické vnitřnosti telefonu.

Výsledkem je plně funkční, průhledný iPhone Air, který předvádí své krásně uspořádané vnitřnosti, což je výkon, který i Suhaib označuje za jednu z jejich dosud nejlepších předělávek. Podívejte se na kompletní video s rozebíráním níže, abyste si proces mohli prohlédnout zblízka.

