Hit, nebo propadák? iPhone Air se v Číně vyprodal, Apple přesto omezuje výrobu

Jedním z nejpřekvapivějších smartphonů v letošním roce je bezesporu iPhone Air. I když jej technologičtí nadšenci očekávali delší dobu a jeho příchod nebyl až tak neočekávaný, přesto dokázal nejtenčí iPhone v historii nejednoho zájemce uchvátit. Velkou otázkou ovšem bylo, zda bude iPhone Air konečně hitem, nebo zda převezme smolnou štafetu „iPhonu v zemi nikoho“ – na jeho pozici se totiž v minulosti objevil menší iPhone s přídomkem mini, který se příliš neprodával, který Apple nahradil variantou Plus, jenž se prodávala ještě hůř.
Tenké smartphony příliš netáhnou
Hned po startu prodeje to sice z pohledu čísel vypadalo lépe, než u jeho předchůdců, na druhou stranu byl iPhone Air často jediným modelem, který byl u prodejců k dispozici – ostatní totiž byly vyprodány. Podle informací deníku South China Morning Post byl iPhone Air v čínských internetových obchodech vyprodán během několika hodin od zahájení předprodeje, což je jistě slibný start ve druhé nejlidnatější zemi světa. Poptávka po iPhonu Air údajně prudce vzrostla ihned po zahájení předobjednávek.
Online obchod Apple a jeden z velkých prodejců Tmall uvedli, že během prvních dvou hodin od zahájení prodeje byly všechny barevné varianty a konfigurace úložiště vyprodány, což odráží ještě vyšší poptávku, než jakou zařízení zaznamenalo minulý měsíc na západních trzích. Právě neuspokojivé prodeje na Západě je patrně důvodem, proč Apple plánuje snížit výrobu iPhonu Air, jak se domnívá japonská společnost Mizuho Securities.
Japonská investiční společnost tvrdí, že iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max zaznamenávají vyšší prodeje než jejich předchůdci ve stejném období loňského roku, zatímco standardní iPhone 17 je velkým úspěchem a dosahuje výrazně lepších výsledků než iPhone 16.
iPhone Air je podle všeho výjimkou: Apple plánuje letos snížit jeho výrobu o jeden milion kusů. Zároveň Apple plánuje zvýšit výrobu všech ostatních modelů o dva miliony kusů. Celková prognóza výroby řady iPhone 17 pro letošní rok byla rovněž zvýšena z 88 milionů kusů na 94 milionů kusů pro začátek roku 2026.
Aktuální čísla naznačují, že se Applu a Samsungu, dvěma gigantům v oblasti chytrých telefonů, nepodařilo přesvědčit zákazníky o tom, že tenké smartphony jsou budoucnost. Zatímco o zařízení od Applu je alespoň zájem, Samsung nicméně podle posledních informací nástupce tenkého modelu Edge zrušil. Mezitím své tenké „žiletky“ představila i Motorola či Nubia, avšak v jejich případě zřejmě o velké prodejní hity nepůjde.