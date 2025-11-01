Oranžová byla jen začátek. iPhone 18 má být nejbarevnější v historii

- Letošní barevné kombinace iPhonů mají být jen zahřívacím kolem
- V příštím roce údajně Apple odhalí tři zcela nové barevné kombinace
- Zarážející je především absence černé a stříbrné varianty
I když si to nechceme přiznat, pro řadu z nás hraje barva velkou roli při výběru chytrého telefonu. Ano, sice ho většina z nás ihned dá do nějakého pouzdra, přesto ale barevnou variantu vždy pečlivě zvažujeme. Apple se v rámci letošní řady iPhonů 17 Pro/Max rozhodl hned ke dvěma kontroverzním krokům, které budí velké vášně – zaprvé představil novou barevnou variantu s názvem kosmicky oranžová, jenž si okamžitě získala spoustu příznivců i odpůrců. Zadruhé se gigant z Cupertina rozhodl pro poměrně odvážný krok, konkrétně vynechání tradiční černé barvy, či alespoň nějakého podobného odstínu.
Oranžovou má v příštím roce nahradit fialová
Právě černá barva patří mezi dlouhodobě nejpopulárnější. Apple ji sice nahradil tmavě modrou, která vypadá velmi elegantně, nicméně černá je zkrátka černá. Kdo by čekal, že Apple v příštím roce s nástupem iPhonů 18 Pro/Max zařadí zpátečku a vrátí se k tradičnějším barevným schématům, jako tomu bylo u předchozích generací, pletl by se. I když je na definitivní potvrzení barevných kombinací budoucích Pro modelů ještě brzy, internetem už nyní koluje paleta, se kterou se budeme příští rok nejspíše pravidelně setkávat.
Za zveřejněním nových barev stojí známý leaker Instant Digital, který má na svém kontě několik přesných předpovědí. Tentokrát odhaduje, že by se iPhony 18 Pro/Max mohly prodávat v hnědé barvě označené jako kávová, tmavě červeném burgundském odstínu a výrazném fialovém pigmentu, který jistě bude budit podobné vášně, jako nynější kosmická červená. Modely iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 a iPhone 14 Pro byly k dispozici v levandulové nebo fialové, ale dosud neexistovaly žádné iPhony v kávové nebo vínové.
Informátor dodal, že ani příští rok nebude k dispozici černý model iPhone 18 Pro. iPhone 17 Pro je k dispozici ve stříbrné, tmavě modré a kosmické oranžové barvě. Poprvé v historii tohoto zařízení by nebyla k dispozici černá ani šedá barva, což je velmi odvážné. Jestli tuto změnu konzervativnější uživatelé překousnou je otázka, nicméně také je ve hře varianta, že Apple nakonec sáhne po jiné paletě a v rámci svých nejvybavenějších modelů nakonec nějakou „neutrální“ barvu zařadí do portfolia.