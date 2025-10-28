TOPlist

Variabilní clona za rok, vlastní fotočip za dva: Apple chce z iPhonu udělat fotografické monstrum

Jakub Karásek
28. 10.
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
  • Apple připravuje významnou proměnu fotoaparátů v iPhonech
  • iPhony Pro by měly už příští rok dostat objektiv s variabilní clonou
  • Za dva roky bychom se měli od Applu dočkat vlastního snímače s unikátní technologií záznamu

Apple v letošním roce výrazně sblížil schopností základního iPhonu s vrcholnými „Pro“ modely, díky čemuž se iPhone 17 těší obrovskému zájmu zákazníků. Řada iPhone Pro zde zůstává pro nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují maximální výkon, a hlavně univerzálnější sestavu fotoaparátů zahrnující navíc teleobjektiv. Pro příští generace iPhonů Apple navíc připravuje další užitečná zlepšení.

Fotoaparát s variabilní clonou

Podle informátora Digital Chat Station, který čerpá informace z dodavatelských řetězců, dostane iPhone 18 Pro nový zadní fotoaparát. Rozlišení 48 megapixelů zůstane, novinkou má být ale variabilní clona objektivu. Poslední tři generace iPhonů Pro disponují fixním clonovým číslem f/1.78, u příští generace by měla být tato hodnota dynamická, byť rozsah zatím neznáme.

Variabilní clona umožňuje korigovat vzhled fotografií. Díky fyzické úpravě otvoru v objektivu je možné za zhoršeného osvětlení propouštět směrem ke snímači více světla, s užším otvorem lze naopak získávat větší hloubku ostrosti a plynulejší rozmazání pozadí. Tento prvek není ve světě smartphonů žádnou novinkou, v různých podobách se objevil u telefonů značek Huawei, Xiaomi, Honor nebo Sony.

Variabilní clona u Xiaomi 14 Pro
Variabilní clona u Xiaomi 14 Pro

O tom, že iPhone 18 Pro dostane variabilní clonu, referoval už loni v listopadu informátor Ming-Chi Kuo, což tomuto „leaku“ přidává na důvěryhodnosti.

Vlastní snímač v roce 2027

Apple v současnosti odebírá do svých telefonů fotosnímače od Sony, v roce 2027 by ale měl podle korejských zdrojů nasadit senzory vlastní výroby. Nemá se jednat o ledajaký snímač, ale o senzor využívající technologii LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), což je zobrazovací technologie nové generace, která umožňuje každému pixelu ukládat různé množství světla v závislosti na jasu scény.

Iphone 17 Pro
iPhone 17 Pro
Snímače s technologií LOFIC disponují kondenzátorem na každém pixelu, díky čemuž dokážou zachytit více světla než běžné čipy. Tyto snímače umožňují zachytit extrémně kontrastní scény s minimálním šumem, dynamický rozsah je v jejich případě až 20 EV a blíží se schopnostem lidského oka.

Novou generaci fotosenzorů hodlají kromě Applu používat i další výrobci, už příští rok bychom se s nimi měli setkávat ve smartphonech Sony, na vlastním řešení pracují i společnosti Oppo a Vivo. Apple si na obrazový senzor s technologií LOFIC podal patentovou přihlášku letos v červenci, dokonce prý již vyvinul funkční prototyp, který je pravděpodobně testován na vývojovém hardwaru. Vlastní senzor by měl být součástí výroční řady iPhone 20, která bude představena za dva roky.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
