Variabilní clona za rok, vlastní fotočip za dva: Apple chce z iPhonu udělat fotografické monstrum

- Apple připravuje významnou proměnu fotoaparátů v iPhonech
- iPhony Pro by měly už příští rok dostat objektiv s variabilní clonou
- Za dva roky bychom se měli od Applu dočkat vlastního snímače s unikátní technologií záznamu
Apple v letošním roce výrazně sblížil schopností základního iPhonu s vrcholnými „Pro“ modely, díky čemuž se iPhone 17 těší obrovskému zájmu zákazníků. Řada iPhone Pro zde zůstává pro nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují maximální výkon, a hlavně univerzálnější sestavu fotoaparátů zahrnující navíc teleobjektiv. Pro příští generace iPhonů Apple navíc připravuje další užitečná zlepšení.
Fotoaparát s variabilní clonou
Podle informátora Digital Chat Station, který čerpá informace z dodavatelských řetězců, dostane iPhone 18 Pro nový zadní fotoaparát. Rozlišení 48 megapixelů zůstane, novinkou má být ale variabilní clona objektivu. Poslední tři generace iPhonů Pro disponují fixním clonovým číslem f/1.78, u příští generace by měla být tato hodnota dynamická, byť rozsah zatím neznáme.
Variabilní clona umožňuje korigovat vzhled fotografií. Díky fyzické úpravě otvoru v objektivu je možné za zhoršeného osvětlení propouštět směrem ke snímači více světla, s užším otvorem lze naopak získávat větší hloubku ostrosti a plynulejší rozmazání pozadí. Tento prvek není ve světě smartphonů žádnou novinkou, v různých podobách se objevil u telefonů značek Huawei, Xiaomi, Honor nebo Sony.
O tom, že iPhone 18 Pro dostane variabilní clonu, referoval už loni v listopadu informátor Ming-Chi Kuo, což tomuto „leaku“ přidává na důvěryhodnosti.
Vlastní snímač v roce 2027
Apple v současnosti odebírá do svých telefonů fotosnímače od Sony, v roce 2027 by ale měl podle korejských zdrojů nasadit senzory vlastní výroby. Nemá se jednat o ledajaký snímač, ale o senzor využívající technologii LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), což je zobrazovací technologie nové generace, která umožňuje každému pixelu ukládat různé množství světla v závislosti na jasu scény.
Snímače s technologií LOFIC disponují kondenzátorem na každém pixelu, díky čemuž dokážou zachytit více světla než běžné čipy. Tyto snímače umožňují zachytit extrémně kontrastní scény s minimálním šumem, dynamický rozsah je v jejich případě až 20 EV a blíží se schopnostem lidského oka.
Novou generaci fotosenzorů hodlají kromě Applu používat i další výrobci, už příští rok bychom se s nimi měli setkávat ve smartphonech Sony, na vlastním řešení pracují i společnosti Oppo a Vivo. Apple si na obrazový senzor s technologií LOFIC podal patentovou přihlášku letos v červenci, dokonce prý již vyvinul funkční prototyp, který je pravděpodobně testován na vývojovém hardwaru. Vlastní senzor by měl být součástí výroční řady iPhone 20, která bude představena za dva roky.
