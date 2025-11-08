TOPlist

iPhone 18 Pro má mít menší výřez v displeji, Apple testuje inovativní řešení

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 11. 12:00
0
Dynamický ostrov na iPhonu
  • Apple se údajně chystá zmenšit výřez známý jako Dynamický ostrov
  • K tomu by měl využít inovativní metodu známou pod zkratkou HIIA
  • Kolem zmenšení ale stále visí řada otazníků

Prvek známý jako Dynamický ostrov vzbudil poměrně velký ohlas, a to jak v pozitivním, tak i v negativním slova smyslu. Za tu dobu, co s námi tento menší pilulkovitý výřez, který Apple šikovně zakomponoval do svého uživatelského prostředí, je, jsme si na něj nicméně zvykli a pomalu se u něj začínají inspirovat i ostatní výrobci. Pokud jste si ale mysleli, že tímto krokem Apple skončil, jste na omylu – podle čínského leakera Apple testuje novou technologii miniaturizace fotoaparátů, aby zmenšil velikost předního fotoaparátu u modelů iPhone 18 Pro, které se objeví na trhu příští rok.

Menší výřez Dynamického ostrova

Podle známého leakera Digital Chat Station, který má na svém účtu na čínské sociální síti Weibo více než tři miliony sledujících, Apple testuje jediný otvor HIIA (hole in active area) pro přední kameru, která se v současné době nachází v Dynamickém ostrově. HIAA je technika výroby displejů vyvinutá Samsungem a dalšími výrobci, která integruje přední fotoaparáty do OLED panelu, aniž by zabírala příliš mnoho aktivní plochy obrazovky. Tato technika spočívá v přesném vyvrtání malého otvoru v oblasti aktivních pixelů pomocí laserového mikrovrtání, což vede k vytvoření jediného kompaktního otvoru.

Není to poprvé, co Digital Chat Station tvrdí, že Apple testuje technologii HIAA pro modely iPhone 18 Pro. V květnu uvedli, že Apple ji používá ve spojení s technologií Face ID pod displejem. Tyto komentáře přišly na základě zprávy serveru The Information, která také uváděla, že Face ID pod displejem je v plánu a že Apple hodlá umístit otvor pro přední kameru do levého horního rohu obrazovky.



Apple iPhone 16 Pro Max



Nepřehlédněte

iPhone 18 Pro a Face ID pod displejem? Apple chystá radikální designovou proměnu

Dnešní spekulace je však vcelku nejednoznačná, neboť leaker uvádí, že v důsledku použití technologie HIAA se změní tvar displeje zařízení díky menšímu otvoru pro fotoaparát, avšak není zcela jasné, zda to znamená, že se přední fotoaparát přesune, nebo zda zůstane součástí menšího Dynamického ostrova. Nezmiňuje se ani o Face ID ukrytým pod displejem, tudíž je otázkou, jak nakonec Apple výřez v případě iPhonu 18 Pro vyřeší.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)
Speciální funkce pouze pro Evropu. WhatsApp se promění v univerzální komunikátor
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 8:00
0
Tvorba loga Apple TV
Nové logo Apple TV ukrývá zajímavé tajemství. Nad jeho vznikem musíme smeknout
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
1
Evropska unie vs. společnost Apple (ilustrační obrázek)
Apple a Evropská unie v ostrém sporu. Jeden je prý laxní, druhý moc radikální
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
2
Příslušenství Fixed
Na Fixed padly obří slevy. Oblíbená MagPowerstation za 799 Kč a chytrý Tag jen za 299 Kč
PR článek
PR článek PR článek včera 17:20

Kapitoly článku