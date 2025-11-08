iPhone 18 Pro má mít menší výřez v displeji, Apple testuje inovativní řešení

- Apple se údajně chystá zmenšit výřez známý jako Dynamický ostrov
- K tomu by měl využít inovativní metodu známou pod zkratkou HIIA
- Kolem zmenšení ale stále visí řada otazníků
Prvek známý jako Dynamický ostrov vzbudil poměrně velký ohlas, a to jak v pozitivním, tak i v negativním slova smyslu. Za tu dobu, co s námi tento menší pilulkovitý výřez, který Apple šikovně zakomponoval do svého uživatelského prostředí, je, jsme si na něj nicméně zvykli a pomalu se u něj začínají inspirovat i ostatní výrobci. Pokud jste si ale mysleli, že tímto krokem Apple skončil, jste na omylu – podle čínského leakera Apple testuje novou technologii miniaturizace fotoaparátů, aby zmenšil velikost předního fotoaparátu u modelů iPhone 18 Pro, které se objeví na trhu příští rok.
Menší výřez Dynamického ostrova
Podle známého leakera Digital Chat Station, který má na svém účtu na čínské sociální síti Weibo více než tři miliony sledujících, Apple testuje jediný otvor HIIA (hole in active area) pro přední kameru, která se v současné době nachází v Dynamickém ostrově. HIAA je technika výroby displejů vyvinutá Samsungem a dalšími výrobci, která integruje přední fotoaparáty do OLED panelu, aniž by zabírala příliš mnoho aktivní plochy obrazovky. Tato technika spočívá v přesném vyvrtání malého otvoru v oblasti aktivních pixelů pomocí laserového mikrovrtání, což vede k vytvoření jediného kompaktního otvoru.
Není to poprvé, co Digital Chat Station tvrdí, že Apple testuje technologii HIAA pro modely iPhone 18 Pro. V květnu uvedli, že Apple ji používá ve spojení s technologií Face ID pod displejem. Tyto komentáře přišly na základě zprávy serveru The Information, která také uváděla, že Face ID pod displejem je v plánu a že Apple hodlá umístit otvor pro přední kameru do levého horního rohu obrazovky.
Dnešní spekulace je však vcelku nejednoznačná, neboť leaker uvádí, že v důsledku použití technologie HIAA se změní tvar displeje zařízení díky menšímu otvoru pro fotoaparát, avšak není zcela jasné, zda to znamená, že se přední fotoaparát přesune, nebo zda zůstane součástí menšího Dynamického ostrova. Nezmiňuje se ani o Face ID ukrytým pod displejem, tudíž je otázkou, jak nakonec Apple výřez v případě iPhonu 18 Pro vyřeší.