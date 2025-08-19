TOPlist

Máme potvrzeno! Na iPhonech v Česku konečně fungují RCS zprávy, i když ne všem

Jakub Fišer 19. 8. 16:20
RCS na iPhonu s iOS 26
  • První operátor v Česku konečně se svolením Applu spouští protokol RCS na iPhonu
  • Uživatelé Androidu a iPhonu tak budou moci chatovat přes zprávy se vším všudy
  • Podmínkou je aktuální beta verze iOS 26 a SIM karta od T-Mobilu, další operátoři budou přibývat

Už vloni v červnu Apple lákal na zajímavou novinku tehdy oznámeného iOS 18, a sice protokol RCS pro rychlou komunikaci mezi uživateli iPhonů a telefonů s Androidem. Zatímco ve světě byla funkce dostupná už během loňského léta v rámci veřejného beta testu nového iOS, Česko zůstalo upozaděno. Vakuum je ale pryč a funkce konečně přichází i do České republiky.

RCS na iPhonech v Česku

Technologie RCS, neboli Rich Communication Services, nahrazuje dosavadní SMS zprávy, protože umožňuje komunikovat mezi jednotlivými uživateli mobilních čísel čistě pomocí internetu. Součástí chatování mezi nimi tedy je i možnost odesílat videa a fotky přes data, nikoliv jako MMS, uživatelé vidí, že druhá strana zrovna píše, a také mají v rámci RCS k dispozici reakce na zprávy.



Aplikace iMessage v iOS 17 na iPhonu 14 Pro



iOS 18 zjednodušuje chatování mezi uživateli. V Česku však funkci brzdí Apple a operátoři (oživeno)

Dlužno podotknout, že mezi uživateli Androidu RCS funguje už od roku 2022 prostřednictvím aplikace Zprávy. Mezi uživateli v ekosystému Applu pak funguje systém iMessage, který rovněž nabízí moderní způsob chatování. Pokud ale chtěli běžnou formou chatovat uživatelé Android s těmi z iPhonu a naopak, nezbývalo než přesedlat na alternativní řešení, například WhatsApp či Facebook Messenger.

Ještě v září loňského roku, kdy už byla funkce dostupná v ostré verzi iOS 18, tuzemští operátoři přehazovali zodpovědnost na Apple. Jak nám tehdy potvrdili mluvčí Vodafonu, O2 i T-Mobilu, s americkou firmou jsou v úzkém kontaktu a na zpřístupnění této funkce spolupracují. Oni mají zkrátka „vše hotovo“ a čeká se na schválení z Cupertina.

Testovací provoz s iOS 26

To přišlo pravděpodobně nyní. Se nejnovější betou iOS 26 se v nastavení objevila možnost RCS, kterou když aktivujete, váš iPhone se připojí do systému RCS. Má to ale háček, a ne jeden. Abyste funkci na vašem iPhonu rozchodili, potřebujete nejnovější beta verzi: buď Public Beta 4, případně pokročilejší Developer Beta 7. Méně zkušeným uživatelům doporučujeme první zmíněnou.

A pak hodně záleží na tom, jakého máte operátora. Podle našich informací funkci podporuje T-Mobile, v redakci jsme funkci vyzkoušeli a patrně funguje. Při chatování s uživatelem na Androidu vidíte, že píše zprávu, dostanete informaci o tom, že zprávu zobrazil, což platí i pro druhou stranu. Jen reakce na zprávy jsou zatím k dispozici pouze ve formě textové zprávy.

Informace z GitHubu potvrzují testovací provoz u T-Mobilu
Informace z GitHubu potvrzují testovací provoz u T-Mobilu

U dalších dvou operátorů – O2 a Vodafonu – je zatím podpora s otazníkem. Podle diagramu z GitHubu od uživatele @cupboard_ však funkci testuje právě pouze T-Mobile, respektive sesterský slovenský Telekom. Zbývající operátoři se na zpřístupnění teprve připravují, zatím ale nechtějí nic zásadního komunikovat.

„Pravidelně vyhodnocujeme příležitosti a možnosti nasazení nových služeb, v tuto chvíli však nemůžeme nic komentovat,“ potvrdil Ioannis Papadopoulos z tiskového oddělení Vodafonu. Zástupci O2 se k situaci zatím nevyjádřili.

Zdroj článku
Kapitoly článku