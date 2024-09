iOS 18 zjednodušuje chatování mezi uživateli. V Česku však funkci brzdí Apple a operátoři

S vydáním iOS 18 končí jedna nepříjemná éra. Pokud jste z iPhonu chtěli poslat zprávu někomu na Android, museli jste pro to využít starý systém SMS. Jenže iOS 18 zpřístupňuje protokol RCS, po novu tak bude možné chatovat „jako přes iMessage“ i s uživateli z opačného břehu. Bohužel v Česku funkce stále dostupná není, a na vině jsou jak operátoři, tak údajně i samotný Apple.

O této pro uživatele celkem zásadní novince jsme informovali již v červnu. Tehdy se funkce poprvé objevila v druhé vývojářské beta verzi iOS 18 a na vybraných trzích byla rovnou dostupná.

Apple is starting to #GetTheMessage. Here's to green and blue being friends.

— Android (@Android) September 16, 2024