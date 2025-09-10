TOPlist

Je to oficiální: T-Mobile jako první v Česku spouští RCS zprávy pro iPhone

Michal Javůrek
Michal Javůrek 10. 9. 14:29
RCS na iPhonu s iOS 26
  • Výhody RCS si od 15. září budou moci v Česku užívat zákazníci T-Mobilu
  • Jde o chat v reálném čase, sdílení fotografií a videí v lepší kvalitě, skupinové konverzace i vyšší bezpečnost
  • Díky RCS se komunikace mezi uživateli zařízení s Androidem a iPhony výrazně zpříjemní

T-Mobile ve spolupráci se skupinou Deutsche Telekom a technologickými partnery příští pondělí 15. září zpřístupní moderní komunikační standard RCS na iPhonech prostřednictvím aktualizace operačního systému iOS 26. Pokud jste zákazníky T-Mobile a na svém iPhonu máte beta verzi iOS 26, ať už v rámci vývojářského, nebo testovacího programu, fungují vám RCS zprávy od 18. srpna (informovali jsme zde).



RCS na iPhonu s iOS 26



„Naším cílem je, aby zákazníci T-Mobile patřili mezi první na českém trhu, kteří získají přístup k nejnovějším technologiím. Jakmile Apple v září 2024 oznámil podporu RCS v iOS 18, okamžitě jsme začali připravovat nasazení této služby v naší síti. Přestože Česko tehdy nebylo součástí dané aktualizace, díky úzké spolupráci napříč celou skupinou jsme byli připraveni na certifikaci a mohli jsme využít hned první možný termín, který nám Apple poskytl – tedy nynější aktualizaci,“ říká Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.

Co jsou to RCS zprávy?

RCS (Rich Communication Services) zprávy představují moderní nástupce klasických SMS a MMS. Oproti nim nabízejí funkce známé z populárních chatovacích aplikací – například odesílání obrázků ve vysoké kvalitě, potvrzení o přečtení, indikaci psaní nebo sdílení polohy v reálném čase. Zprávy se posílají přes internet, nikoli přes mobilní síť, takže fungují i přes Wi-Fi a neomezují se délkou či počtem znaků. RCS se stává standardem pro nativní zasílání zpráv v systému Android, a díky podpoře Googlu se dočkalo výrazného rozšíření mezi výrobci i operátory.

Novinkou roku 2025 je oficiální zavedení podpory RCS i do systému iOS. Apple tak reaguje na dlouhodobý tlak uživatelů i konkurence, čímž umožňuje plynulejší komunikaci mezi iPhony a zařízeními s Androidem. Uživatelé obou platforem tak nyní mohou využívat moderní funkce i při vzájemné komunikaci – bez nutnosti instalace aplikací třetích stran. RCS tím snižuje bariéry mezi ekosystémy a přibližuje se univerzálnímu standardu budoucnosti pro mobilní komunikaci.

Zákazníci operátora s iPhony tak nově mohou využívat modernější a bezpečnější způsob zasílání zpráv, který nabízí nové možnosti oproti tradičním SMS a MMS. RCS sjednocuje textovou komunikaci napříč zařízeními a platformami.

V praxi to znamená, že uživatelé iPhonů a Android telefonů mohou nově mezi sebou komunikovat prostřednictvím funkcí, které byly dosud zpravidla dostupné jen v aplikacích třetích stran, které se musí do telefonu instalovat zvlášť. Pro běžné uživatele přináší RCS naprostou jednoduchost – fotografie a videa ve vysoké kvalitě, hlasové nahrávky či sdílená poloha – zprávy přicházejí do stejné základní aplikace v jejich telefonu jako běžné SMS.



T-Mobile podporuje RCS komunikaci na telefonech s Androidem již více než 3 roky.  Nyní je dostupná také na iPhonech od modelu 11 a novějších, včetně modelu iPhone SE (2. a 3. generace). „RCS je na Apple telefonech nyní k dispozici automaticky a bezplatně, ať už jde o tarifní zákazníky, uživatele předplacených karet, firemní zákazníky nebo uživatele značek Kaktus, a dalších, a to jak doma, tak v rámci roamingu. Podmínkou je mít u nás aktivovanou jakoukoliv mobilní službu a telefon aktualizovaný na iOS 26. RCS vyžaduje datové připojení. Proto je zapotřebí mít buď dostupná mobilní data nebo Wi-Fi,” doplňuje Otakar Mráz, manažer rozvoje mobilních sítí v T-Mobile.

Na rozdíl od iMessage, která má barvu bubliny modrou, ponechal Apple pro RCS barvu zelenou, stejně jako u SMS/MMS. Uživatel v aplikaci Zprávy tak jednoznačně pozná, zda posílá iMessage (modrá), RCS nebo SMS/MMS (zelená) podle textu uvedeném v poli pro psaní zprávy a po jejím odeslání se bublina zabarví. iPhone vždy preferuje iMessage, pokud ji druhá strana podporuje; není-li dostupná, odešle zprávu jako RCS, případně po několika minutách automaticky převede na SMS/MMS s poplatkem dle tarifu. Funkce RCS není dostupná pro iPady, které podporují pouze iMessage.

RBM pro firemní sektor

Prostor dostává i firemní komunikace prostřednictvím služby RBM (Rich Business Messaging nebo RCS Business Messaging), která umožňuje firmám zasílat RCS zprávy na mobilní telefony svých zákazníků. Firmy tak mohou proměnit obyčejné SMS notifikace v interaktivní konverzace s multimediálním obsahem, grafikou či personalizovanými odkazy. Díky zpřístupnění RCS na telefonech značky Apple mají možnost oslovit ještě více zákazníků bez ohledu na to, zda používají iPhone nebo Android.

Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

