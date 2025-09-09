Apple mění směr: iPhone 17 Pro (Max) vypadá úplně jinak, přesto ho budete milovat

- iPhone 17 Pro a 17 Pro Max vypadají zcela jinak než jejich předchůdci
- Apple opustil titan a přišel se zbrusu novou hliníkovo-skleněnou konstrukcí
- Modul s fotoaparáty nyní zabírá celou šířku telefonu
Na dnešní den připadl každoroční svátek fanoušků značky Apple, v rámci něhož kalifornská firma představuje novou generaci svého nejúspěšnějšího produktu v historii – iPhonu. Letošní řadu stejně jako v minulých letech tvoří čtyři modely, z nichž ty nejvýše postavené nesou přídomek „Pro“. Jako obvykle se jedná o vlajkonoše nových technologií, na nichž Apple demonstruje to nejlepší, co je schopen aktuálně vyrobit.
Letošní iPhony navíc nepřináší pouze evoluční upgrade čipsetu a fotoaparátu – jedná se o komplexní upgrade, který se po dlouhých letech týká i samotného designu. I náhodní kolemjdoucí na dálku poznají, že ve svých rukách držíte iPhone z roku 2025.
iPhone 17 Pro (Max): radikální změna designu
Design iPhonů Pro se v minulých letech prakticky neměnil, pokud tedy nepočítáme mírně tenčí rámečky okolo displeje nebo přidání ovládacího prvku Camera Control na pravou stranu. Letos je ale jinak prakticky všechno – změnil se jak vzhled, tak i celková konstrukce telefonu. Zatímco v minulých letech jsme si zvykli na „slepenec“ titanovo-hliníkového rámečku a dvou skleněných ploch, letos se Apple odhodlal k odvážnějšímu kroku.
iPhone 17 Pro (Max) kvůli lepšímu odvodu tepla opustil dříve pevný a lehký titan, a namísto něj použil „obyčejnější“ hliník třídy 7000. Ten navíc netvoří pouze rámeček telefonu, ale i značnou část zad včetně nového širokého ostrůvku s fotoaparáty. Unibody konstrukce Applu dovolila lépe uspořádat komponenty uvnitř, což se projevilo zejména v nasazení větších baterií a zvětšení výdrže na jedno nabití.
Kdyby iPhony nepodporovaly bezdrátové nabíjení, možná by Apple vyrobil z hliníku celé šasi, takto ale musel pod fotomodulem vytvořit skleněné „okýnko“ ukrývající nabíjecí cívku s magnety. Uprostřed této skleněné plochy se nachází ikonické logo s nakousnutým jablíčkem, které je tak posazeno níže než u minulých generací.
iPhone 17 Pro i 17 Pro Max mají v pase 8,75 mm a váží 204, respektive 231 gramů. Oba telefony splňují krytí IP68 a budou nabízené ve třech barvách – stříbrné, tmavě modré a kosmicky oranžové.
Apple A19 Pro s kapalinovým chlazením
Srdcem letošních iPhonů Pro je zbrusu nový 3nm čipset A19 Pro s 6jádrovým procesorem (2 výkonná a 4 efektivní jádra) a 5jádrovou grafikou, u kterého Apple slibuje 40% udržitelný nárůst výkonu. Největší nárůst výkonu se ale údajně odehrál u Neural Engine – lokální AI výpočty na iPhonu údajně dostávají stejnou porci výkonu jako na MacBoocích Pro, mimo jiné i díky AI akcelerátorům zabudovaným do každého grafického jádra.
Apple u letošních iPhonů dbal na zkrocení tepla, hliníková unibody konstrukce nabízí 20× vyšší tepelnou vodivost než titan, nový je navíc i systém chlazení, který tvoří výparníková komora.
Stejné displeje, větší ostrůvek s fotoaparáty
Apple u loňských iPhonů Pro zvětšoval displeje, letos jejich úhlopříčky ponechal, stejně tak i rozlišení:
- iPhone 17 Pro – 6,3″ obrazovka s rozlišením 1 206 × 2 622 pixelů
- iPhone 17 Pro Max – 6,9″ obrazovka s rozlišením 1 320 × 2 868 pixelů
V obou případech se jedná o ProMotion displeje s dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz, podporou HDR obsahu a technologie True Tone. Chrání jej nové ochranné sklo Ceramic Shield 2, které má být 3× odolnější proti poškrábání, 4× odolnější vůči prasknutí a zároveň má sloužit jako antireflexní vrstva. Podpora Always-on zůstala pochopitelně zachována, stejně tak ostrůvek Dynamic Island, který schovává 18Mpx selfie kamerku s funkcí Center Stage a TrueDepth kamerku s funkcí Face ID.
Na levé straně širokého ostrůvku na zádech se krčí známý trojúhelník čoček, tentokráte mají všechny tři fotoaparáty stejné rozlišení:
- 48Mpx hlavní s optickou stabilizací na čipu a světelností objektivu f/1.78
- 48Mpx širokoúhlý se zorným polem 120° a světelností f/2.2
- 48Mpx teleobjektiv s 4× optickým přiblížením, optickou stabilizací a clonovým číslem f/2.8
Fotoaparáty iPhonů pokrývají široký rozsah ohnisek – hlavní snímač je využíván i pro 2× bezztrátové přiblížení (ohnisková vzdálenost 48 mm), teleobjektiv pak umí bezztrátově přiblížit 8× (ohnisková vzdálenost 200 mm). Digitálně lze přiblížit až 40×.
iPhony Pro podporují standardy Dolby Vision HDR, natáčení 4K videa při 120 fps nebo záznam do ProRes Log. Novinkou je natáčení ProRes RAW videa a podpora funkce Genlock, kdy při použití více kamer najednou lze synchronizovat snímek po snímku.
Konektivita z vlastní zahrádky
Apple se u letošních iPhonů zcela osamostatnil v bezdrátové konektivitě. Do iPhonů Pro nasadil vlastní 5G modem Apple C1X, který má být oproti předchozím modemům od Qualcommu dvakrát rychlejší a má spotřebovávat o 30 procent méně energie. Zbrusu nový je čip Apple N1, který se stará o Wi-Fi a Bluetooth konektivitu. Pochopitelně nechybí ani podpora NFC a širokopásmový čip druhé generace.
Nepotvrdila se spekulace o tom, že všechny letošní iPhony se budou v Evropě spoléhat na standard eSIM, stále je možné do nich vložit i fyzickou SIM ve formátu nano. Telefon pochopitelně podporuje i dual SIM, v takovém případě ale musí být alespoň jedna virtuální. Díky speciálnímu rozmístění antén po obvodu hliníkového těla mají být letošní iPhony nejvýkonnější z hlediska příjmu signálů bezdrátových sítí.
Ještě lepší výdrž
Kapacitou akumulátorů se Apple tradičně nepochlubil, pouze prozradil, že letošní iPhony Pro nabízí největší výdrž v historii iPhonů – při přehrávání lokálně uloženého videa má menší model vydržet 31 hodin, větší 37 hodin. V zemích, kde iPhony nedisponují slotem na SIM kartu, je výdrž ještě větší – uvolněný prostor totiž Apple využil ke zvětšení akumulátoru.
S novým 40W adaptérem je možné telefony nabít z nuly na 50 procent za pouhých 20 minut, při použití magnetické nabíječky s 30W adaptérem stejný výkon zvládnete za 30 minut.
Cena a dostupnost
Nové iPhony je bude možné předobjednat v pátek 12. září, do prodeje půjdou o týden později. Letos kompletně zmizela 128GB varianta, i u základního iPhone 17 se začíná na 256GB úložišti. iPhone 17 v 256GB verzi meziročně zlevnil o čtyři tisíce, a zároveň je o 1 000 Kč levnější, než loňský 128GB iPhone 16.
Nepřehlédněte
iPhone Air je nejodvážnější počin za poslední roky. Má ultratenké tělo a spoustu vychytávek
U iPhone 17 Pro zůstaly ceny zcela stejné jako u loňské verze (platí pro všechny paměťové varianty), ale vypadla nám nejlevnější 128GB verze, která vloni stála 29 990 Kč. Minimální investice, za kterou Pro model pořídíte, je 32 990 Kč.
iPhone 17 Pro Max u každé paměťové varianty zlevnil o 1 000 Kč. Přibyla také 2TB verze (pouze iPhone 17 Pro Max), která stojí 58 990 Kč.
|Model
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|–
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|48 990 Kč
Speciálně u Mobil Pohotovosti bude možné nový iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max výhodně předobjednat od pátku 12. září. Více se dozvíte zde.
K iPhonům bude možné zakoupit i nová pouzdra z technické tkané látky TechWoven s trojrozměrnou texturou, bohatou hloubkou barev a vysokou odolností.
Nová pouzdra budou dostupná v černé, modré, fialové, sienna a zelené barvě.