Skládací iPhone výrazně změní iOS. A konečně přinese funkci, na kterou všichni čekáme

- Skládací iPhone nabídne několik úprav pro systém iOS
- Apple jej chce lépe optimalizovat pro větší, rozkládací displej
- Očekává se například možnost spustit dvě aplikace vedle sebe
Apple bude muset udělat větší či menší zásahy do operačního systému iOS, aby jej lépe optimalizoval pro údajně připravovaný skládací iPhone. S podobným krokem přišel už před lety Android a postupně tyto úpravy implementovali také jednotliví výrobci do svých grafických nadstaveb. Apple si v tomto kroku pomůže změnami, které již dávno nasadil do iPadOS.
Skládací iPhone bude nekonvenční
Z dostupných informací víme, že Apple letos chystá skutečně svůj první skládací telefon. Půjde o iPhone s trochu nekonvenčními rozměry, připomínat by měl spíš starší Oppo Find N nebo první Pixel Fold, ne klasický velký formát jako v případě Samsung Galaxy Z Fold.
Ve složeném stavu má mít skládací iPhone šířku 83,8 milimetru, výšku 120,6 milimetru a tloušťku 9,6 milimetru, což naznačuje, že bude o něco širší, ale ne tak vysoký jako současné modely iPhonu. Malý displej by tak měl úhlopříčku 139,4 milimetru (5,5″) a rozlišení 2 088 × 1 422 pixelů. Pro tyto účely Apple trochu u praví systém iOS, aby lépe odpovídal větší obrazovce, ne nepodobné té u iPadu mini.
Rozměry iPhonu Fold vs. konkurence
- iPhone Fold – 167,6 × 120,6 × 4,8 mm (rozložený), 83,8 × 120,6 × 9,6 mm (složený)
- Google Pixel Fold – 158,7 × 139,7 × 5,8 mm (rozložený), 79,5 × 139,7 × 12,1 mm (složený)
- Oppo Find N – 140,2 × 132,6 × 8 mm (rozložený), 73 × 132,6 × 15,9 mm (složený)
- Samsung Galaxy Z Fold 7 – 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozložený), 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (složený)
Jak uvádí insider Mark Gurman ve svém nejnovějším reportu, Apple je pod tlakem, zdali dokáže tomuto formátu vdechnout nový život. Přece jen, mezi ním a konkurencí je 7letá propast, do segmentu ohebných telefonů vstupuje snad jako úplně poslední z velkých výrobců.
iOS s prvky iPadOS
Pomoci si může jakýmsi hybridem mezi iOS a iPadOS – na vnější obrazovce bude běžné iPhonové rozhraní, zatímco obrazovka uvnitř bude po rozevření zobrazovat spíše rozhraní typické pro iPad.
„Apple vyvíjí nové rozvržení aplikací pro iOS a přepracovává své základní programy pro iPhone tak, aby přidávaly postranní panely podél levého okraje obrazovky, podobně jako mnoho jeho aplikací pro iPad. […] Navzdory tomu, že skládací iPhone nabídne podobný zážitek z používání aplikací jako iPad, bude používat standardní iOS, nikoli iPadOS,“ píše Gurman.
NEW: Apple’s forthcoming foldable iPhone will include updates to the iOS operating system that enable iPad-like layouts and side-by-side apps for the first time, enhancing the device’s appeal for multitasking. https://t.co/GaXSkHeIXL
— Mark Gurman (@markgurman) March 11, 2026
Dodává, že multitasking bude typický spíše pro iPhone, v tomto ohledu nelze očekávat žádné experimenty. Skládací telefon s logem Apple tedy nebude podporovat aplikace pro iPad, okna ani plovoucí aplikace, nicméně jedna funkce typická pro iPady se sem přesune: možnost spustit dvě aplikace vedle sebe. Po této funkci už dlouho pokukují fanoušci standardních iPhonů, protože většina androidové konkurence je nabízí i u neohebných telefonů.
Další výbava možná překvapí
Gurman dále zmiňuje své nové poznatky týkající se výbavy. Apple stále chce dosáhnout minimálního ohybu v displeji, což by se mu podle slov insidera mělo podařit minimálně na úrovni nejnovějšího Oppo Find N6. Vnější displej nabídne klasický Dynamic Island známý ze současných iPhonů, vnitřní pak nejspíš menší výřez pouze pro kamerku, protože řešení se selfie snímačem pod displejem se ukázalo jako nedostatečné stran obrazové kvality výsledných fotek.
Kvůli konstrukci nebude možné u tohoto telefonu nabídnout čtečku obličeje Face ID, takže půjde od roku 2022 o první iPhone, který přinese zpět čtečku otisků prstů Touch ID, konkrétně v bočním zamykacím tlačítku. Na zádech pak budou k dispozici dva fotoaparáty, s největší pravděpodobností hlavní a širokoúhlý snímač, oba s rozlišením 48 Mpx.
Zdroj se znovu „otřel“ o předpokládanou cenu. Skládací iPhone by měl stát kolem 2 tisíc dolarů (asi 59 tisíc korun), bude se tedy jednat o nejdražší iPhone v historii i v současném portfoliu, zařízení opravdu jen pro ty nejnáročnější uživatele.