Recenze iPad mini (2024): nejmenší z rodiny, přesto s velkými ambicemi

Zásadním vylepšením je čip A17 Pro, který zajistí nové funkce v rámci Apple Intelligence

Dále se můžeme radovat z konektivity i stále dobré výdrže na baterii

Naopak displej i umístění fotoaparátů zůstává stejné, v nabídce je ale hned čtveřice barevných variant

Apple letos stihl obměnit i svůj iPad mini, dočkali jsme se tedy jeho již sedmé generace tohoto nejmenšího tabletu v nabídce. Na první pohled se zdá, že žádné velké změny zde neproběhly, rozhodně ale potěší nový čip A17 Pro, který si lépe poradí s Apple Inteligence. Menší změny pak přišly i v otázce konektivity, fotografické výbavy nebo velikosti úložiště. Novinku jsme měli možnost vydatně otestovat a veškeré poznatky shrnout do této recenze.

Design a zpracování

Na první pohled působí novinka velmi povědomě. Bude to nejspíše tím, že zvenčí se téměř nic nezměnilo. Rozměry 195, 4 × 134,8 × 6,3 mm zůstávají totožné a ani hmotnost 297 gramů (verze Wi-Fi + Cellular) se nikam neposunula. N výběr máte z celkem čtyř barevných provedení. Já jsem testoval fialovou variantu, kterou bych ale označil spíše za šedou s fialovým nádechem. Barva je opravdu jemná a tablet tedy nijak nekřičí.

Pokud preferujete klasiku, volil bych vesmírně šedou nebo hvězdně bílou. Obzvláště by mě zajímalo, jak na živo vypadá modrá varianta, která je dle fotek také velmi jemná. Apple tedy v případě iPadu mini 7 volí hned několik barev, všechny jsou ale poměrně decentní.

Rozložení tlačítek zůstává stejné. Na horní pravé straně najdete tlačítko s čtečkou otisků prstů a na levé straně dvojici pro úpravu hlasitosti. Mezi těmito tlačítky najdeme otvory reproduktoru, které se pak opakují i na opačné straně, zvuk je zde tedy opět ve stereu. Na spodní hraně už ale žádná tlačítka nejsou, čeká zde jen USB-C konektor pro nabíjení. Boční strany jsou čisté, na té pravé najdeme pouze magnet pro uchycení elektronické tužky.

iPad mini nově kromě Apple Pencil USB-C podporuje také Pencil Pro, kterou jsem měl možnost taktéž vyzkoušet. Nově ale chybí podpora Apple Pencil 2, pokud tedy přecházíte ze staršího iPadu mini, je třeba počítat také s investicí do tužky. Fotoaparát je stále umístěn v horní užší části displeje, to je trochu nešikovné při použití v režimu na šířku, což se pro videohovory vyloženě nabízí.

iPad zároveň dorazil s oblíbeným obalem Smart Folio v šedé barvě. Ten prakticky poslouží jako stojánek, ale zároveň zamezí poškození iPadu a vypadá moc hezky. Při koupi iPadu mini ale v balení najdete jen USB-C kabel pro nabíjení, veškeré příslušenství včetně Apple Pencil nebo krytu Smart Folio je za příplatek.

Co se týče designu produktu, Apple tentokrát neměnil, co funguje. Zařízení padne do ruky a tlačítka už dobře známe. Rámeček displeje by mohl být tenčí, ten se ale u aktuální varianty neměnil. Design ani provedení tedy tentokrát rozhodně nepřekvapí, zároveň ale určitě nezklame.

Displej

Jak již bylo zmíněno výše, novinka je vybavena prakticky stejným panelem, jako předchůdce. To poznáme především podle tlustšího rámečku ale také dle obrazu, který není špatný, ale rozhodně to není to nejlepší, co dnes Apple umí.

Osazen je zde 8,3″ Liquid Retina displej s LED podsvícením a technologií IPS. Rozlišení opět dosahuje na 2266 × 1488 pixelů při 326 pixelech na palec. Pokračuje zde barevný rozsah P3 i svítivost 500 nitů. Bohužel se neposunula ani obnovovací frekvence, která stále činí 60 Hz. Spolu s parametry zde do jisté míry zůstává i jedna z neduh iPadu mini 6: tzv. „želé efekt“.

Osobně mi tento problém nepřišel tak markantní a ani nižší zobrazovací frekvence mne výrazně neomezovala. Apple někde potřeboval drobně ušetřit a tentokrát to prostě vyřešil starší displej. Je dobré na to upozornit, ale za mě se žádná katastrofa nekoná.

Parametry a funkce

Kde naopak Apple novince nadělil, byla oblast výpočetního výkonu. Nový čip A17 Pro (podobný, jako je u iPhonu 15 Pro), totiž navýšil výkon a celkovou rychlost iPadu. Zdvojnásobila se také RAM a vyšší je i kapacita vnitřní paměti. Nově je možné vybírat ze 128 GB, 256 GB i 512 GB. iPad mini je možné i nadále koupit ve variantě Wi-Fi nebo Wi-Fi + Cellular.

Z hlediska konektivity je nutno zmínit USB-C s vyšší přenosovou rychlostí až 10 Gb/s a v novější variantě je zde i Bluetooth 5.3 nebo Wi-Fi 6E. Důležitá je také kompatibilita s pokročilejší tužkou Apple Pencil Pro, která u staršího modelu použít nejde. Bohužel zde stále není Face ID, ale musíme se spolehnout jen na Touch ID, což je pro mě osobně velké nepohodlí.

Co se týče fotografické výbavy, stále se zde bavíme o kombinaci 12MPx hlavního snímače se světelností f/1,8 a 12MPx přední kamery se světelností f/2,4. Ta má k dispozici True Tone blesk pro přisvícení scény a hlavní fotoaparát nově dostal Smart HDR 4, což má vylepšit právě barvy a živost fotek.

Stereo reproduktory produkují na tak malý produkt poměrně intenzivní hudební zážitek, který samozřejmě nemá takovou dynamiku ani basy, ale pro ozvučení kratších videí nebo her to rozhodně postačí.

Výkon čipu a výdrž baterie

Čip A17 Pro je zde tvořen šestijádrovým CPU s dvojicí výkonnostních jader a čtveřicí úspornějších jader. Ty dále doplňuje 5 jader GPU a 16 jader pro Neural Engine. Hlavní přínos nového čipu má být v lepším využití Apple Intelligence. Tyto kvality ale zatím v našich končinách bohužel neotestujeme. I tak ale výkonnější „střeva“ přinášejí zrychlení a zároveň prodlužují použitelnost zařízení do dalších let.

Benchmark iPad Air M2 iPad mini 7 Geekbench 6 – Single Core 2584 bodů 2954 bodů Geekbench 6 – Multi Core 9812 bodů 7317 bodů 3DMark Solar Bay 8091 bodů 5817 bodů 3DMark Wild Life Extreme 4389 bodů 2800 bodů

I z benchmarků vyplývá, že výkon je opravdu někde na úrovni iPhonu 15 Pro. Dle Geekbenche dokonce mini předčí i iPad Pro s M2 čipem, bavíme se ale pouze o single-core testu. U vícejádrového výkonu jasně vede M2 čip. Při mém testování, které spočívalo v méně náročném použití: sledování videí na YouTube, vyhledávání na internetu a čtení článků, jsem samozřejmě na výkonnostní hranice nenarazil. I při práci s většími fotkami ve formátu RAW v aplikaci Adobe Lightroom ale nepřišlo nějaké nepříjemné vyčkávání a chod byl plynulý. Při zapojení vyššího výkonu se iPad mini lehce zahřeje, nejedná se ale o nic zásadního.

Praktickou vlastností, kterou nový iPad mini podědil od svého předchůdce je dlouhá výdrž na baterii. Apple uvádí zhruba 10 hodin, což rozhodně není přehnaná hodnota. Reálně se tedy výdrž téměř nezměnila, zdá se tedy, že nový čip je výkonnější ale zároveň relativně úsporný. Kapacita baterie je 5078 mAh a nabíjení je možné pouze prostřednictvím USB-C kabelu.

Fotoaparát a ukázky

Fotografická výbava nového iPadu mini zůstává velmi minimalistická. Spolehnout se musíme na 12MPx snímač vepředu i vzadu. Hlavní kamera má však lepší světelnost f/1.8, přičemž přední kamera nabídne f/2.4. Osobně fotografické výbavě tabletů nedávám takový význam, protože stejně u sebe vždy mám i iPhone, který bude vždy fotit lépe, pro základní zachycení okolí ale určitě oba snímače postačí.

Hlavní fotoaparát si pomůže diodou pro přisvícení, ačkoliv světelnost f/1.8 je poměrně dostatečná a fotoaparát lze využít i za horších světelných podmínek. Využít můžete i pětinásobný digitální zoom a potěší i technologie Smart HDR 4, která vylepší barvy a živost pořízených fotek. Ani video není vůbec špatné, pokud se bavíme o statických záběrech. Při pohybu stabilizace příliš nestíhá a na výsledném obrazu je to znát. Posoudit můžete sami z přiložené ukázky.

Přední kamera je na tom o něco hůře, nicméně taktéž pracuje s přisvětlovací diodou a nabídne dvojnásobný digitální zoom. Pro videohovory určitě postačí, možná vás ale bude zlobit umístění na jedné z kratších hran displeje, takže obraz v horizontální pozici iPadu působí mírně nesymetricky. Především pro videohovory by bylo lepší, kdyby se objektiv nacházel na jedné z delších stran displeje. Tohle je ale věc, kterou iPad mini podědil od svého předchůdce a Applu se zřejmě nevyplatilo ji měnit.

iPad OS 18

Ačkoliv iPad mini šel na trh s iPad OS 18, v průběhu mého testování vyšla aktualizace na 18.2, kterou jsem samozřejmě nainstaloval. Než ale zmíním její výhody, krátce vzpomenu důležité prvky osmnáctky obecně. Ačkoliv jsme se nedočkali žádné revoluce, nová verze potěší přepracovanou aplikací Kalkulačka, Poznámky nebo Freeform. Z hlediska produktivity potěší funkce Split View pro rozdělení displeje nebo Slide Over. Bohužel chybí Stage Manager. Je zde upravná aplikace Fotky i nové možnosti použití stylusu. Rozporuplné reakce pak budila novinka ohledně přizpůsobení rozhraní.

Apple Intelligence

iPad mini dostal nový čip, především aby mohl pracovat s Apple Intelligence. Ta zatím v EU není dostupná, takže výhody této služby zakusíme až na jaře. Nyní s verzí 18.2 se ale mohou radovat některé anglicky mluvící lokality, jako je Austrálie, Irsko, Kanada nebo Velká Británie. Ačkoliv je zde pár drobností i pro uživatele EU, většina novinek je zatím nedostupných. Bavíme se například o integraci ChatGPT do Siri, Genmoji nebo Image Playground pro jednoduchou tvorbu obrázků a emoji nebo automatická kategorizace e-mailů. Potěší také lepší možnosti nastavení úvodní obrazovky prohlížeče Safari nebo import a export prohlížených stránek.

Závěrečné hodnocení

U iPadu mini je to hodně o způsobu práce a jeho využití. Pokud vám tento typ zařízení sedí, umíte ho využít pro rozšíření obrazovky, jako pomocné zařízení při pilotování, pro upravování fotek nebo tvorbu grafiky či ilustrací na cestách, nový model vaši produktivitu posune zase o kus dále. Výkonnější a rychlejší čip je zároveň úsporný, na druhou stranu jeho největší výhodu v podobě podpory Apple Intelligence u nás zatím nevyužijete. To je snad doufejme jen otázkou času respektive pár měsíců.

Rozhodně potěší vylepšená konektivita, naopak trochu zklame původní displej, který ale nemá špatné parametry ani nyní. Apple mohl zmenšit jeho rámečky a přesunout objektiv přední kamery, která není umístěna úplně šťastně. Ani odemykání pomocí Touch ID v dnešní době už oproti Face ID nemůže obstát. Osobně se mi líbí nově zvolené barevné varianty a chválím také posun v nabídce paměťových variant. Pochválit musím také reproduktory, podporu nového stylusu Apple Pencil Pro i výbornou výdrž na baterii.

Pokud bych však hledal iPad pouze pro občasné multimediální i pracovní využití, možná bych zauvažoval o lehce dražším iPadu Air, který má větší displej i výkonný čip M2. Pokud bych naopak chtěl ušetřit a nepotřebuji výkon, zaujal by mne základní iPad s cenou od deseti tisíc. Nový iPad mini tedy nepřináší žádnou velkou revoluci, ve svém workflow bych jej ale určitě uměl využít, ať už se bavíme o rozšíření displeje Macbooku na cestách nebo o úpravě fotek pomocí stylusu či konzumaci YouTube videí a podcastů.

iPad mini 8.3 Design a zpracování 8.8/10

















Výkon a optimalizace 8.6/10

















Hardwarová výbava 7.2/10

















Kvalita fotografií a videí 7.5/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















Klady nový čip, dostatek výkonu

podpora Apple Pencil Pro

výdrž na baterii

vyšší kapacity pamětí

pestré barevné varianty Zápory stále stejný displej, širší rámečky

přední kamera u kratší hrany displeje

bez podpory Apple Pencil 2. generace

chybí Face ID Koupit iPad mini