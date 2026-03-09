Levné jaro, drahý podzim. Apple chystá „Ultra“ novinky na druhou polovinu roku 2026

- Apple plánuje pro druhou polovinu roku nášup ryze prémiových novinek
- Hlavní hvězdou bude skládací iPhone, který nejspíš dostane přízvisko „Ultra“
- Dorazit mají i nová chytrá sluchátka AirPods nebo MacBook s dotykovým OLED displejem
Apple si zjevně rozparceloval rok na dvě poloviny. V té první budeme vídat lacinější produkty, typicky třeba iPhone „e“ nebo nový MacBook Neo. V druhé polovině roku pak jsou v plánu dražší, prémiovější kousky. Letos to uvidíme v plné palbě, jak láká ve svém nejnovějším newsletteru insider agentury Bloomberg Mark Gurman.
Apple začal rok zlehka
Nová filosofie značky z kalifornského Cupertina je nabíledni. Jen za první 3 měsíce roku 2026 jsme viděli spoustu novinek, které cílí na méně náročné zákazníky, případně jsou cenově dostupné pro všechny. Rok započal předplatným Apple Creator Studio, které pro studenty vyjde jen na 69 korun měsíčně, pro běžné zákazníky pak 299 korun měsíčně. Krátce poté dorazil další, cenově dostupný produkt – AirTag 2. generace.
Zkraje března pak Apple spustil salvu svých klíčových produktů pro méně náročné zákazníky. V týdnu barcelonského veletrhu Mobile World Congress představil iPhone 17e s cenou necelých 17 tisíc korun, nový MacBook Air s M5 a vyšší pamětí 512 GB za necelých 30 tisíc korun, ale třeba také iPad Air s M4 za sympatických 16,5 tisíce korun.
Hlavní hvězdou se pak stala úplná novinka v podobě studentského laptopu MacBook Neo, který nabízí výkon na úrovni iPhonu 16 Pro, ale stojí stejně jako nejlevnější nový iPhone 17e, tedy 16 990 korun. Prodej všech těchto novinek startuje již tuto středu 11. března. Přestože Applu stále chybí upgrade pro několik produktů – například základní iPad – méně náročná cílovka je v průběhu března dobře saturovaná.
Podzim ve znamení „Ultra“
Co bude dále? Mark Gurman z agentury Bloomberg očekává, že druhá polovina roku, počínaje tradičním zářijovým eventem, bude striktně zaměřená na dražší produkty. Dočkáme se minimálně dvou novinek s přívlastkem „Ultra“, přestože finální pojmenování se může lišit; jako v případě MacBooku Neo.
Whether or not these are actually named Ultra the reality is clear: Apple is about to go even more upmarket with the next AirPods, MacBook and iPhone lines. They are hitting more and more price points, reaching more types of consumers. https://t.co/eg7qpxixFP
— Mark Gurman (@markgurman) March 8, 2026
Hvězdou zářijové keynote bude skládací „iPhone Ultra“. Půjde o první telefon Applu s ohebnou konstrukcí, výrobce si má zakládat na zcela minimálním ohybu v displeji, kvalitně zpracované konstrukci a výkonu na úrovni nejdražších iPhonů. Zároveň by tato novinka měla přijít s několika očekávanými inovacemi, například selfie kamerou – či alespoň True Depth kamerou pro Face ID – ukrytou pod displejovým panelem.
Skládačka dále přijde s nekonvenčním poměrem stran, nepůjde tedy o klasický „fold“ imitující běžný telefon, jako v případě Z Fold 7 od Samsungu. Pokud současné úniky nelžou, dočkáme se spíše zařízení ve stylu prvního Pixel Foldu nebo Oppo Find N. Stinnou stránkou má být pouze dvojice fotoaparátů na zádech a také cenovka přesahující hranici 2 tisíc dolarů, tedy nejspíš 50–55 tisíc korun.
Skládačka, nové AirPody a dotykový MacBook
Kromě tohoto, takřka jistojistě očekávaného iPhonu, hovoří Gurman o dvou dalších super-prémiových novinkách. Nová sluchátka AirPods, která budou nabízet vlastní kameru a zabudovanou umělou inteligenci. Není příliš jasné, jak se budou tato sluchátka jmenovat, protože Apple již nyní používá označení „Pro“ a „Max“. Nabízí se Ultra, anebo půjde jednoduše o dražší nástupnickou generaci modelu Pro.
Klíčovou novinkou na trhu počítačů Mac bude výborně vybavený MacBook s dotykovým OLED displejem pro ty nejnáročnější kreativce. U něj se i sám Gurman přiklání k označení „MacBook Ultra“, protože bude výrazně lepší než tou dobou dostupná modelová řada MacBook Pro.
Ohledně označení Ultra je ale dobré setrvat ve zdravé skepsi. Apple sice toto přízvisko svým produktům dává, ale celkem dost s ním šetří. Víme o Apple Watch Ultra, hodinkách pro náročnější, sportovně založené zákazníky. Pak je tu čipová sada M Ultra, která míří skoro až na firemní a startupové zákazníky. Sám Gurman se domníval, že i nový monitor Studio Display XDR s mini-LED dostane štempl „Ultra“, ale nestalo se tak. Lze tak očekávat našlapaný „Ultra“ podzim plný dražších a velmi prémiových produktů, jak se ale budou jmenovat, to je zatím ve hvězdách.