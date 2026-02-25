TOPlist

MacBook Pro s dotykovým displejem? Apple chystá největší revoluci za poslední roky

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 25. 2. 8:42
1
Apple MacBook Pro M5
  • Chystané MacBooky Pro mají kromě OLED panelu dostat také šikovnou vychytávku z iPhonů a iPadů
  • Řeč je pochopitelně o Dynamickém ostrovu, se kterým by měla přijít i podpora pro dotykové ovládání
  • Nové MacBooky Pro se mají na trhu objevit ještě v letošním roce

Když dojde na MacBooky, vědí uživatelé víceméně přesně co mají očekávat. Apple je u svých přenosných počítačů poměrně konzervativní, neboť když v posledních letech s jejich funkcemi a podobou experimentoval, příliš chvály za to nesklidil – za zmínku stojí například nový mechanismus klávesnice s vyšší poruchovostí či dotykový prvek Touch Bar, kterému řada uživatelů nepřišla na chuť. Chystaný MacBook Pro by nicméně přeci jen měl přinést nějakou tu zajímavou inovaci, kterou tentokrát okoukal od iPhonu a iPadu.

Dynamický ostrov a OLED panel

Zatímco na výřez pro webkameru si už všichni u MacBooků zvykli, tentokrát má podle Marka Gurmana z Bloombergu zajít Apple ještě o kousek dále. Přijít má totiž Dynamický ostrov, známý prvek z iPhonů a iPadů. Stejně jako v jejich případě, také na MacBooku Pro bude kontextově rozšiřovat různé aplikace a poskytovat více informací v přehledné formě. Apple zároveň postupně aktualizuje macOS, aby byl přátelštější k dotykovému ovládání, které mnohým uživatelům schází již delší dobu.

Uživatelé budou moci klepnout nebo kliknout na prvky na obrazovce a ovládací prvky se budou měnit. Pokud uživatel klepne například na položku v liště nabídek, zobrazí se větší sada ovládacích prvků optimalizovaných pro dotykové ovládání. Dotykové možnosti budou integrovány do celého systému macOS a budou podporovat funkce iPadu, jako jsou gesta přiblížení a oddálení pro přiblížení nebo oddálení a rychlé posouvání.



MacBook e pro rok 2026



Nový MacBook Pro má být prvním Macem, který bude podporovat dotyková gesta na displeji, a to navzdory tomu, že Apple po léta trval na tom, že dotykové ovládání se pro MacBooky nehodí. Gigant z Cupertina zřejmě nebude propagovat MacBook Pro jako zařízení zaměřené primárně na dotykové ovládání, jako je iPad. Kromě dotykové obrazovky a technologie OLED displeje by MacBook Pro mohl mít také aktualizovaný design se štíhlejším šasi, ale po stránce vzhledu bude vypadat velmi podobně jako současný MacBook Pro. Apple neodstraňuje klávesnici ani trackpad a neočekává se, že by se změnily rozměry. Apple plánuje OLED verze jak 14palcových, tak 16palcových modelů MacBook Pro. Novinky by se měly objevit ještě v letošním roce.

