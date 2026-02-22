Velká březnová akce Apple: ukáže těchto 6 novinek, potěší i šetřivé zákazníky

- Apple pořádá 4. března první velkou hardwarovou konferenci
- Představí tam mimo jiné i nový levnější iPhone 17e
- Hlavní hvězdou však má být cenově dostupný MacBook e
Už za dva týdny Apple rozpráší dřívější spekulace týkající se údajného levného MacBooku nebo pokračovatele dostupného iPhonu „e“. Ve středu 4. března totiž plánuje veřejnosti představit své nejnovější hardwarové novinky. Pomineme-li tichou premiéru lokátoru AirTag 2. generace, půjde o první novinky roku 2026. Co přesně Apple představí přiblížili insideři Mark Gurman a John Gruber.
Premiéra během MWC
Apple si letos uzme trochu času během veletrhu Mobile World Congress, který se koná od 2. do 5. března v Barceloně. Přesně v tomto období totiž naplánoval svou první velkou letošní konferenci, konkrétně 4. března a konat se bude jak v New Yorku, tak i v Londýně a v Šanghaji.
Nepřehlédněte
Je to oficiální: Apple v březnu představí nejlevnější MacBook, nový Air M5 a spoustu dalších novinek
Nepůjde o klasický přenášený Apple Event, nýbrž o sadu setkání s partnery, novináři a influencery, které budou dle Mark Gurmana z agentury Bloomberg probíhat už v pondělí 2. a v úterý 3. března, vše následně vyvrcholí zmíněného 4. března. Pojďme si blíže představit vše, co očekáváme, že Apple v rámci těchto setkání představí.
iPhone 17e
Hlavní mobilní novinkou bude dle očekávání levnější iPhone 17e, nástupce loňského iPhonu 16e, který dorazil už v polovině února 2025. O velký upgrade se jednat nebude, nová generace by si měla zachovat jednu jedinou kameru, stejný design jako loňský model, včetně displeje s úhlopříčkou 6,1″ a také 60Hz frekvencí.
Naopak chybět nebude novější čipová sada Apple A19, pochopitelně s plnou podporou Apple Intelligence, 8 GB jednotné paměti, vylepšená selfie kamerka se čtvercovým snímačem a podporou Center Stage, nebo také magnetická záda MagSafe. Ta u předešlé generace chyběla, přestože MagSafe byl poprvé uveden u iPhonu 12 v covidovém roce 2020. Dolarová cena iPhonu 17e se od loňska nezmění, což znamená, že cena v korunách by mohla klesnout třeba o tisícovku na 16 tisíc korun.
Nový iPad a iPad Air s M4
Jen mírný upgrade očekáváme také u iPadů. U nich dle Gurmanových informací nelze očekávat žádné zásadní vylepšení stran designu, dojde vlastně k jediné inovaci: iPad přejde na čip A18 (dříve A16), výkonnější model iPad Air nejnovější generace adoptuje čipovou sadu M4 (dosud se prodával s M3). Zatímco u prvního zmíněného modelu jde o klíčový prvek, protože díky němu obdrží podporu sady Apple Intelligence, u iPadu Air jde o klasický prvek mezigeneračního upgradu.
MacBook Pro a MacBook Air
Ovšem MacBooky mají být klíčovou součástí březnové akce. Klasický meziroční upgrade obdrží jak MacBook Air, tak i původně na podzim oznámený MacBook Pro. Ten je aktuálně v nabídce pouze se 14″ obrazovkou a čipem M5 nové generace, avšak jen v základní variantě. Očekávají se tak modely MacBook Pro s M5 Pro a M5 Max, které budou o poznání výkonnější, ale zřejmě i dražší.
Stejně tak v případě MacBooku Air půjde jen o mezigenerační upgrade – zkrátka stejný produkt s o generaci novějším čipsetem, v tomto případě dosud nejoblíbenější počítač s logem Apple vymění M4 za novější M5. Cena by měla zůstat těsně pod hranicí 29 tisíc korun, přitom novému MacBooku Air může v prodejích zatopit očekávaný sok v podobě levného MacBooku e (či jen „MacBook“).
Levný základní MacBook e
Celá řada tipérů a insiderů se shoduje na tom, že hlavním produktem březnové akce bude nový, cenově dostupný a v minimálně 3–4 barvách vyvedení MacBook. Spory se vedou i pojmenování: buď naváže na původní MacBook, tedy jednoduchým názvem, případně výrobce připojí „e“, aby zdůraznil prémiovost za dobrou cenu.
The new low-cost MacBook could be available in these colors 🔥 pic.twitter.com/977QXRZ7dU
— Apple Hub (@theapplehub) February 16, 2026
Novinka má cílit především na studenty a firemní zákazníky. Aby Apple stlačil cenu, sáhne k několika kompromisům. Nejzásadnější změnou má být nasazení čipu z iPhonu (konkrétně by mělo jít o čip A18 nebo A19) místo procesoru řady M, který dnes pohání MacBook Air i MacBook Pro, nebo třeba většinu iPadů. Další úspora se projeví na LCD displeji – ten má mít úhlopříčku lehce pod 13″, tedy o něco méně než současný MacBook Air.
Zůstane i hliníková konstrukce, přičemž Apple údajně testoval několik barev, mimo jiné žlutou, modrou, zelenou, tedy podobně jako u iMacu. Stěžejním předmětem diskuze je i cena. Ta by se měla pohybovat od 600–700 dolarů, což v přepočtu na koruny může znamenat, že základní MacBook bude v obchodech nabízen na 20–23 tisíc korun včetně DPH.