Je to oficiální: Apple v březnu představí nejlevnější MacBook, nový Air M5 a spoustu dalších novinek

- Apple oficiálně potvrdil, že v prvním březnovém týdnu „něco“ představí
- Podle dostupných informací by mělo jít hlavně o nový levný MacBook
- Novinky na den přesně oznamoval i vloni touto dobou, rovněž v kolizi s veletrhem MWC v Barceloně
Apple začal rozesílat pozvánky na svou první velkou letošní konferenci, která se uskuteční zkraje března. Bez dalšího komentáře zve novináře na event, který pravděpodobně bude sloužit jako premiéra nových počítačů Mac, zejména pak levného MacBooku, výkonnějších verzí MacBooku Pro a nového MacBooku Air s M5, jak připomněl Mark Gurman z agentury Bloomberg. Zajímavé je, že konference se má konat ve stejném týdnu jako veletrh MWC v Barceloně.
Apple láká na 4. března
V pondělí odpoledne vybraní novináři a influenceři obdrželi pozvánku na Apple Event, který se má konat 4. března v New Yorku, Londýně a Šanghaji. Na pozvánce není – dle zvyklosti – uvedeno, čeho se má konference týkat, připojeno je pouze logo výrobce ve stylu vrstveného skla v gradientní žluto-zeleno-modré úpravě.
Apple is holding a product launch in New York on March 4. pic.twitter.com/j0hYQ9sfqd
— Mark Gurman (@markgurman) February 16, 2026
Na sítích se okamžitě začalo spekulovat o tom, že březnová konference se má týkat představení nových MacBooků, v čele s levnějším modelem. Tuto tezi potvrdil i insider Mark Gurman, který jako jeden z prvních informoval o tom, že americká firma se zkraje jara chystá představit nový laptop s čipovou sadou z iPhonu a širší paletou barevných variant.
„Za zmínku stojí, že tři barvy z pozvánky jsou světle zelená, modrá a žlutá – což jsou náhodou barvy, ve kterých Apple testoval levný MacBook, jak jsem psal včera. Náhoda? Uvidíme,“ napsal Gurman na svůj profil na síti X s odkazem na víkendový report Power On.
Načasování není náhodné. Ve stejném týdnu se totiž v Barceloně koná klíčový veletrh Mobile World Congress. Navíc už vloni, na den přesně, Apple představil a uvedl na trh nejen nový MacBook Air s M4, ale také vylepšený základní iPad a iPad Air. Tehdy však šlo o tichou premiéru formou tiskové zprávy, nikoliv velkou akci s pozvánkami pro média.