TOPlist

MacBook s OLED displejem může změnit trh s notebooky, půjde o klíčový produkt pro celý průmysl

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 6. 6. 8:00
7
Macbook Pro s čipem M5 Max
  • Apple připravuje jeden ze svých nejzásadnějších notebooků posledních let
  • MacBook s OLED displejem bude důležitý nejen pro amerického giganta, ale pro celý průmysl
  • Dle odhadů se stane hlavním tahounem trhu s notebooky osazenými tímto panelem

O tom, že Apple připravuje MacBook s OLED displejem, se spekuluje již dlouhou dobu. Není sice jisté, zda se bude jmenovat tradičně MacBook Pro, nebo dostane označení Ultra, ke kterému kalifornský gigant v poslední době tíhne, ale jeho důležitost pro celý byznys je neoddiskutovatelná. Podle nejnovějších predikcí se stane hlavním představitelem na poli laptopů s OLED displeji a na svých bedrech ponese celé toto odvětví.

MacBook s OLED displejem bude velká věc

Nikdo nepochybuje o tom, že MacBook s OLED displejem bude velká událost. Nejnovější informace naznačují použití hybridní OLED architektury kombinující oxidový TFT (tenkovrstvý tranzistor) a tandemové vrstvy. Pro kalifornského výrobce se nejedná o neznámou technologii a používá ji u tabletu iPad Pro, kde tento panel označuje Tandem OLED.

MacBook Pro s mini-LED displejem
MacBook Pro s mini-LED displejem

Hlavní výhodou této technologie v porovnání s klasickými jednovrstvými OLED panely je vyšší jas, lepší energetická účinnost a také delší životnost. Panely pro MacBook by měl vyrábět Samsung, který již výrazně zainvestoval do své výrobní linky a bude se jednat o velký milník – tato technologie bude ve velikostech 14 a 16 palců použita vůbec poprvé.

Apple nakopne celý byznys ke hvězdám

Vliv MacBooku Pro s hybridním OLED displejem na segment notebooků bude pravděpodobně obrovský. Odhaduje se, že zatímco letos tento typ displejů vytvoří zhruba 12,6 % všech dodávek, v roce 2033 už to bude 89,5 % a tato hybridní technologie by se tedy stala v rámci tohoto segmentu zcela dominantní.

Odhad vývoje trh s OLED displeji u notebooků
Odhad vývoje trh s OLED displeji u notebooků

K tomuto roku by měly hodnoty dodávek OLED displejů pro laptopy narůst na 11,5 miliardy dolarů, což by představovalo 16,2 % celkových tržeb z OLED displejů. Výrobci aktuálně zkoumají nové výrobní procesy a technologie, jako jsou inkoustový tisk (IJP) a jemná fotolitografická maska (FPM). Cílem je zefektivnit výrobu u větších panelů, což bude pro masové zavedení nezbytné.



MacBook Pro M5 Max v celé kráse



Nepřehlédněte

MacBook Pro (M5 Max, 2025) recenze: nejvýkonnější notebook současnosti?

MacBook s hybridním displejem se blíží

U MacBooků s hybridním OLED displejem se mluví také o nasazení výřezu ve tvaru pilulky s webovou kamerou, který by měl mít podobnou funkčnost, jako dynamický výřez u iPhonů. Displeje budou dotykové, dorazí s úhlopříčkou 14 a 16 palců a velmi tenkými rámečky. Pohon obstarají procesory Apple M6 a představení by se mělo odehrát koncem roku 2026 nebo počátkem 2027.

Vstoupit do diskuze (7)
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Chytrý prsten Ultrahuman Ring Air
Hackeři napadli Ultrahuman: výrobci prstenů ukradli osobní údaje uživatelů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Mini počítač Asus Ascent QN10
Bude to bestseller? Asus představil nejvýkonnější miniPC pro umělou inteligenci
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:00
3
Apple zatím jen slibuje, Samsung koná: Galaxy AI umí mnohem víc, než si myslíte
Apple zatím jen slibuje, Samsung koná: Galaxy AI umí mnohem víc, než si myslíte
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
0
Snímek z dokumentu Norsko: Černý kůň
Fotbalové mistrovství klepe na dveře: tyhle novinky na Netflixu vám nesmí uniknout
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
2

Kapitoly článku