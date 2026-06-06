MacBook s OLED displejem může změnit trh s notebooky, půjde o klíčový produkt pro celý průmysl

- Apple připravuje jeden ze svých nejzásadnějších notebooků posledních let
- MacBook s OLED displejem bude důležitý nejen pro amerického giganta, ale pro celý průmysl
- Dle odhadů se stane hlavním tahounem trhu s notebooky osazenými tímto panelem
O tom, že Apple připravuje MacBook s OLED displejem, se spekuluje již dlouhou dobu. Není sice jisté, zda se bude jmenovat tradičně MacBook Pro, nebo dostane označení Ultra, ke kterému kalifornský gigant v poslední době tíhne, ale jeho důležitost pro celý byznys je neoddiskutovatelná. Podle nejnovějších predikcí se stane hlavním představitelem na poli laptopů s OLED displeji a na svých bedrech ponese celé toto odvětví.
MacBook s OLED displejem bude velká věc
Nikdo nepochybuje o tom, že MacBook s OLED displejem bude velká událost. Nejnovější informace naznačují použití hybridní OLED architektury kombinující oxidový TFT (tenkovrstvý tranzistor) a tandemové vrstvy. Pro kalifornského výrobce se nejedná o neznámou technologii a používá ji u tabletu iPad Pro, kde tento panel označuje Tandem OLED.
Hlavní výhodou této technologie v porovnání s klasickými jednovrstvými OLED panely je vyšší jas, lepší energetická účinnost a také delší životnost. Panely pro MacBook by měl vyrábět Samsung, který již výrazně zainvestoval do své výrobní linky a bude se jednat o velký milník – tato technologie bude ve velikostech 14 a 16 palců použita vůbec poprvé.
Apple nakopne celý byznys ke hvězdám
Vliv MacBooku Pro s hybridním OLED displejem na segment notebooků bude pravděpodobně obrovský. Odhaduje se, že zatímco letos tento typ displejů vytvoří zhruba 12,6 % všech dodávek, v roce 2033 už to bude 89,5 % a tato hybridní technologie by se tedy stala v rámci tohoto segmentu zcela dominantní.
K tomuto roku by měly hodnoty dodávek OLED displejů pro laptopy narůst na 11,5 miliardy dolarů, což by představovalo 16,2 % celkových tržeb z OLED displejů. Výrobci aktuálně zkoumají nové výrobní procesy a technologie, jako jsou inkoustový tisk (IJP) a jemná fotolitografická maska (FPM). Cílem je zefektivnit výrobu u větších panelů, což bude pro masové zavedení nezbytné.
MacBook s hybridním displejem se blíží
U MacBooků s hybridním OLED displejem se mluví také o nasazení výřezu ve tvaru pilulky s webovou kamerou, který by měl mít podobnou funkčnost, jako dynamický výřez u iPhonů. Displeje budou dotykové, dorazí s úhlopříčkou 14 a 16 palců a velmi tenkými rámečky. Pohon obstarají procesory Apple M6 a představení by se mělo odehrát koncem roku 2026 nebo počátkem 2027.