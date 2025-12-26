TOPlist

iPad Pro (M5, 2025) recenze: všechny letošní novinky na jednom místě

Jakub Fišer
Jakub Fišer 26. 12. 19:30
1
Nový iPad Pro M5 (2025)
  • Mezigenerační upgrade v podobě čipu M5 obdržel také iPad Pro
  • Cílí hlavně na zákazníky prvních generací iPadů Pro, oproti kterým nabízí propastný výkonnostní skok
  • Potěší i cenový pokles – 11″ verze teď stojí 26 990 korun, větší 13″ necelých 37 tisíc korun

Nový iPad Pro s čipem M5 představuje naprosto typický nevýrazný, ale pro celou řadu zákazníků přínosný meziroční upgrade. Přestože přišel až 17 měsíců po svém předchůdci, kromě nové generace čipsetu Apple Silicon a několika úprav uvnitř nepřináší vlastně nic nového. Vypadá stejně a vlastně má i takřka totožné specifikace. Na druhou stranu ale slušně zlevnil. Jak se povedl nový iPad Pro M5 a jaké hlavní novinky přináší?

Kapitoly článku
Hlavní novinka: čip M5
Co zůstalo stejné?
Výdrž a nabíjení
Příslušenství: vše při starém
Nová nižší cena
Klady
Zápory

Namísto recenze dle klasické osnovy přicházíme spíše s formátem, ve kterém se zaměříme na všechny hlavní novinky a vysvětlíme jejich přínos, pokud plánujete na nový iPad přejít z některé ze starších generací. Zároveň je vhodné celý produkt umístit do kontextu toho, pro jaké zákazníky je určen. Protože například klasický meziroční upgrade zde vůbec nedává smysl – jako u většiny každoročně upgradovaných zařízení.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Hlavní novinka: čip M5

Bez debat je tou hlavní novinkou letošního iPadu Pro čipová sada Apple M5, kterou dostal spolu s novým MacBookem Pro. Nový tablet disponuje čipem M5 s 9jádrovým procesorem se 3 výkonnějšími jádry a 6 úspornějšími. V ohledu CPU je tedy o krůček za plnotučným čipem M5 u MacBooku Pro. Jinak má ale shodné 10jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine.



Apple MacBook Pro s M5



Nepřehlédněte

Apple M5: vše, co jste chtěli vědět o nejnovějším procesoru od Applu

Omezení čipu je tedy prakticky stejné jako u loňského iPadu Pro s M4. I zde základní paměťové varianty disponovaly lehoučce osekaným 9jádrovým procesorem. Stejně tak letos vyšší paměťové konfigurace – 1 a 2 TB – disponují plnohodnotným M5 s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU. Tento model máme k dispozici i my, proto můžeme provést komplexní srovnání výkonu s MacBookem Pro.

V praxi o výkonu vůbec nemusíte pochybovat. Je to extrémní silák a jeden z nejvýkonnějších čipsetů na současném trhu. Kromě klasického průchodu systémem či hraní her u něj Apple značně protežuje ryze profesionální aktivity, jako je renderování 3D projektů, střih a renderování videa, kódování v Xcode nebo běh lokálních AI modelů. Výrobce se chlubí těmito hodnotami ve srovnání se staršími modely:

  • Až 6,7× rychlejší 3D rendrování se sledováním paprsků v Octane X než na iPadu Pro s M1 a až 1,5× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
  • Až 6× rychlejší překódování videa ve Final Cutu Pro pro iPad než na iPadu Pro s M1 a až 1,2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
  • Až 4× rychlejší generování obrázků pomocí AI v Draw Things pro iPad než na iPadu Pro s M1 a až 2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
  • Až 3,7× rychlejší AI upscaling videa v DaVinci Resolve pro iPad než na iPadu Pro s M1 a až 2,3× rychlejší než na iPadu Pro s M4.

Dle srovnání v benchmarkových aplikacích je základní čipset M5 mírně nad úrovní pokročilého modelu M1 Ultra, který byl představen v březnu roku 2022. Níže najdete naše přehledné tabulkové srovnání se staršími modely:

Benchmark MacBook Pro M5 iPad Pro M5 MacBook Pro M4 Pro MacBook Pro M4 MacBook Pro M1
Geekbench 6 – Single Core 4 259 bodů 4 146 bodů 3 901 bodů 3 611 bodů 2 369 bodů
Geekbench 6 – Multi Core 17 865 bodů 16 546 bodů 22 775 bodů 14 201 bodů 8 576 bodů
Cinebench 2024 – Single Core 200 bodů / 174 bodů 171 bodů 112 bodů
Cinebench 2024 – Multi Core 1 121 bodů / 1 624 bodů 755 bodů 430 bodů
Cinebench 2024 – GPU 6 111 bodů / 9 114 bodů 3 512 bodů 1 260 bodů
3DMark Solar Bay 23 410 bodů 15 974 bodů 30 743 bodů 14 674 bodů 5 526 bodů
3DMark Wild Life Extreme 11 908 bodů 9 184 bodů 18 225 bodů 8 573 bodů 4 389 bodů

Součástí čipsetu je – na rozdíl od MacBooku – i čip C1X pro mobilní internet 5G s až o 50 % rychlejším přenosem a o 30 % nižší spotřebou, ale též čip N1 pro bezdrátovou komunikaci, který zajišťuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a plynulejší AirDrop. Jak je zvykem, iPad Pro se v základní variantě prodává pouze s Wi-Fi, s příplatkem cca 6 tisíc korun pak získáte i Cellular připojení. Slot na fyzickou SIM nahradila podpora eSIM, která funguje na výbornou.

Opomenout nesmíme ani operační, respektive unifikovanou paměť, kterou Apple v čase navýšil nejen pro MacBooky, ale i pro iPady Pro. Model M5 s 256GB či 512GB úložištěm disponuje v základu 12GB pamětí, dražší terabajtové modely pak dostaly rovnou 16 GB RAM. Ještě vloni jste přitom u základních pamětí iPadu Pro s M4 obdržely „pouze“ 8GB paměť. Co se týče úložiště, u námi testované 2TB varianty ukusuje iPadOS 26 zhruba 35,5 GB.

Co zůstalo stejné?

Stejné zůstalo prakticky vše ostatní: design, displej, Center Stage kamera i výdrž. Tak pěkně popořadě.

iPad Pro s M5 je dostupný v 11″ a 13″ variantě, disponuje extrémně kvalitním Tandem OLED panelem (Apple mu říká Ultra Retina XDR) s rozlišením 2,5K či 2,7K, v závislosti na úhlopříčce. Samozřejmostí je v tomto případě i dynamická obnovovací frekvence 1–120 Hz a také svítivost, která umí oscilovat mezi od 1 do 1 000 nitů, při zobrazování HDR obsahu až do 1 600 nitů. Svítivost na přímém slunečním světle je velmi slušná, pakliže ale plánujete iPad využívat v terénu, doporučuji připlatit 3 tisíce korun za matnou nanotexturu. Ta účinně brání odleskům při práci venku, ale i v interiéru. O tom, že se tato novinka vyplatí, jsme se přesvědčili už v recenzi iPadu Pro s M4.

iPad Pro M5 s lesklým displejem

Stejný zůstala také zbytek výbavy. iPad Pro má 12Mpx fotoaparát se skenerem LiDAR a funkcí nahrávání 4K videa v ProRes, čelní Center Stage kamerku orientovanou na šířku s podporou TrueDepth kamery pro odemykání obličejem Face ID. Zůstala i sestava 4 fotoaparátů a v základu najdete iPadOS 26 s podporou Apple Intelligence.

Výdrž a nabíjení

Nová generace iPadu Pro se chlubí vesměs stejnou výdrží jako loňský model, drobné zlepšení mohou pozorovat snad jen uživatelé, kteří budou cíleně využívat úsporných jader čipsetu M5. Novinka má stejnou baterii jako loňský model (10 290 mAh, respektive 8 160 mAh) a výrobce slibuje „až 10 hodin prohlížení webu či sledování videí na Wi-Fi“, respektive o hodinu méně při využití 5G sítě. Udávaná výdrž není vylhaná, nicméně platí pouze při používání samotného zařízení, bez klíčového příslušenství.

Naměřená rychlost nabíjení 70W adaptérem
Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 %
Čas 17 minut 29 minut 57 minut 82 minut

Vítanou novinkou je však podpora rychlého nabíjení. Loňský model nabízel cca 30W nabíjení, se kterým se na 50 % dobil  za necelou hodinku. Nový iPad Pro M5 podporuje rychlejší nabíjení při využití originálního 40W či 60W adaptéru, v ideálním případě se celý dobíjecí proces smrskne na třetinu až polovinu, což je extrémně vítaná změna. Nabíjení probíhá prostřednictvím jediného USB-C / Thunderbolt 4 portu.

Příslušenství: vše při starém

Apple trochu překvapivě nepřináší s novým iPadem Pro nové příslušenství. Dobře pro zákazníky, protože všechno z loňska je kompatibilní s letošní novinkou. Ať už jde o pouzdra, kryty, redukce a USB huby nebo stylus. K novému iPadu Pro si můžete dokoupit stávající Magic Keyboard s pouzdrem v černém a bílém provedení za 7 890 korun pro menší model, respektive za 9 190 korun pro větší iPad.

Nový iPad Pro M5

Stejná je i podpora stylusů. K novému iPadu Pro připojíte jak starší Apple Pencil s USB-C (cena 1 990 korun), tak i prémiový Pencil Pro s haptickou odezvou, ale vyšší cenou 3 290 korun. Přikoupením tohoto příslušenství cena iPadu solidně nabobtná, dobře si to tedy rozmyslete. Stylus využijete především, pokud chcete na iPadu tvořit grafiku, klávesnice se zase hodí „psavcům“ a komukoliv, kdo by chtěl iPadem nahradit svůj přenosný počítač.

Nová nižší cena

Cenu jsme si nechali na závěr, protože může být nepochybně velmi důležitým aspektem při vašem výběru. Zámořská cena v dolarech je stejná, vlivem silnějšího kurzu koruny vůči dolaru je však česká cena o dost zajímavější, než byla roky předtím. Základní iPad Pro s M5, 256GB úložištěm a 11″ obrazovkou pořídíte za 26 990 korun, model s 13″ displejem stojí 36 990 korun. Vloni jste za stejnou konfiguraci dali o 3 tisíce korun víc.



iPadOS 26 v akci



Nepřehlédněte

Vyzkoušeli jsme iPadOS 26: jak funguje nové rozhraní oken na iPadu?

Pořád je to hodně peněz, o tom není sporu. iPad jako produkt ale sympaticky dospěl díky operačnímu systému iPadOS 26, který práci na tabletu ještě přibližuje práci na MacBooku. Přesto pozor, iPad Pro nepředstavuje alternativu k MacBooku Air, je výrazně dražší (při započtení klíčového příslušenství), daleko víc se ve svém pojetí – logicky – podobá MacBooku Pro, který startuje na 46 tisících korunách.

Nový iPad Pro M5 (2025)

Pokud ale pokukujete po iPadu, dobře si sami pro sebe odůvodněte využití dotykového displeje, což je největší (nebo jedinou?) výhodou iPadu oproti počítačům Mac. Jestliže potřebujete provádět drobné grafické úpravy a iPad vám k tomu přijde lepší než MacBook, proč by ne. V takovém případě vlastně řešíte jen výbavu, respektive její klíčový prvek – čipset. Zásadní výkonnostní rozdíl mezi M4 a M5 pozorovat nelze, klidně tedy sáhněte do výprodeje po loňské generaci.

iPad Pro (M5, 2025)

iPad Pro M4
9.3

Design a zpracování

 9.3/10

Výkon a optimalizace

 9.6/10

Hardwarová výbava

 9.4/10

Příslušenství

 9.4/10

Výdrž baterie

 8.9/10

Klady

  • M5, značný upgrade proti starším generacím
  • fantastický displej
  • modernější konektivita (C1X, N1)
  • výrazně vylepšené iPadOS 26
  • nová nižší cena

Zápory

  • málo novinek, jen meziroční upgrade
  • cena příplatkových služeb
  • výborné příslušenství, ale drahé
Koupit iPad Pro (M5, 2025)
Vstoupit do diskuze (1)
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Samsung Galaxy Z TriFold
Galaxy Z TriFold v testu odolnosti: futuristická skládačka naráží na limity reality
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 18:00
0
Zákaz dronů v USA DJI
Zákaz dronů v USA. Čínské DJI a další značky mají velký problém
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:30
2
Samsung Galaxy S25 Ultra
Řada Galaxy S26 může překvapit. Samsung má v rukávu víc, než dává najevo
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
2
GeForce NOW 1 Year Anniversary
Ultimate už nestačí! GeForce Now chystá omezení herního času téměř pro všechny
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
9

Kapitoly článku