iPad Pro (M5, 2025) recenze: všechny letošní novinky na jednom místě

- Mezigenerační upgrade v podobě čipu M5 obdržel také iPad Pro
- Cílí hlavně na zákazníky prvních generací iPadů Pro, oproti kterým nabízí propastný výkonnostní skok
- Potěší i cenový pokles – 11″ verze teď stojí 26 990 korun, větší 13″ necelých 37 tisíc korun
Nový iPad Pro s čipem M5 představuje naprosto typický nevýrazný, ale pro celou řadu zákazníků přínosný meziroční upgrade. Přestože přišel až 17 měsíců po svém předchůdci, kromě nové generace čipsetu Apple Silicon a několika úprav uvnitř nepřináší vlastně nic nového. Vypadá stejně a vlastně má i takřka totožné specifikace. Na druhou stranu ale slušně zlevnil. Jak se povedl nový iPad Pro M5 a jaké hlavní novinky přináší?
Namísto recenze dle klasické osnovy přicházíme spíše s formátem, ve kterém se zaměříme na všechny hlavní novinky a vysvětlíme jejich přínos, pokud plánujete na nový iPad přejít z některé ze starších generací. Zároveň je vhodné celý produkt umístit do kontextu toho, pro jaké zákazníky je určen. Protože například klasický meziroční upgrade zde vůbec nedává smysl – jako u většiny každoročně upgradovaných zařízení.
Hlavní novinka: čip M5
Bez debat je tou hlavní novinkou letošního iPadu Pro čipová sada Apple M5, kterou dostal spolu s novým MacBookem Pro. Nový tablet disponuje čipem M5 s 9jádrovým procesorem se 3 výkonnějšími jádry a 6 úspornějšími. V ohledu CPU je tedy o krůček za plnotučným čipem M5 u MacBooku Pro. Jinak má ale shodné 10jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine.
Omezení čipu je tedy prakticky stejné jako u loňského iPadu Pro s M4. I zde základní paměťové varianty disponovaly lehoučce osekaným 9jádrovým procesorem. Stejně tak letos vyšší paměťové konfigurace – 1 a 2 TB – disponují plnohodnotným M5 s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU. Tento model máme k dispozici i my, proto můžeme provést komplexní srovnání výkonu s MacBookem Pro.
V praxi o výkonu vůbec nemusíte pochybovat. Je to extrémní silák a jeden z nejvýkonnějších čipsetů na současném trhu. Kromě klasického průchodu systémem či hraní her u něj Apple značně protežuje ryze profesionální aktivity, jako je renderování 3D projektů, střih a renderování videa, kódování v Xcode nebo běh lokálních AI modelů. Výrobce se chlubí těmito hodnotami ve srovnání se staršími modely:
- Až 6,7× rychlejší 3D rendrování se sledováním paprsků v Octane X než na iPadu Pro s M1 a až 1,5× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
- Až 6× rychlejší překódování videa ve Final Cutu Pro pro iPad než na iPadu Pro s M1 a až 1,2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
- Až 4× rychlejší generování obrázků pomocí AI v Draw Things pro iPad než na iPadu Pro s M1 a až 2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
- Až 3,7× rychlejší AI upscaling videa v DaVinci Resolve pro iPad než na iPadu Pro s M1 a až 2,3× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
Dle srovnání v benchmarkových aplikacích je základní čipset M5 mírně nad úrovní pokročilého modelu M1 Ultra, který byl představen v březnu roku 2022. Níže najdete naše přehledné tabulkové srovnání se staršími modely:
|Benchmark
|MacBook Pro M5
|iPad Pro M5
|MacBook Pro M4 Pro
|MacBook Pro M4
|MacBook Pro M1
|Geekbench 6 – Single Core
|4 259 bodů
|4 146 bodů
|3 901 bodů
|3 611 bodů
|2 369 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|17 865 bodů
|16 546 bodů
|22 775 bodů
|14 201 bodů
|8 576 bodů
|Cinebench 2024 – Single Core
|200 bodů
|/
|174 bodů
|171 bodů
|112 bodů
|Cinebench 2024 – Multi Core
|1 121 bodů
|/
|1 624 bodů
|755 bodů
|430 bodů
|Cinebench 2024 – GPU
|6 111 bodů
|/
|9 114 bodů
|3 512 bodů
|1 260 bodů
|3DMark Solar Bay
|23 410 bodů
|15 974 bodů
|30 743 bodů
|14 674 bodů
|5 526 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|11 908 bodů
|9 184 bodů
|18 225 bodů
|8 573 bodů
|4 389 bodů
Součástí čipsetu je – na rozdíl od MacBooku – i čip C1X pro mobilní internet 5G s až o 50 % rychlejším přenosem a o 30 % nižší spotřebou, ale též čip N1 pro bezdrátovou komunikaci, který zajišťuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a plynulejší AirDrop. Jak je zvykem, iPad Pro se v základní variantě prodává pouze s Wi-Fi, s příplatkem cca 6 tisíc korun pak získáte i Cellular připojení. Slot na fyzickou SIM nahradila podpora eSIM, která funguje na výbornou.
Opomenout nesmíme ani operační, respektive unifikovanou paměť, kterou Apple v čase navýšil nejen pro MacBooky, ale i pro iPady Pro. Model M5 s 256GB či 512GB úložištěm disponuje v základu 12GB pamětí, dražší terabajtové modely pak dostaly rovnou 16 GB RAM. Ještě vloni jste přitom u základních pamětí iPadu Pro s M4 obdržely „pouze“ 8GB paměť. Co se týče úložiště, u námi testované 2TB varianty ukusuje iPadOS 26 zhruba 35,5 GB.
Co zůstalo stejné?
Stejné zůstalo prakticky vše ostatní: design, displej, Center Stage kamera i výdrž. Tak pěkně popořadě.
iPad Pro s M5 je dostupný v 11″ a 13″ variantě, disponuje extrémně kvalitním Tandem OLED panelem (Apple mu říká Ultra Retina XDR) s rozlišením 2,5K či 2,7K, v závislosti na úhlopříčce. Samozřejmostí je v tomto případě i dynamická obnovovací frekvence 1–120 Hz a také svítivost, která umí oscilovat mezi od 1 do 1 000 nitů, při zobrazování HDR obsahu až do 1 600 nitů. Svítivost na přímém slunečním světle je velmi slušná, pakliže ale plánujete iPad využívat v terénu, doporučuji připlatit 3 tisíce korun za matnou nanotexturu. Ta účinně brání odleskům při práci venku, ale i v interiéru. O tom, že se tato novinka vyplatí, jsme se přesvědčili už v recenzi iPadu Pro s M4.
Stejný zůstala také zbytek výbavy. iPad Pro má 12Mpx fotoaparát se skenerem LiDAR a funkcí nahrávání 4K videa v ProRes, čelní Center Stage kamerku orientovanou na šířku s podporou TrueDepth kamery pro odemykání obličejem Face ID. Zůstala i sestava 4 fotoaparátů a v základu najdete iPadOS 26 s podporou Apple Intelligence.
Výdrž a nabíjení
Nová generace iPadu Pro se chlubí vesměs stejnou výdrží jako loňský model, drobné zlepšení mohou pozorovat snad jen uživatelé, kteří budou cíleně využívat úsporných jader čipsetu M5. Novinka má stejnou baterii jako loňský model (10 290 mAh, respektive 8 160 mAh) a výrobce slibuje „až 10 hodin prohlížení webu či sledování videí na Wi-Fi“, respektive o hodinu méně při využití 5G sítě. Udávaná výdrž není vylhaná, nicméně platí pouze při používání samotného zařízení, bez klíčového příslušenství.
|Naměřená rychlost nabíjení 70W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|17 minut
|29 minut
|57 minut
|82 minut
Vítanou novinkou je však podpora rychlého nabíjení. Loňský model nabízel cca 30W nabíjení, se kterým se na 50 % dobil za necelou hodinku. Nový iPad Pro M5 podporuje rychlejší nabíjení při využití originálního 40W či 60W adaptéru, v ideálním případě se celý dobíjecí proces smrskne na třetinu až polovinu, což je extrémně vítaná změna. Nabíjení probíhá prostřednictvím jediného USB-C / Thunderbolt 4 portu.
Příslušenství: vše při starém
Apple trochu překvapivě nepřináší s novým iPadem Pro nové příslušenství. Dobře pro zákazníky, protože všechno z loňska je kompatibilní s letošní novinkou. Ať už jde o pouzdra, kryty, redukce a USB huby nebo stylus. K novému iPadu Pro si můžete dokoupit stávající Magic Keyboard s pouzdrem v černém a bílém provedení za 7 890 korun pro menší model, respektive za 9 190 korun pro větší iPad.
Stejná je i podpora stylusů. K novému iPadu Pro připojíte jak starší Apple Pencil s USB-C (cena 1 990 korun), tak i prémiový Pencil Pro s haptickou odezvou, ale vyšší cenou 3 290 korun. Přikoupením tohoto příslušenství cena iPadu solidně nabobtná, dobře si to tedy rozmyslete. Stylus využijete především, pokud chcete na iPadu tvořit grafiku, klávesnice se zase hodí „psavcům“ a komukoliv, kdo by chtěl iPadem nahradit svůj přenosný počítač.
Nová nižší cena
Cenu jsme si nechali na závěr, protože může být nepochybně velmi důležitým aspektem při vašem výběru. Zámořská cena v dolarech je stejná, vlivem silnějšího kurzu koruny vůči dolaru je však česká cena o dost zajímavější, než byla roky předtím. Základní iPad Pro s M5, 256GB úložištěm a 11″ obrazovkou pořídíte za 26 990 korun, model s 13″ displejem stojí 36 990 korun. Vloni jste za stejnou konfiguraci dali o 3 tisíce korun víc.
Pořád je to hodně peněz, o tom není sporu. iPad jako produkt ale sympaticky dospěl díky operačnímu systému iPadOS 26, který práci na tabletu ještě přibližuje práci na MacBooku. Přesto pozor, iPad Pro nepředstavuje alternativu k MacBooku Air, je výrazně dražší (při započtení klíčového příslušenství), daleko víc se ve svém pojetí – logicky – podobá MacBooku Pro, který startuje na 46 tisících korunách.
Pokud ale pokukujete po iPadu, dobře si sami pro sebe odůvodněte využití dotykového displeje, což je největší (nebo jedinou?) výhodou iPadu oproti počítačům Mac. Jestliže potřebujete provádět drobné grafické úpravy a iPad vám k tomu přijde lepší než MacBook, proč by ne. V takovém případě vlastně řešíte jen výbavu, respektive její klíčový prvek – čipset. Zásadní výkonnostní rozdíl mezi M4 a M5 pozorovat nelze, klidně tedy sáhněte do výprodeje po loňské generaci.
iPad Pro (M5, 2025)
Design a zpracování9.3/10
Výkon a optimalizace9.6/10
Hardwarová výbava9.4/10
Příslušenství9.4/10
Výdrž baterie8.9/10
Klady
- M5, značný upgrade proti starším generacím
- fantastický displej
- modernější konektivita (C1X, N1)
- výrazně vylepšené iPadOS 26
- nová nižší cena
Zápory
- málo novinek, jen meziroční upgrade
- cena příplatkových služeb
- výborné příslušenství, ale drahé