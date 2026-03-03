Záplava MacBooků je tady. Nový Air M5, konečně výkonnější model Pro a řeší se i cena

- MacBook Pro dorazil ve dvou výkonnějších verzích a konečně nasadil i 16″ verzi
- Vylepšení dostal i MacBook Air, který nově běží na čipu M5 a začíná na 512GB úložišti
- Ceny se až na malé výjimky v konfiguracích neměnily, v USA přitom Apple musel zdražovat
Apple pokračuje ve své krasojízdě, kterou odpálil včera představením nového iPhonu 17e a iPadu Air. Dnes jsou na programu dne MacBooky, konkrétně zaběhlé modely Air a Pro. Zatímco první dostal očekávané vylepšení na nejnovější generaci čipu Apple Silicon, model Pro konečně nabízí i 16″ variantu a nově též výkonnější varianty čipů: M5 Pro a M5 Max. Jako překvapivý doplněk byly oznámeny také nové monitory.
MacBook Pro dostal výkonnější M5 Pro a Max
MacBook Pro nové generace byl představen už na podzim, části zákazníků se ale nepozdávalo, že dostal jen základní čip M5 a navrch jen menší 14″ variantu displeje. Nyní Apple oznámil také konfigurace pro náročnější zákazníky: M5 Pro a M5 Max, obě navíc lze mít ve 14″ i 16″ variantě.
Dle očekávání je největší novinkou upgradovaná verze čipových sad. M5 Pro a M5 Max posilují zejména v oblasti lokálních AI modelů, nabízí například:
- Výkon generování obrazů pomocí umělé inteligence až 7,8× vyšší ve srovnání s MacBookem Pro s čipem M1 Pro a až 3,7× vyšší než u MacBooku Pro s čipem M4 Pro.
- Zpracování příkazů LLM až 6,9× rychlejší ve srovnání s MacBookem Pro s čipem M1 Pro a až 3,9× rychlejší než u MacBooku Pro s čipem M4 Pro.
- Až 5,2× rychlejší 3D renderování v Maxon Redshift ve srovnání s MacBookem Pro s čipem M1 Pro a až 1,4× rychlejší než MacBook Pro s čipem M4 Pro.
- Až 1,6× vyšší výkon při hraní her s ray tracingem, jako je Cyberpunk 2077, ve srovnání s MacBookem Pro s čipem M4 Pro.
Výše uvedené změny platí pro M5 Pro, u čipsetu M5 Max je nárůst výkonu ještě o něco markantnější. Kompletní srovnání s vaším Macem si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách. Kromě jiného byla zvýšená rychlost SSD disku na dvojnásobek, přibyl proprietární čip N1 pro nejnovější Bluetooth 6 a Wi-Fi 7.
Také MacBook Air obdržel výroční upgrade, který přináší zejména čipset M5. K dalším novinkám patří lepší konektivita, protože i zde nově najdeme čip N1. Vše ostatní zůstalo, Apple chválí především 18hodinovou výdrž a umělou inteligenci v macOS 26.
Powerful and durable…yet thin and light.
The new MacBook Air with M5 just got even better with exceptional performance and AI capabilities. pic.twitter.com/Dm4SyIIDlk
— Greg Joswiak (@gregjoz) March 3, 2026
Krizi na trhu s paměťovými čipy se Apple rozhodl vyřešit tím, že navýší základní paměťovou konfiguraci na 16 GB jednotné paměti a 512GB SSD, což je u notebooku určeného pro studenty a méně náročné zákazníky už celkem solidní porce paměti. Nově je pak k dispozici i 4TB verze.
Cena a dostupnost
Apple na americkém trhu celkem citelně zdražil jak MacBook Air, tak MacBook Pro. Důležité však je, že českého trhu se to nedotklo, s jedinou výjimkou, a tou je základní konfigurace s nejvýkonnějším čipem M5 Max. Tady najdete kompletní cenu základních konfigurací, bez doplňkových služeb, s eventuálním zdražením v závorce:
- MacBook Pro 14″, M5 Pro (15jádrové CPU, 16jádrové GPU), 24 GB RAM, 1 TB SSD – 59 990 Kč (M4 Pro stál stejně, ale nabízel jen 512 GB SSD)
- MacBook Pro 16″, M5 Pro (18jádrové CPU, 20jádrové GPU), 24 GB RAM, 1 TB SSD – 74 990 Kč
- MacBook Pro 14″, M5 Max (18jádrové CPU, 32jádrové GPU), 36 GB RAM, 2 TB SSD – 99 990 Kč (M4 Max vyšel na 96 tisíc korun, ale měl jen poloviční úložiště)
- MacBook Pro 16″, M5 Max (18jádrové CPU, 32jádrové GPU), 36 GB RAM, 2 TB SSD – 109 990 Kč
- MacBook Air 13″, M5 (10jádrové CPU, 8jádrové GPU), 16 GB RAM, 512 GB SSD – 29 990 Kč
- MacBook Air 15″, M5 (10jádrové CPU, 10jádrové GPU), 16 GB RAM, 512 GB SSD – 35 990 Kč
Dva nové Studio Display
Vyplnilo se i překvapivé přání některých zákazníků, kteří volali po nových monitorech. Představen byl základní Studio Display postavený na technologii LCD se svítivostí 600 nitů, ale také vylepšená verze s přídomkem XDR, která nabízí zbrusu nový zobrazovač typu Retina postavený na mini-LED panelu, 120Hz frekvenci ProMotion a také jas až 2 000 nitů.
Jinak mají oba shodné 5K rozlišení a úhlopříčku 27″. Základní Studio Display vyjde na 42 990 korun, profesionálně laděný model XDR pak stojí 84 990 korun.